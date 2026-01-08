Analis Kripto Menyoroti Titik Terendah Lokal Setelah BTC Sempat Diperdagangkan di Titik Tertinggi Lokal

Ali Charts, atau Ali Martinez, telah menunjukkan puncak lokal sekitar $94k.

Harga BTC diperkirakan akan melonjak sebesar 13,68% dalam 3 bulan ke depan.

Faktor-faktor baru kemungkinan akan mempengaruhi BTC dalam jangka pendek.

Seorang analis kripto telah menggarisbawahi dua titik kritis untuk BTC – dasar lokal dan puncak lokal. Ini terjadi setelah token unggulan tersebut terjun ke sekitar $90k, kehilangan momentum sebelumnya di mana ia berada di sekitar $92k pada grafik 24 jam. Harga BTC masih diperkirakan akan merebut kembali pencapaian tersebut dan kemungkinan mencatat ATH baru pada akhir tahun 2026.

Lokal Harga BTC

Ali Martinez, juga dikenal sebagai Ali Charts di X, telah menyoroti titik dasar lokal dan puncak lokal untuk BTC. Analis kripto terkemuka tersebut telah menekankan bahwa harga BTC mungkin membentuk dasar lokal di sekitar $90.056, menambahkan bahwa puncak lokal adalah sekitar $94.000.

Dia juga mengatakan dalam postingan bahwa TD Sequential menunjukkan sinyal beli untuk token Bitcoin. Komunitas telah merespons ini dengan beberapa mengatakan bahwa token tersebut akhirnya siap untuk bangkit kembali, sementara yang lain mengisyaratkan bahwa mereka akan mengakumulasi di sekitar $88k.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga BTC

Pasar kripto bersifat dinamis dan volatil karena berbagai faktor diketahui mempengaruhi pergerakan harga pada waktu tertentu. Insiden terbaru yang menarik perhatian semua orang termasuk kemungkinan tarif 500% pada negara-negara yang membeli produk energi Rusia termasuk minyaknya. Ini telah memicu kekhawatiran seputar inflasi, yang turun untuk pertama kalinya sejak April 2025.

Penyitaan kapal tanker berbendera Rusia oleh AS juga telah menyebabkan kekhawatiran tentang ketegangan global. Harga token Bitcoin, token Ethereum, dan lainnya turun ketika laporan muncul. Bahkan kapitalisasi pasar turun sebesar 1,93% menjadi sekitar $3,12 triliun pada saat itu.

Akankah BTC Berbalik?

Penggemar kripto optimis bahwa bitcoin pada akhirnya akan membalikkan tren menurun yang sedang berlangsung. Prediksi harga BTC memperkirakan token tersebut mencapai setinggi $102.578 untuk pertumbuhan 13,68% dalam 3 bulan ke depan. Ini terlepas dari rating FGI sebesar 28 poin.

BTC terakhir mencatat ATH sebesar $126.198,07 pada 7 Oktober 2025. Ini telah kehilangan hampir 28,54% dari nilainya sejak saat itu. Namun, diperkirakan tidak hanya akan merebut kembali pencapaian tersebut, tetapi juga mencatat ATH baru pada akhir tahun 2026. Bersamaan dengan itu, penting bagi Spot Bitcoin ETF untuk memutus rangkaian arus keluar untuk menanamkan kepercayaan di kalangan investor.

Tak perlu dikatakan, disarankan untuk melakukan riset dan menilai risiko sebelum berinvestasi dalam BTC, atau cryptocurrency lainnya.

