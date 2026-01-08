BursaDEX+
Aksi Harga Render (RNDR) Menunjukkan Momentum Bullish: Level Resistance dan Support Kunci

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/08 15:22
Harga Render

RNDR, token native dari Render, sekali lagi menjadi sorotan karena pasar kripto yang lebih luas menunjukkan tanda-tanda lonjakan baru. 

Selain suasana optimis terkait AI dan komputasi terdesentralisasi, harga RNDR telah mulai tren naik setelah beberapa bulan konsolidasi. 

Pembalikan tajam baru-baru ini, yang didukung oleh peningkatan volume, mengindikasikan bahwa trader sedang mempersiapkan kemungkinan pergerakan lanjutan alih-alih lonjakan langsung.

Saat ini, pergerakan harga RNDR menunjukkan kepercayaan pada kenaikan berkelanjutannya, namun pasar terus menguji titik-titik kunci yang akan menentukan arah. 

Apa yang Diungkapkan Grafik Render (RNDR) Tentang Pergerakan Selanjutnya

Setelah beberapa minggu pergerakan sideways, RNDR berhasil menembus zona resistensi kunci $1,80-$2.

Pada saat berita ini ditulis, harga Render diperdagangkan pada $2,20, mencatat kenaikan mingguan lebih dari 60%. Kapitalisasi pasarnya melonjak tajam menjadi $1,14 Miliar, menunjukkan aliran modal ke pasar. 

Selanjutnya, harga Render (RNDR) menargetkan untuk menembus zona $3-$4 di mana bears telah memposisikan diri. 

Namun, setelah pembelian tajam, retracement mungkin terjadi karena trader biasanya mengambil keuntungan pada level kunci. 

Pada sisi positif, penembusan di atas level $3 dapat membuka pintu menuju $5, sedangkan penurunan di bawah $2 dapat menghentikan momentum bullish.

Selain itu, Analis LLuciano BTC memberikan panggilan bullish dalam postingan terbarunya. Dia menyatakan bahwa harga Render berbalik dari zona permintaan dan memasuki tren bullish. Kelanjutan pergerakan naik dapat mendorong token menuju $10-$12 dalam beberapa minggu ke depan.

Selama RNDR diperdagangkan di atas zona support $2, reli yang lebih besar mungkin terjadi.

Apa yang Ditunjukkan Data Sentimen Pasar dan Derivatif?

Data dari Coinglass menunjukkan bahwa open interest masa depan Render telah meningkat pesat dari $30 juta menjadi $59 juta minggu ini. 

Open Interest RenderSumber: Coinglass

Lonjakan signifikan ini mengisyaratkan bahwa institusi besar telah membuat posisi long. Di tengah lonjakan OI, trader bearish terjebak.

Binance RENDERUSDT Akun LongShortSumber: Coinglass

Selanjutnya, funding rate tertimbang OI tetap di zona positif, mereplikasi sentimen bullish. Juga, rasio long terhadap short berada di atas 1 mengisyaratkan bahwa lebih banyak trader mengambil posisi long.

FAQ

Bagaimana kinerja harga Render (RNDR) hari ini?

RNDR diperdagangkan sekitar $2,20, naik lebih dari 60% minggu ini, menunjukkan momentum bullish yang kuat dan minat pasar yang meningkat.

Seberapa besar kemungkinan RNDR melanjutkan tren naiknya?

Selama RNDR tetap di atas $2, momentum bullish dapat berlanjut, dengan target potensial $3-$5 dalam jangka pendek.

Haruskah trader mengharapkan pullback pada harga RNDR?

Setelah kenaikan tajam, retracement kecil mungkin terjadi karena trader mungkin mengambil keuntungan, tetapi level support kunci dapat menahan reli.

Apakah kripto Render (RNDR) investasi yang baik?

RNDR menunjukkan potensi pertumbuhan karena tren AI dan komputasi terdesentralisasi, tetapi investor harus mempertimbangkan volatilitas dan risiko pasar.

