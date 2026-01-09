Posisi long yang dipegang oleh "Strategy's counterparty" telah melebihi $200 juta.

PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa data Hyperbot menunjukkan setelah terus meningkatkan posisi long mereka secara bertahap, "Strategy's counterparty" dan whale "pension-usdt.eth" telah meningkatkan posisi long mereka masing-masing menjadi $205 juta dan $60,87 juta.
"Strategy Counterparties" saat ini memegang posisi long di BTC, ETH, SOL, XRP, XPL, dan PUMP, sementara "pension-usdt.eth" memegang posisi long di ETH.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.