Ripple Menggunakan Amazon Bedrock untuk Mentransformasi Operasi XRP Ledger

TLDR

Analisis log XRPL turun dari berhari-hari menjadi beberapa menit dengan otomasi AI.

Amazon Bedrock menghubungkan log ke kode untuk resolusi masalah yang lebih cepat.

Engineer fokus pada peningkatan sementara AI menangani deteksi anomali.

Pemantauan node real-time meningkatkan kinerja dan keandalan XRPL.

Wawasan berbasis AI mempersiapkan XRPL untuk traffic lebih tinggi dan smart contract.

Ripple menerapkan Amazon Bedrock untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan jaringan XRPL. Inisiatif ini bertujuan memampatkan investigasi multi-hari menjadi beberapa menit. Engineer kini dapat memproses log sistem lebih cepat, meningkatkan keandalan jaringan dan efisiensi operasional.

XRPL adalah blockchain layer-1 terdesentralisasi dengan lebih dari 900 node di seluruh dunia. Setiap node menghasilkan 30 hingga 50 gigabyte data log, menciptakan volume jaringan seluas 2 hingga 2,5 petabyte. Kompleksitas data ini secara historis memperlambat resolusi masalah dan membatasi wawasan real-time.

Dengan mengintegrasikan Amazon Bedrock, Ripple dapat secara otomatis menghubungkan log dengan kode XRPL dan standar teknis. Sistem berbasis AI mengidentifikasi anomali operasional dan mengurangi intervensi manual. Akibatnya, tim engineering dapat lebih fokus pada peningkatan jaringan dan pengembangan fitur.

Analisis Log Otomatis Memangkas Waktu Investigasi

Log XRPL sangat detail dan dihasilkan dalam C++, membuat inspeksi manual lambat dan menantang. Engineer Ripple sebelumnya membutuhkan dua hingga tiga hari untuk menganalisis masalah node. Dengan Amazon Bedrock, proses yang sama kini selesai dalam dua hingga tiga menit.

Alur kerja dimulai dengan log XRPL diunggah ke Amazon S3. Fungsi Lambda memisahkan file log, dan Amazon SQS mendistribusikan potongan untuk pemrosesan paralel. CloudWatch mengindeks entri untuk memberikan wawasan terstruktur bagi deteksi anomali.

Menghubungkan log dengan repositori XRPL memastikan penalaran yang akurat. Baik kode server inti maupun standar protokol diperbarui secara otomatis dalam sistem. Integrasi ini membantu AI menjelaskan anomali secara akurat dan menyarankan solusi yang tepat sasaran.

Peningkatan Skalabilitas dan Intelijen Operasional

Struktur terdesentralisasi jaringan XRPL meningkatkan keamanan namun memperumit pemantauan real-time. Amazon Bedrock menyediakan lapisan interpretatif untuk menganalisis pola di seluruh node terdistribusi. Engineer memperoleh pandangan jelas tentang kesehatan node tanpa parsing log manual.

Solusi ini memungkinkan Ripple mengantisipasi bottleneck dan mengoptimalkan kinerja di seluruh XRPL. Penalaran otomatis mengurangi penundaan dalam respons insiden dan menyederhanakan alur kerja operasional. Ini juga memperkuat kapasitas jaringan untuk mendukung smart contract kompleks dan volume transaksi yang lebih tinggi.

Seiring XRPL terus berkembang, analisis log berbasis AI memposisikan ledger untuk peningkatan di masa depan. Pendekatan Ripple menunjukkan bagaimana jaringan blockchain skala besar dapat mempertahankan keandalan tinggi secara efisien. Integrasi ini menetapkan preseden untuk intelijen operasional berbasis data yang lebih cepat pada jaringan terdesentralisasi.

