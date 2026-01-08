Harga Bitcoin Turun 2% Saat Indeks Keserakahan dan Ketakutan Kripto Kembali Ke Ketakutan

Harga Bitcoin mengalami pullback dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan pada $90.430 pada pukul 1:15 pagi EST, karena pasar kripto mengalami pukulan besar, turun 2,5% menjadi kapitalisasi pasar $3,18 triliun, sementara indeks ketakutan dan keserakahan kembali turun ke zona ketakutan.

Analisis teknikal menunjukkan harga Bitcoin mengalami penurunan, meskipun setelah lonjakan berkelanjutan di awal tahun yang melihat aset ini naik di atas $93.500.

Indeks Keserakahan Dan Ketakutan Turun Ke Ketakutan Saat Bitcoin Mengalami Tekanan Jual Yang Kuat

Menurut data CoinMarketCap, pasar mata uang kripto telah turun 2,5% dalam 24 jam terakhir, dengan Bitcoin masih tidak mampu mempertahankan lonjakannya di atas $93.000.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto sempat bergerak menuju netral pada hari Rabu, tetapi sejak itu kembali tergelincir ke zona "ketakutan", menandakan melemahnya kepercayaan investor dan berkurangnya selera risiko.

Sebagai akibat dari penurunan tersebut, lebih dari 111 ribu trader dilikuidasi, dengan total likuidasi mencapai $364,56 juta, menurut data CoinGlass.

Sementara itu, menurut analis Maartunn, Net Taker Volume Bitcoin telah mencapai -$19 juta pada MA 25 jam, yang menunjukkan tekanan jual terkuat sejak 23 Desember.

Ini menandakan bahwa penjual kembali mengendalikan pasar jangka pendek. Net Take Volume menghitung kesenjangan antara volume beli dan jual order pasar. Oleh karena itu, pembacaan negatif mencerminkan aktivitas penjualan agresif.

Sementara itu, data dari Blockchain.com menunjukkan bahwa moving average 200 minggu tetap berada di bawah harga BTC, yang mendukung narasi pasar yang positif.

Harga Bitcoin Berisiko Turun Di Bawah $89.000

Harga Bitcoin turun 2% dalam 24 jam terakhir, karena kripto ini mengalami pullback dari area $93.500 pada grafik harian selama 2 hari terakhir.

Seperti yang terlihat pada grafik BTC/USD, dua candle terakhir menunjukkan harga BTC saat ini berada dalam koreksi setelah lonjakan berkelanjutan.

Bitcoin masih diperdagangkan jauh di atas Simple Moving Average (SMA) 50 hari, menunjukkan harga tetap bullish dalam jangka pendek.

Sementara itu, harga Bitcoin didukung oleh level Fibonacci Retracement kunci pada 0,382 ($89.336) dan 0,5 ($87.657).

Analisis Grafik BTC/USD Sumber: TradingView

Sementara itu, Relative Strength Index (RSI) turun dari 66 menjadi 51,54, menunjukkan bahwa penjual masuk atau mengambil keuntungan setelah lonjakan tahun baru.

Berdasarkan analisis grafik BTC/USD pada timeframe harian, harga BTC masih bisa turun kembali ke $89.192 (SMA 50 hari), tetapi level tersebut bertindak sebagai support yang kuat. Skenario ini menunjukkan bahwa investor berhati-hati dengan setiap pergerakan kecil.

Saat trader menghadapi ketidakpastian, Ali Martinez, seorang analis kripto terkemuka di X, mengatakan bahwa arah harga apa pun tergantung pada apakah BTC ditutup di bawah $88.000 atau $94.000.

Jika tekanan bearish berlanjut, Bitcoin berisiko jatuh di bawah level $89.000, dengan level Fib 0,5 dan 0,618 bertindak sebagai support langsung pada $87.657 dan $85.978.

Namun, jika SMA 50 hari menahan harga Bitcoin, aset tersebut masih bisa naik dalam jangka panjang, dengan $94.000 dan $98.640 sebagai area target berikutnya pada grafik Fibonacci.

