Prosesi Traslacion dimulai sekitar pukul 4 pagi pada hari Jumat, 9 JanuariProsesi Traslacion dimulai sekitar pukul 4 pagi pada hari Jumat, 9 Januari

Traslacion 2026 dimulai untuk Perayaan Yesus Nazareno

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/09 04:14
MANILA, Filipina – Prosesi Traslacion tahunan untuk Perayaan Yesus Nazareno dimulai sekitar pukul 04.00 pada Jumat, 9 Januari, dengan patung Nazareno meninggalkan Quirino Grandstand di Manila.

Dari Quirino Grandstand, prosesi akan mengikuti rute sepanjang 5,8 kilometer menuju Gereja Quiapo, melewati "tiga taman dan plaza, tujuh jembatan, satu terowongan bawah tanah, dan 18 jalan di Manila," menurut CBCP News.

Traslacion menarik jutaan umat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, prosesi berlangsung hampir 21 jam.

Untuk tahun 2026, penyelenggara mengumumkan perubahan pada andas atau kereta yang membawa patung Yesus Nazareno, yang kini memiliki empat roda dari sebelumnya tiga dan "mekanisme kemudi untuk meningkatkan kontrol," kata CBCP News. Salibnya juga lebih pendek "untuk mencegah umat memanjat dan berisiko terluka."

Lebih dari 18.000 personel dari Kepolisian Nasional Filipina akan diterjunkan untuk Traslacion. Departemen Kesehatan juga akan menyediakan 20 pos tanggap darurat di sepanjang rute prosesi. – Rappler.com

