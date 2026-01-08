Solana Mobile Mengonfirmasi Peluncuran Token SKR pada 21 Januari dengan Airdrop Besar

Solana Mobile mengonfirmasi peluncuran token SKR pada 21 Januari, menawarkan airdrop, hadiah staking, dan fitur tata kelola untuk pengguna Seeker.

Solana Mobile telah mengonfirmasi tanggal peluncuran token SKR-nya. Rilis dijadwalkan pada 21 Januari. Peluncuran ini mencakup airdrop besar untuk pengguna smartphone Solana Seeker. Oleh karena itu, pengumuman ini menandai tonggak penting bagi ekosistem mobile Solana.

Solana Mobile Mengungkap Detail Peluncuran SKR dan Airdrop

Menurut Solana Mobile, SKR akan diluncurkan pada 21 Januari pukul 09.00 WIB. Hingga 20% dari pasokan token akan didistribusikan melalui airdrop. Airdrop menargetkan pengguna perangkat Solana Seeker awal dan pengembang. Namun, pengguna Solana Saga generasi pertama dikecualikan.

Total pasokan tetap SKR adalah 10 miliar token. Dari jumlah ini, 30% disediakan untuk airdrop. Pada hari peluncuran, 20% atau 2 miliar token akan didistribusikan. Selain itu, sekitar 2,7 miliar token akan dibuka pada 20 Januari. Pembukaan ini mendukung likuiditas, perbendaharaan komunitas, dan kemitraan pertumbuhan.

Pengguna dapat mendelegasikan token SKR kepada entitas yang disebut Guardian. Guardian ini membantu mengamankan jaringan Solana. Mereka juga memverifikasi perangkat dan mengkurasi aplikasi untuk toko aplikasi terdesentralisasi. Sebagai imbalannya, pengguna akan mendapatkan hadiah staking dan akses ke fitur eksklusif dalam aplikasi.

Solana Mobile menyatakan SKR memungkinkan tata kelola yang digerakkan komunitas. Pemegang token dapat mempengaruhi aturan partisipasi dan arus ekonomi. Oleh karena itu, airdrop mewakili langkah pertama menuju tata kelola mobile terdesentralisasi. Perusahaan menekankan kontrol bersama di seluruh ekosistem.

Pemegang yang melakukan staking SKR dapat memilih Guardian. Guardian ini adalah operator node Solana yang bertanggung jawab untuk memeriksa aplikasi mobile. Token yang di-staking akan menghasilkan imbal hasil, menurut Solana Mobile. Desain ini menghubungkan keamanan jaringan dengan kualitas aplikasi mobile.

Guardian, Tokenomics, dan Pertumbuhan Ekosistem Seeker

Beberapa perusahaan akan berperan sebagai Guardian mulai tahun 2026. Ini termasuk Anza, DoubleZero, Helius, dan Jito. Semuanya mempertahankan hubungan erat dengan Solana Labs. Namun, Solana Mobile menekankan bahwa tidak ada satu entitas pun yang mengontrol persetujuan. Beberapa operator mendukung kerangka mobile yang terbuka.

SKR mengikuti model hadiah berbasis inflasi. Token dimulai dengan tingkat inflasi 10% selama tahun pertamanya. Tingkat ini akan menurun 25% setiap tahun. Akhirnya, inflasi stabil pada tingkat terminal 2%. Struktur ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara hadiah dan kontrol pasokan jangka panjang.

Solana Mobile merilis smartphone Seeker Agustus lalu. Perangkat ini mewakili ponsel fokus kripto generasi kedua perusahaan. Ini menargetkan pengguna yang mencari alternatif untuk ekosistem Apple dan Google. Kedua perusahaan tersebut mengenakan biaya toko aplikasi yang signifikan.

Solana Mobile sebelumnya mengkritik kebijakan toko aplikasi yang membatasi. Emmett Hollyer, manajer umum, mengatakan biaya yang dikurangi dapat membuka inovasi. Dia membagikan pandangan ini selama pengumuman Seeker pada tahun 2024. Token SKR memperkuat visi mobile terbuka tersebut.

Peluncuran ini mengikuti aktivitas ekosistem yang kuat. Seeker Season 1 mencatat lebih dari 100.000 peserta. Ini menghasilkan 9 juta transaksi. Total volume mencapai $2,6 miliar di lebih dari 265 aplikasi terdesentralisasi.

Seeker Season 2 secara resmi dimulai pada 7 Januari 2026. Peluncuran SKR membangun momentum ini. Oleh karena itu, Solana Mobile bertujuan untuk memperdalam keterlibatan pengguna dan tata kelola. Inisiatif ini menyoroti persaingan yang berkembang dalam platform mobile berbasis blockchain.

