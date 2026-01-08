BursaDEX+
PANews melaporkan pada 8 Januari bahwa Vitalik Buterin menerbitkan artikel di platform X yang menyatakan bahwa Ethereum dapat dibandingkan dengan BitTorrent atau Linux: yang pertama

Vitalik: Ethereum seperti Linux; harus menyeimbangkan kemurnian teknologi dengan aplikasi tepercaya skala besar.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/08 14:48
PANews melaporkan pada 8 Januari bahwa Vitalik Buterin menerbitkan artikel di platform X yang menyatakan bahwa Ethereum dapat dibandingkan dengan BitTorrent atau Linux: yang pertama mewakili desentralisasi dan skalabilitas, sedangkan yang terakhir adalah model open source, kepercayaan publik, dan aplikasi yang luas. Dia menekankan bahwa Ethereum L1 harus menjadi fondasi keuangan, identitas, dan tata kelola bagi individu dan organisasi yang mencari otonomi, melepaskan potensi penuh jaringan tanpa bergantung pada perantara, dan menunjukkan bahwa kebutuhan perusahaan akan sistem terbuka yang tahan sensor sangat konsisten dengan "minimalisasi kepercayaan."

