Paradoks Likuiditas: Pasar Kredit Capai Kesehatan Rekor Sementara Bitcoin Kelaparan

Pasar kredit AS tidak pernah sesehat ini, namun Bitcoin justru kekurangan modal segar—sebuah paradoks yang merangkum kesulitan kripto saat ini.

Indeks tekanan high-yield Federal Reserve New York telah turun ke 0,06 poin, pembacaan terendah dalam sejarah metrik ini. Indeks mengukur tingkat stres di pasar obligasi sampah dengan melacak kondisi likuiditas, fungsi pasar, dan kemudahan pinjaman korporasi.

Pasar Kredit Aman: Uangnya Pergi ke Tempat Lain

Sebagai konteks, indeks ini melonjak di atas 0,60 selama kekacauan pasar pandemi 2020 dan mendekati 0,80 selama krisis keuangan 2008. Pembacaan hari ini menunjukkan kondisi yang sangat baik untuk aset berisiko.

ETF obligasi korporasi high-yield (HYG) mencerminkan optimisme ini, reli selama tiga tahun berturut-turut dengan imbal hasil sekitar 9% pada 2025, menurut data iShares. Berdasarkan logika makro tradisional, likuiditas yang melimpah dan selera risiko yang sehat seperti itu seharusnya menguntungkan Bitcoin dan aset kripto lainnya.

Namun data on-chain menceritakan kisah yang berbeda. CEO CryptoQuant Ki Young Ju mencatat bahwa arus masuk modal ke Bitcoin telah "mengering," dengan uang berotasi ke ekuitas dan emas sebagai gantinya.

Diagnosis ini sejalan dengan dinamika pasar yang lebih luas. Indeks ekuitas AS terus berada di dekat rekor tertinggi sepanjang masa. Saham AI dan Big Tech menyerap sebagian besar modal risiko yang tersedia. Bagi alokator institusional, imbal hasil yang disesuaikan risiko dari ekuitas tetap cukup menarik untuk melewati kripto sepenuhnya.

Ini menciptakan realitas yang tidak nyaman bagi para bull Bitcoin: likuiditas sistemik melimpah, tetapi pasar kripto berada di hilir dalam hierarki alokasi modal.

Konsolidasi Sideways Menggantikan Skenario Crash

Data derivatif memperkuat narasi stagnasi. Total open interest futures Bitcoin berada di $61,76 miliar di 679.120 BTC, menurut Coinglass. Meskipun open interest naik 3,04% selama 24 jam terakhir, aksi harga tetap terikat rentang di dekat $91.000, dengan $89.000 berfungsi sebagai support jangka pendek.

Binance memimpin dengan $11,88 miliar dalam open interest (19,23%), diikuti oleh CME di $10,32 miliar (16,7%) dan Bybit di $5,90 miliar (9,55%). Posisi yang stabil di seluruh bursa menunjukkan bahwa peserta sedang menyesuaikan lindung nilai daripada membangun keyakinan arah.

Siklus jual whale-retail tradisional juga telah rusak karena pemegang institusional mengadopsi strategi jangka panjang. MicroStrategy sekarang memegang 673.000 BTC tanpa indikasi penjualan yang signifikan. ETF Bitcoin spot telah menciptakan kelas modal yang sabar, menekan volatilitas di kedua arah.

Short seller menghadapi peluang yang buruk dalam lingkungan ini. Tidak adanya panic selling di antara pemegang besar membatasi kemungkinan likuidasi berjenjang. Sementara itu, long kekurangan katalis langsung untuk momentum kenaikan.

Apa yang Bisa Mengubah Persamaan

Beberapa pemicu potensial dapat mengarahkan kembali arus modal menuju kripto: valuasi ekuitas mencapai level yang mendorong rotasi ke aset alternatif; siklus pemotongan suku bunga Fed yang lebih agresif yang memaksimalkan selera risiko; kejelasan regulasi yang memberi investor institusional titik masuk baru; atau katalis khusus Bitcoin seperti dinamika pasokan pasca-halving dan perdagangan opsi ETF.

Sampai pemicu tersebut terwujud, pasar kripto mungkin tetap dalam konsolidasi yang diperpanjang—cukup sehat untuk menghindari keruntuhan, tetapi kekurangan momentum untuk apresiasi yang berarti.

Paradoks tetap ada: di dunia yang dipenuhi likuiditas, Bitcoin menunggu bagiannya.