World Liberty Financial telah mengajukan permohonan ke kantor OCC AS untuk piagam perbankan nasional dan mendirikan perusahaan perwalian untuk mendorong penggunaan stablecoin USD1.

World Liberty Financial milik Trump Mengajukan Izin Perbankan Nasional dalam Upaya Meluncurkan Stablecoin USD1

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2026/01/08 15:51
Perusahaan kripto World Liberty Financial, usaha keluarga Trump yang terkait erat dengan Presiden AS Donald Trump, mengajukan permohonan izin perbankan nasional pada Rabu, 7 Januari. Laporan terbaru menunjukkan bahwa mereka telah mengajukan permohonan izin nasional kepada US Office of the Comptroller (OCC) untuk mendirikan World Liberty Trust Company (WLTC).

Jika OCC menyetujui perusahaan Trust tersebut, mereka akan langsung menerbitkan stablecoin USD1, sebuah stablecoin yang dipatok ke USD yang terkait dengan World Liberty Financial. Perusahaan menyatakan bahwa mereka juga akan menawarkan solusi kustodian mereka sendiri serta layanan konversi stablecoin. Ini akan memungkinkan pemegang stablecoin lain untuk dengan mudah beralih ke USD1.

Selain itu, pelanggan juga akan dapat mencetak dan menukar stablecoin USD1. "Perusahaan trust berencana untuk melayani pelanggan institusional, termasuk bursa mata uang kripto, pembuat pasar, dan perusahaan investasi," catat World Liberty Financial.

World Liberty Financial Melihat Lonjakan Tajam dalam Adopsi Stablecoin USD1

Zach Witkoff, salah satu pendiri World Liberty Financial, mengatakan bahwa pengajuan izin nasional akan membantu perusahaan untuk berkembang lebih lanjut. Setelah persetujuan OCC, dia akan memimpin perusahaan trust WLTC.

Witkoff juga menyatakan bahwa adopsi institusional USD1 terus meningkat. Dalam 6-8 bulan terakhir, kapitalisasi pasar stablecoin USD1 telah melonjak dari $128 juta, hingga mencapai $3,37 miliar saat ini. Witkoff mengatakan:

"USD1 tumbuh lebih cepat di tahun pertamanya dibandingkan stablecoin lain mana pun dalam sejarah. Institusi sudah menggunakan USD1 untuk pembayaran lintas batas, penyelesaian, dan operasi perbendaharaan. Izin trust nasional akan memungkinkan kami untuk menyatukan penerbitan, kustodian, dan konversi sebagai penawaran lengkap di bawah satu entitas yang sangat diatur."

Sesuai dengan proposal tersebut, bank trust akan beroperasi di bawah kerangka kerja GENIUS Act dan menerapkan kontrol anti pencucian uang yang ditingkatkan bersama dengan penyaringan sanksi yang kuat.

Pengajuan ini menempatkan World Liberty Financial di antara kelompok perusahaan kripto yang terus berkembang yang mencari izin bank trust federal. Pada bulan Desember, Office of the Comptroller of the Currency (OCC) mengeluarkan persetujuan bersyarat kepada beberapa perusahaan aset digital besar, termasuk Circle dan Ripple.

Selain izin bank nasional, World Liberty Financial ingin berkembang lebih jauh dengan lebih banyak produk keuangan. Dilaporkan, perusahaan bersedia meluncurkan produk RWA, memasuki industri tokenisasi yang berkembang pesat.

Postingan Trump's World Liberty Financial Mengajukan Izin Perbankan Nasional dalam Mendorong Stablecoin USD1 pertama kali muncul di Coinspeaker.

