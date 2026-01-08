Vitalik: Ethereum seperti Linux; harus menyeimbangkan kemurnian teknologi dengan aplikasi tepercaya skala besar.

PANews melaporkan pada 8 Januari bahwa Vitalik Buterin menerbitkan artikel di platform X yang menyatakan bahwa Ethereum dapat dibandingkan dengan BitTorrent atau Linux: yang pertama mewakili desentralisasi dan skalabilitas, sedangkan yang terakhir adalah model open source, kepercayaan publik, dan aplikasi yang luas. Dia menekankan bahwa Ethereum L1 harus menjadi fondasi keuangan, identitas, dan tata kelola bagi individu dan organisasi yang mencari otonomi, melepaskan potensi penuh jaringan tanpa bergantung pada perantara, dan menunjukkan bahwa kebutuhan perusahaan akan sistem terbuka yang tahan sensor sangat konsisten dengan "minimalisasi kepercayaan."

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.