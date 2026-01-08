Postingan WLFI Terkait Trump Mengajukan Lisensi Perbankan AS untuk Stablecoin USD1 pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

World Liberty Financial, sebuah perusahaan kripto yang terkait dengan keluarga Trump, telah mengumumkan bahwa WLTC Holdings LLC telah mengajukan permohonan piagam bank kepercayaan nasional untuk menerbitkan dan menyimpan stablecoin USD1 miliknya.

Langkah ini menyusul lonjakan cepat USD1 mencapai $3,38 miliar dalam peredaran dalam satu tahun, menandakan dorongan menuju regulasi federal penuh.

World Liberty Financial Mengajukan Lisensi Bank Kepercayaan AS

Menurut pengajuannya kepada US Office of the Comptroller of the Currency (OCC), World Liberty Financial telah mengajukan permohonan untuk meluncurkan World Liberty Trust Company melalui WLTC Holdings LLC.

Rencananya adalah membuat bank kepercayaan nasional yang hanya berfokus pada layanan stablecoin, termasuk menerbitkan, menebus, dan menyimpan dengan aman stablecoin USD1 miliknya.

Mack McCain, penasihat umum World Liberty Financial, mengatakan pengawasan regulasi adalah kunci untuk adopsi yang lebih luas.

Jika disetujui, ini akan memungkinkan World Liberty Financial beroperasi di bawah pengawasan federal penuh, mirip dengan bank kepercayaan tradisional.

Inilah Yang Ditawarkan Layanan WLTC

World Liberty Trust Company berencana menawarkan tiga layanan utama di bawah regulator AS.

Pertama, pengguna dapat membuat dan menebus stablecoin USD1 tanpa membayar biaya saat peluncuran.

Kedua, ini akan memungkinkan konversi mudah antara dolar AS dan USD1.

Ketiga, ini akan menyimpan dengan aman USD1 dan stablecoin lain yang disetujui.

Semua layanan akan mengikuti aturan anti pencucian uang yang ketat, pemeriksaan sanksi, dan sistem keamanan yang kuat. Bank kepercayaan juga akan memenuhi persyaratan GENIUS Act yang akan datang, yang menetapkan aturan yang jelas untuk stablecoin di AS.

Mengapa Hanya Stablecoin USD1?

USD1 telah mengalami pertumbuhan pesat sejak diluncurkan, mencapai $3,3 miliar dalam peredaran dalam tahun pertamanya, menjadikannya salah satu stablecoin dengan pertumbuhan tercepat sejauh ini. Stablecoin ini sepenuhnya didukung oleh dolar AS dan aset Treasury AS jangka pendek yang dipegang di institusi teregulasi.

USD1 saat ini beroperasi di berbagai blockchain, termasuk Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, TRON, Aptos, dan AB Core.

Ini sudah terdaftar di bursa utama seperti Binance dan Coinbase, memungkinkan akses mudah untuk pengguna ritel maupun institusional.

Kapan Persetujuan Mungkin Terjadi?

Jika disetujui, bank kepercayaan awalnya akan melayani klien institusional, menawarkan stablecoin teregulasi dan layanan kustodian.

Namun, persetujuan mungkin memakan waktu, karena OCC dengan hati-hati meninjau kekuatan modal, sistem kepatuhan, dan kontrol risiko.

Akhirnya, tahun lalu pada bulan Desember, OCC memberikan persetujuan bersyarat kepada perusahaan kripto besar seperti Fidelity Digital Assets, Ripple, Paxos, dan Circle. Sementara itu, Crypto.com dan Coinbase juga telah mengajukan permohonan, menunjukkan minat yang berkembang dalam perbankan kripto teregulasi.