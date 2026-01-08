'Tahun baru, cerita baru': Eala melanjutkan awal 2026 yang memukau dengan kemenangan telak atas Marcinko

MANILA, Filipina – Tahun baru telah berjalan baik untuk Alex Eala.

Setelah akhir musim tur 2025 yang kurang menguntungkan, Eala memulai 2026 dengan gemilang saat ia melaju ke perempat final ASB Classic di Auckland, Selandia Baru, menyusul kemenangan meyakinkan 6-0, 6-2 atas Petra Marcinko dari Kroasia pada Kamis, 8 Januari.

Kemenangan ini menandai pertama kalinya petenis Filipina tersebut mencapai delapan besar turnamen WTA Tour setelah tersingkir lebih awal di empat turnamen sebelumnya tahun lalu, tidak termasuk penampilan emasnya di SEA Games di Thailand pada Desember.

"Saya rasa setiap awal tahun datang dengan cara yang berbeda. Tahun baru, cerita baru, dan itu berlaku untuk semua orang, saya rasa. Saya senang dengan bagaimana saya memulai," kata Eala.

Eala terakhir kali mencapai perempat final di Suzhou Open sebelum ia mengakhiri kampanye tur 2025 dengan empat kekalahan dalam lima pertandingan, tersingkir di babak pertama kualifikasi Wuhan Open, babak pertama Japan Open dan Guangzhou Open, serta babak kedua Hong Kong Tennis Open.

Petenis berusia 20 tahun itu entah bagaimana menebus rentetan kekalahan tersebut dengan meraih medali emas SEA Games pertamanya.

Namun Eala telah membalikkan keadaan saat ia membuka 2026 dengan tiga kemenangan beruntun, berduet dengan Iva Jovic mengalahkan legenda Venus Williams dan Elina Svitolina di ganda kemudian lolos dari peraih medali perak Olimpiade Paris Donna Vekic di babak pertama tunggal.

Sementara Eala membutuhkan 2 jam 40 menit untuk mengalahkan Vekic, ia hanya memerlukan sedikit lebih dari satu jam untuk menyingkirkan Marcinko yang berada di peringkat 82 dunia.

"Saya merasa luar biasa. Saya sangat senang dengan bagaimana saya mampu berkompetisi dan menangani berbagai situasi di lapangan. Tidak pernah mudah bermain melawan Petra, dia jelas pemain yang sangat bagus dan dia telah bermain sangat baik. Saya senang dengan bagaimana saya bermain dan bagaimana saya menanganinya," kata Eala.

Eala menyajikan bagel di set pembuka saat ia mematahkan servis Marcinko tiga kali dan kemudian bangkit dari ketertinggalan 2-1 di set kedua dengan memenangkan lima game berikutnya.

Meski dominan dalam kemenangannya, Eala mengatakan pertandingan tersebut tidak tanpa tantangan.

"Nyaman itu berlebihan, ini sulit, semua orang — terutama di level ini — memberikan tantangan tertentu. Tapi saya senang dengan bagaimana saya bermain," kata Eala.

Berada di peringkat 53 dunia, Eala akan menghadapi Magda Linette dari Polandia selanjutnya.

Eala dan Jovic juga lolos ke semifinal ganda dengan kemenangan walkover atas Jesika Maleckova dari Republik Ceko dan Renata Zarazua dari Meksiko. – Rappler.com