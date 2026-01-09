BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa data Hyperbot menunjukkan bahwa setelah terus meningkatkan posisi long mereka secara bergulir, "Counterparty Strategy" dan paus "PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa data Hyperbot menunjukkan bahwa setelah terus meningkatkan posisi long mereka secara bergulir, "Counterparty Strategy" dan paus "

Posisi long yang dipegang oleh "Strategy's counterparty" telah melebihi $200 juta.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/09 00:07
Belong
LONG$0.003845+11.80%
Ethereum
ETH$3,354.53+1.78%
Bitcoin
BTC$96,678.66+1.76%
Solana
SOL$145.04+0.54%
XRP
XRP$2.115-0.17%

PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa data Hyperbot menunjukkan setelah terus meningkatkan posisi long mereka secara bertahap, "Strategy's counterparty" dan whale "pension-usdt.eth" telah meningkatkan posisi long mereka masing-masing menjadi $205 juta dan $60,87 juta.

"Strategy Counterparties" saat ini memegang posisi long di BTC, ETH, SOL, XRP, XPL, dan PUMP, sementara "pension-usdt.eth" memegang posisi long di ETH.

Peluang Pasar
Logo Belong
Harga Belong(LONG)
$0.003845
$0.003845$0.003845
+9.04%
USD
Grafik Harga Live Belong (LONG)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42