Crypto Recovers Memulihkan Lebih dari $2,5 Juta Aset Cryptocurrency yang Tidak Dapat Diakses

[SIARAN PERS – Zoetermeer, Belanda, 8 Januari 2026]

Crypto Recovers, sebuah perusahaan pemulihan dompet kripto yang berbasis di Belanda, mengumumkan pemulihan akses ke dompet kripto non-custodial yang tidak dapat diakses dengan total nilai melebihi $2,5 juta pada tahun 2025. Dompet terbesar yang berhasil dipulihkan dilaporkan bernilai sekitar $1,5 juta pada saat pemulihan.

Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam memulihkan mata uang kripto utama, termasuk Bitcoin, Ethereum, Tether, dan lainnya, di berbagai dompet populer seperti Ledger, Trezor, MetaMask, Bitcoin Core, Electrum, dan banyak lagi. Perusahaan ini juga menangani dompet yang sudah usang atau dihentikan, seperti Jaxx Liberty, MultiBit, BRD, dan Samourai Wallet, di mana keusangan dompet menambah kompleksitas pemulihan.

Sebagian besar dompet kripto bersifat non-custodial, yang berarti pengguna sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kredensial dompet mereka. Hal ini dapat menjadi masalah besar jika data sensitif hilang. Pengguna beralih ke Crypto Recovers setelah lupa kata sandi dompet mereka, memiliki frasa seed yang tidak lengkap atau tidak valid, menemukan file dompet yang rusak, atau kehilangan beberapa karakter dari kunci pribadi mereka.

Crypto Recovers berfokus pada pemulihan akses teknis ke blockchain. Meskipun tidak menangani kasus terkait penipuan secara langsung, perusahaan telah membangun jaringan mitra terpercaya yang mengkhususkan diri dalam investigasi penipuan dan dukungan penegakan hukum. Perusahaan juga memverifikasi bahwa klien dapat secara legal membuktikan kepemilikan dompet mereka, dengan mengikuti protokol keamanan yang ketat.

Keberhasilan pemulihan dompet sangat bergantung pada keakuratan informasi yang diberikan oleh pemilik. Dalam skenario terbaik, pemulihan dapat memakan waktu hanya beberapa hari, meskipun beberapa dompet memerlukan beberapa bulan kerja. Komisi standar untuk pemulihan yang berhasil adalah 20%, dengan fleksibilitas untuk kasus bernilai tinggi. Situasi kritis terjadi ketika pemilik tidak memiliki informasi tentang dompet; dalam kasus seperti itu, secara teknis tidak mungkin untuk memulihkan akses karena sifat blockchain.

Sebagian besar klien Crypto Recovers berasal dari negara asalnya, dengan UE dan AS mewakili pasar terbesar berikutnya. Mata uang kripto yang paling umum dipulihkan pada tahun 2025 adalah Bitcoin, mencakup sekitar 70% dari total jumlah yang dipulihkan. Perusahaan menangani sebagian besar pemulihan secara online, bekerja sama erat dengan klien setelah mereka menandatangani perjanjian hukum dan memverifikasi kepemilikan dompet mereka. Semua pertukaran dan penyimpanan data dikelola di bawah protokol keamanan yang ketat untuk memastikan keamanan maksimal.

Crypto Recovers menerbitkan sumber daya edukatif terkait pemulihan dompet mata uang kripto, praktik pencadangan, dan penyebab umum kehilangan akses di situs webnya di https://cryptorecovers.com/

Tentang Crypto Recovers

Crypto Recovers, berbasis di Belanda dan beroperasi sejak 2019, mengkhususkan diri dalam memulihkan akses ke dompet mata uang kripto. Perusahaan ini membantu individu dan organisasi dengan skenario pemulihan, termasuk kata sandi yang hilang, frasa pemulihan yang tidak lengkap, file dompet yang rusak, dan perangkat lunak dompet lama. Crypto Recovers tidak menawarkan layanan custodial atau nasihat keuangan.

