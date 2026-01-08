BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Ripple kembali memicu rumor penawaran umum perdana. Presiden perusahaan, Monica Long, kembali menyatakan bahwa perusahaan blockchain pembayaran tersebut tidak akanRipple kembali memicu rumor penawaran umum perdana. Presiden perusahaan, Monica Long, kembali menyatakan bahwa perusahaan blockchain pembayaran tersebut tidak akan

Ripple Menolak Rencana IPO Meskipun Didukung Wall Street dan Valuasi $40 Miliar

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/08 11:00
PUBLIC
PUBLIC$0.01907-0.26%
Belong
LONG$0.003854+12.16%
Notcoin
NOT$0.0006468-8.12%

Ripple kembali memicu rumor penawaran umum perdana (IPO). Presiden perusahaan, Monica Long, kembali menyatakan bahwa perusahaan blockchain pembayaran tersebut tidak akan go public, meskipun menutup putaran penggalangan dana substansial sebesar $500 juta pada akhir tahun 2025, yang menaikkan valuasinya ke level mencengangkan sekitar $40 miliar. Menurut Long, keuangan yang kuat saat ini dan struktur dukungan berarti bahwa go public bukan merupakan kebutuhan dalam hal pertumbuhan, pembelian, dan pengembangan produk.

Mengapa Ripple Menolak Spekulasi IPO

Telah ada spekulasi tentang kemungkinan IPO di Ripple karena proses pendanaan yang sukses melibatkan raksasa seperti Fortress Investment Group dan Citadel Securities. Namun demikian, dalam wawancara terbaru dengan Bloomberg, Long memperjelas bahwa perusahaan XRP tidak memiliki tenggat waktu atau strategi untuk go public. Menurut Long, motivasi tradisional untuk IPO, seperti mengakses pasar keuangan yang lebih luas dan likuiditas, tidak berlaku mengingat posisi perusahaan XRP saat ini.

Sumber: Bloomberg

"Saat ini, kami masih berencana untuk tetap privat," ujar Long. Dengan kata lain, posisi neraca keuangan perusahaan yang kuat memungkinkannya untuk berkembang tanpa harus bergantung pada pasar modal publik.

Baca Juga: Ripple Meluncurkan XRPL 3.0.0 Dengan Terobosan Akuntansi Escrow yang Besar

Pertumbuhan Melalui Pendanaan Privat dan Investasi Strategis

Berbeda dengan meletakkan dasar untuk listing IPO, Ripple justru mengintensifkan upaya investasi untuk meningkatkan penawaran aset digital mereka. Menurut laporan, kepemimpinan Ripple telah bekerja mengembangkan infrastruktur pembayaran, treasury, custody, dan produk stablecoin dalam lingkungan privat.

Yang menjadi ciri dalam pendekatan ini adalah program pembelian kembali saham, selain menyediakan likuiditas yang disesuaikan untuk pemegang saham saat ini dari perusahaan, yang memberikan fleksibilitas kepada pemegang saham sambil tetap memungkinkan perusahaan untuk tetap dikontrol secara privat.

Strategi ini berbeda dari perusahaan mata uang digital lainnya seperti Coinbase, BitGo, dan Kraken, yang sedang mengejar atau merencanakan untuk listing karena niat mereka untuk mengakses pasar modal yang lebih luas.

Selain itu, fakta bahwa perusahaan XRP telah memutuskan untuk tidak go public juga merupakan ekspresi dari niatnya untuk menghindari regulasi dan persyaratan pelaporan yang harus dipatuhi oleh perusahaan publik, terutama di era baru perubahan cepat dalam regulasi aset digital ini.

Baca Juga: Ripple (XRP) Menunjukkan Kekuatan di Support: Bulls Bersiap untuk Menguji Resistance $2,30

Peluang Pasar
Logo PUBLIC
Harga PUBLIC(PUBLIC)
$0.01907
$0.01907$0.01907
+0.58%
USD
Grafik Harga Live PUBLIC (PUBLIC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23