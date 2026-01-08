BursaDEX+
World Liberty Financial mengumumkan pada hari Rabu, 7 Januari, bahwa mereka telah mengajukan permohonan lisensi perbankan nasional Amerika Serikat untuk menerbitkan dan menyimpan World Liberty yang dipatok dengan dolar

Eric Trump Posting Emoji Elang Botak Setelah World Liberty Financial Mengajukan Izin Bank Perwalian Nasional

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/08 11:19
World Liberty Financial mengumumkan pada hari Rabu, 7 Januari, bahwa mereka telah mengajukan permohonan lisensi perbankan nasional AS untuk menerbitkan dan menyimpan stablecoin World Liberty Financial USD yang dipatok pada dolar.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

