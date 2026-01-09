Posisi long yang dipegang oleh "Strategy's counterparty" telah melebihi $200 juta.

PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa data Hyperbot menunjukkan setelah terus meningkatkan posisi long mereka secara bertahap, "Strategy's counterparty" dan whale "pension-usdt.eth" telah meningkatkan posisi long mereka masing-masing menjadi $205 juta dan $60,87 juta.

"Strategy Counterparties" saat ini memegang posisi long di BTC, ETH, SOL, XRP, XPL, dan PUMP, sementara "pension-usdt.eth" memegang posisi long di ETH.