BNB Smart Chain bersiap untuk upgrade hard fork

BNB Smart Chain bersiap untuk hard fork Fermi pada 14 Januari. Peningkatan ini akan mengikuti hard fork Fourier pada BNB Chain, yang selesai pada 7 Januari.

BNB Smart Chain akan mengikuti peningkatan keseluruhan ekosistem terdesentralisasi Binance. Hard fork Fermi diperkirakan pada 14 Januari, dengan tujuan utama mengurangi waktu blok dan meningkatkan output transaksi.

Hard fork ini akan mempercepat BNB Smart Chain menjadi blok 0,45 detik, mencapai tonggak protokol utama. Ini dibangun berdasarkan fork Pascal dan Maxwell sebelumnya.

Peningkatan ini akan mendorong BNB Smart Chain lebih dekat ke batas propagasi blok, mempertahankan waktu aktif yang dapat diprediksi dengan beban transaksi yang lebih tinggi. Node akan ditingkatkan ke versi 1.6.4 dan kemudian 1.6.5 untuk menjalankan parameter jaringan yang diperbarui.

Ekosistem terdesentralisasi BNB memberi jalan kepada Solana dalam hal popularitas, tetapi tetap menjadi andalan dalam perdagangan dan aplikasi lainnya. Seperti yang dilaporkan Cryptopolitan, BNB Chain berada di posisi keempat dalam hal pendapatan aplikasi, berada di belakang Solana, TRON, dan Ethereum.

Rantai ini bergerak melampaui Base, dengan $21M dalam pendapatan untuk bulan lalu. Pasar prediksi Opinion, DEX futures perpetual GMGN, dan PancakeSwap adalah generator biaya terbesar di rantai ini.

Op BNB Chain mengurangi waktu blok dengan hard fork Fourier

Op BNB Chain juga menyelesaikan hard fork-nya, mulai berlaku pada 7 Januari. Perubahan kunci dari fork ini adalah PR #305, mengurangi waktu blok dari 500 menjadi 250 milidetik. Semua node ditingkatkan untuk menyebarkan blok baru. Op BNB Chain adalah salah satu jaringan Layer 2 utama, bekerja untuk menskalakan keseluruhan ekosistem.

BNB Chain tetap menjadi salah satu jaringan paling aktif, mempertahankan biaya transaksi yang relatif rendah. Meskipun kepemimpinan Ethereum dan Solana dalam hal likuiditas dan nilai perdagangan, BNB Chain memimpin dalam pangsa pasar berdasarkan transaksi dan aktivitas on-chain secara umum.

Ekosistem on-chain Binance membawa hingga 40% dari keseluruhan lalu lintas di awal 2026. Peningkatan permintaan adalah salah satu pendorong utama untuk peningkatan jaringan.

BNB Chain mengambil hingga 40% dari keseluruhan lalu lintas, meskipun masih berada di belakang Ethereum dan Solana dalam hal generasi biaya aplikasi. | Sumber: Dune Analytics.

BNB Chain dan BNB Smart Chain membawa ekosistem yang berkembang dari swap terdesentralisasi, DeFi, wrapped token, dan aplikasi lainnya. Rantai ini juga mendapat dorongan dari Binance Wallet, salah satu hub Web3 yang paling banyak digunakan.

BNB turun meskipun ada peningkatan jaringan

BNB, token asli ekosistem Binance, turun di bawah $900, meskipun ada berita tentang peningkatan jaringan. Token bereaksi terhadap penurunan pasar terbaru, di mana sebagian besar aset kehilangan keuntungan baru-baru ini.

BNB diperdagangkan pada $884,39, turun 3,5% dalam sehari terakhir. Open interest-nya juga turun menjadi $820M, karena token utilitas kehilangan pergerakan arahnya dari reli 2025-nya.

Selama penurunan terbaru, BNB sebagian besar melikuidasi posisi long, dengan penurunan mungkin ke level $840. Likuiditas short terakumulasi di atas harga saat ini, mencapai setinggi $960. Serangkaian likuidasi short dapat mengangkat BNB dalam jangka pendek.

