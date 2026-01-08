BursaDEX+
XRP Dinobatkan Sebagai 'Cryptocurrency Kesayangan Baru' Setelah Awal Tahun yang Kuat

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/08 16:00
XRP
XRP$2.1144-1.55%
Polytrade
TRADE$0.0591-1.76%
Movement
MOVE$0.04053+9.65%
Power Protocol
POWER$0.16265+4.91%
Lunch Protocol
LUNCH$0.00004-7.68%

Setelah performa luar biasa di hari-hari perdagangan pertama tahun ini, pembawa acara CNBC telah menamai XRP sebagai perdagangan breakout tahun 2026, dengan alasan bahwa XRP telah menjadi pemain terbaik yang diam-diam selama volatilitas pasar kripto baru-baru ini.

XRP Menjadi Perdagangan Terpanas Tahun Ini

Brian Sullivan dari CNBC menyoroti awal tahun yang kuat dari XRP, menyebut cryptocurrency tersebut sebagai "kesayangan cryptocurrency baru" tahun 2026 dan menempatkannya di depan aset-aset terkemuka pasar.

Selama segmen Power Lunch, pembawa acara jaringan tersebut menegaskan bahwa "perdagangan kripto terpanas tahun ini bukan Bitcoin, bukan Ether, melainkan XRP," dengan alasan bahwa ada "uang besar di balik perdagangan ini."

Dalam pernyataan awalnya, ia menunjukkan reli tujuh hari yang luar biasa dari altcoin tersebut menuju tertinggi baru-baru ini. XRP telah menunjukkan kinerja yang mencolok sejak awal tahun, naik lebih dari 30% dari pembukaan tahunannya hingga tertinggi dua bulan sebesar $2,41 pada Selasa pagi.

Di tengah kinerja terbaru ini, altcoin tersebut baru-baru ini kembali melampaui BNB untuk menjadi cryptocurrency terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar, posisi yang hilang selama volatilitas pasar Desember.

Selain itu, XRP telah mengungguli sebagian besar cryptocurrency terbesar dalam kerangka waktu mingguan, termasuk reli BTC dan ETH masing-masing sebesar 4,3% dan 6,2%. MacKenzie Sigalos dari CNBC menimbang kinerja XRP di berbagai segmen, menegaskan bahwa "XRP telah menjadi pemain terbaik yang diam-diam selama berbulan-bulan sekarang."

Dia membahas apakah XRP mengambil tempatnya sebagai "hal keren berikutnya yang perlu diketahui" atau apakah ia memiliki kasus penggunaan yang berbeda dan lebih relevan yang membedakannya dari cryptocurrency terkemuka, menekankan perannya dalam pembayaran lintas batas sebagai salah satu daya tarik utamanya.

Apa yang Mendorong Reli Ini?

Sigalos menyebutkan tiga alasan utama untuk kinerja bintang tahun ini yang kuat. Pertama, dia menyatakan bahwa "beban regulasi akhirnya telah dibersihkan karena Ripple telah sepenuhnya menyelesaikan pertarungan SEC-nya per 2 Agustus."

Kedua, dia menegaskan bahwa orang-orang menganggap cryptocurrency tersebut sebagai "perdagangan yang kurang ramai dibandingkan Bitcoin atau Ether," yang "terbukti benar" hanya dalam beberapa hari perdagangan pertama Januari.

Untuk alasan ketiga, dia menunjukkan bahwa "arus telah bertahan bahkan selama penurunan Q4," dengan alasan bahwa investor terus menambah dana berbasis XRP, sementara arus ETF kripto terbesar turun seiring harga.

Khususnya, dana XRP memiliki kinerja luar biasa sejak peluncurannya di Q4 2025. Produk investasi tersebut, yang pertama kali debut pada November, telah mencatat arus masuk bersih kumulatif sebesar $1,25 miliar, menurut data dari SoSoValue.

Kategori ETF tersebut belum mencatat satu hari pun arus bersih negatif dalam hampir dua bulan, dengan arus masuk yang konsisten sejak diluncurkan. Selama tiga hari perdagangan pertama tahun ini, dana XRP telah melihat total arus masuk sebesar $78,81 juta.

Pada saat penulisan ini, XRP diperdagangkan di $2,19, meningkat 20% dalam kerangka waktu mingguan.

XRP, XRPUSDT
Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.1144
$2.1144$2.1144
-1.92%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

