Trusting Social dan eMudhra Bermitra untuk Pinjaman Digital di Filipina

Penulis: FintechnewsSumber: Fintechnews
2026/01/08 12:02

Trusting Social telah bermitra dengan perusahaan keamanan siber eMudhra untuk meluncurkan platform onboarding dan penandatanganan digital (pinjaman) terintegrasi di Filipina.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mendigitalkan proses pemberian pinjaman sepenuhnya dengan menghilangkan kebutuhan penandatanganan kontrak fisik, langkah yang sering memperpanjang timeline persetujuan pinjaman.

Integrasi ini menghubungkan sistem TrustVision eKYC milik Trusting Social, yang menangani ID OCR dan pencocokan liveness, dengan platform emSigner milik eMudhra.

Setelah identitas pengguna diverifikasi, sistem mengarahkan mereka ke alur kerja penandatanganan terenkripsi tanpa intervensi manusia. Ini mengatasi sifat "hybrid" dari pasar saat ini, di mana verifikasi digital sering diikuti oleh dokumen manual.

Johnny Escaler, CEO Trusting Social Filipina, mencatat pergeseran dalam permintaan konsumen.

Platform ini menggunakan kerangka kerja Public Key Infrastructure (PKI) untuk memastikan keaslian dokumen.

Tidak seperti tanda tangan elektronik standar, tanda tangan berbasis PKI memberikan cap waktu dan menyegel kontrak, membuat modifikasi yang tidak sah dapat terdeteksi.

Fitur ini mendukung non-repudiation, memastikan bahwa tindakan digital tidak dapat disangkal kemudian, yang sangat relevan bagi pemberi pinjaman yang memerlukan Cek Bertanggal Mundur.

Rajat Gurnani, Country Manager untuk eMudhra Filipina, menekankan peningkatan efisiensi.

Gambar unggulan oleh Trusting Social.

Postingan Trusting Social dan eMudhra Bermitra untuk Pinjaman Digital di Filipina muncul pertama kali di Fintech News Philippines.

