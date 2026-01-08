Ripple Menolak Rencana IPO Meskipun Didukung Wall Street dan Valuasi $40 Miliar

Ripple kembali memicu rumor penawaran umum perdana (IPO). Presiden perusahaan, Monica Long, kembali menyatakan bahwa perusahaan blockchain pembayaran tersebut tidak akan go public, meskipun menutup putaran penggalangan dana substansial sebesar $500 juta pada akhir tahun 2025, yang menaikkan valuasinya ke level mencengangkan sekitar $40 miliar. Menurut Long, keuangan yang kuat saat ini dan struktur dukungan berarti bahwa go public bukan merupakan kebutuhan dalam hal pertumbuhan, pembelian, dan pengembangan produk.

Mengapa Ripple Menolak Spekulasi IPO

Telah ada spekulasi tentang kemungkinan IPO di Ripple karena proses pendanaan yang sukses melibatkan raksasa seperti Fortress Investment Group dan Citadel Securities. Namun demikian, dalam wawancara terbaru dengan Bloomberg, Long memperjelas bahwa perusahaan XRP tidak memiliki tenggat waktu atau strategi untuk go public. Menurut Long, motivasi tradisional untuk IPO, seperti mengakses pasar keuangan yang lebih luas dan likuiditas, tidak berlaku mengingat posisi perusahaan XRP saat ini.

"Saat ini, kami masih berencana untuk tetap privat," ujar Long. Dengan kata lain, posisi neraca keuangan perusahaan yang kuat memungkinkannya untuk berkembang tanpa harus bergantung pada pasar modal publik.

Pertumbuhan Melalui Pendanaan Privat dan Investasi Strategis

Berbeda dengan meletakkan dasar untuk listing IPO, Ripple justru mengintensifkan upaya investasi untuk meningkatkan penawaran aset digital mereka. Menurut laporan, kepemimpinan Ripple telah bekerja mengembangkan infrastruktur pembayaran, treasury, custody, dan produk stablecoin dalam lingkungan privat.

Yang menjadi ciri dalam pendekatan ini adalah program pembelian kembali saham, selain menyediakan likuiditas yang disesuaikan untuk pemegang saham saat ini dari perusahaan, yang memberikan fleksibilitas kepada pemegang saham sambil tetap memungkinkan perusahaan untuk tetap dikontrol secara privat.

Strategi ini berbeda dari perusahaan mata uang digital lainnya seperti Coinbase, BitGo, dan Kraken, yang sedang mengejar atau merencanakan untuk listing karena niat mereka untuk mengakses pasar modal yang lebih luas.

Selain itu, fakta bahwa perusahaan XRP telah memutuskan untuk tidak go public juga merupakan ekspresi dari niatnya untuk menghindari regulasi dan persyaratan pelaporan yang harus dipatuhi oleh perusahaan publik, terutama di era baru perubahan cepat dalam regulasi aset digital ini.

