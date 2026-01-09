e-pick: Platform Unboxing Lengkap untuk Kartu Pokémon Jepang Anda

Selama bertahun-tahun, kartu trading Jepang telah memenangkan hati banyak orang, berkat eksklusivitas dan kualitas cetak yang superior. Di antara banyak seri kartu trading yang tersedia di negara tersebut, Pokémon menonjol.

Berinvestasi dalam kartu Pokémon Jepang tidak pernah semudah ini. e-pick.xyz, platform unboxing online yang mengutamakan kolektor, memperkenalkan cara mudah bagi siapa saja untuk memperdagangkan kartu trading bertema Pokémon. Tetapi apa yang membedakan e-pick? Artikel ini membahas hal tersebut. Artikel ini juga menyoroti detail penting lainnya tentang platform ini untuk membantu para penggemar TCG, kolektor kartu trading, dan penggemar kartu Pokémon membuat pilihan yang tepat.

Apa itu e-pick.xyz?

​​e-pick mendefinisikan ulang pengalaman unboxing dengan memadukan kecepatan digital dengan kepemilikan fisik. Jika Anda tidak puas dengan hasil pull Anda, gunakan fitur buyback instan mereka untuk mengubahnya kembali menjadi poin dan coba lagi segera. Ini adalah siklus yang mulus yang memungkinkan Anda berburu kartu grail Anda tanpa menunggu.

Alih-alih menetapkan harga tetap untuk setiap kotak misteri atau dek kartu trading, e-pick memastikan harga kotak dipatok pada nilai total item dalam kotak. Dengan cara ini, jika nilai item dalam kotak turun 20%, harga di mana kolektor dapat membelinya juga turun 20%. Pendekatan ini menumbuhkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan pengguna.

e-pick juga memungkinkan pengguna untuk menerima kartu trading mereka secara fisik. Pengguna dapat menukarkan hingga 30 kartu trading sekaligus. Platform koleksi digital ini mengenakan biaya pengiriman tetap sebesar 20 poin setiap kali pengguna meminta versi fisik dari kartu trading mereka. Ini tidak termasuk biaya lokal yang dikenakan oleh otoritas bea cukai.

e-pick dikembangkan oleh Murasaki B.V., sebuah studio pengembangan media digital dan game yang berspesialisasi dalam game dan seni Jepang.

Memperdagangkan Kartu Pokémon Jepang di e-pick

e-pick menonjol karena dukungannya untuk kartu Pokémon Jepang. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menemukan, membuka, dan mengoleksi kartu Pokémon. Kartu-kartu ini dapat digunakan untuk terlibat dalam pertempuran dan upaya lain yang menguntungkan pemain, dan ekosistem Pokémon. Dengan cara ini, para pencinta budaya Otaku, penggemar kartu trading, dan kolektor kartu Pokémon dapat mengunci untuk mengklaim kartu Jepang mereka di e-pick.

Dalam katalog, e-pick menampilkan jumlah total poin yang dapat dibelanjakan pengguna untuk memperoleh satu set kartu. Poin-poin ini dikumpulkan melalui paket poin/isi ulang. Sejumlah poin tertentu dibeli dengan jumlah tertentu dalam USD. e-pick juga menampilkan tingkat risiko-terhadap-imbalan, yang menunjukkan potensi keuntungan atau kerugian yang dapat diperoleh atau hilang pengguna dari dek kartu trading.

Apa yang Membedakan e-pick.xyz?

Berikut adalah hal-hal yang membedakan e-pick dari platform koleksi digital lainnya:

Akses awal

Memanfaatkan akar mendalam para pendiri dalam industri sebagai pemilik franchise toko kartu trading Jepang, e-pick membanggakan jaringan sumber lokal yang tak tertandingi. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses set Jepang terbaru 2–3 bulan sebelum rilis bahasa Inggris global mereka – langsung dari sumbernya.

e-pick mendapatkan kartu trading Pokémon-nya dari Jepang. Akibatnya, pemain mendapatkan akses ke koleksi Jepang sekitar dua hingga tiga bulan sebelum dirilis secara global dalam bahasa Inggris. Dengan cara ini, mereka yang menganut budaya kolektor mendapatkan akses tepat waktu ke kartu Jepang kesayangan mereka.

Transparansi

Tidak seperti banyak pesaing yang menyesuaikan kumpulan kartu berdasarkan poin harga semata, e-pick menjamin peluang yang sebenarnya. Setiap kotak misteri mencerminkan probabilitas aktual dari kartu yang terkandung di dalamnya, memastikan pengalaman unboxing yang transparan dan adil di mana nilainya dipatok pada nilai pasar waktu nyata dari item tersebut.

Ini membedakannya dari sebagian besar pesaing, yang sering menyembunyikan detail tertentu dari pengguna. Jika seorang kolektor memutuskan untuk mengganti kartu trading mereka, platform ini memungkinkan penawaran buyback dalam koin.

Pengiriman fisik

Ketika kolektor puas dengan kotak mereka, mereka dapat melanjutkan untuk meminta pengiriman fisik. Pengiriman ini membutuhkan waktu 30 hari untuk diproses. e-pick mendukung lebih dari 220 wilayah secara global. Kartu fisik terus-menerus diuji untuk kualitas dan keasliannya.

Dalam kasus di mana e-pick tidak memiliki kartu fisik yang tersedia untuk pengiriman, platform ini menghubungi jaringan vendor dan penjual tepercayanya untuk mendapatkan kotak kartu. Ini mungkin terjadi dengan kotak kartu lama atau kotak kelas atas yang langka. Setelah diterima, e-pick membutuhkan tambahan 15 hari untuk memeriksa kondisi kartu. Untuk memverifikasi kualitas dan kondisi dek kartu trading, e-pick menggunakan Pedoman Penilaian Kondisi Kartu internal mereka. Dengan cara ini, platform memastikan bahwa kolektor mendapatkan nilai maksimal dari kotak kartu trading yang mereka beli.

Cara memperdagangkan kartu Pokémon Jepang

Untuk memperdagangkan kartu Pokémon Jepang, pengguna dapat mengikuti proses langkah demi langkah ini:

Langkah 1: Buat akun di e-pick

Platform akan meminta email pengguna untuk membuat akun. Pengguna juga secara otomatis mendapatkan dompet Web3 untuk menyinkronkan pesanan beli dan jual dengan blockchain.

Langkah 2: Beli poin melalui Isi Ulang Poin

Nilai kartu trading Pokémon Jepang didenominasikan dalam poin di e-pick. Oleh karena itu, kolektor akan mengumpulkan poin-poin ini untuk memperoleh koleksi yang mereka inginkan. Pengguna yang bergabung dengan saluran Discord e-pick mendapatkan kesempatan untuk memutar roda untuk poin gratis sekali sehari.

Langkah 3: Buka Kotak

Pengguna dapat membeli kotak yang mereka inginkan dari daftar kartu trading yang tersedia. Platform menjamin pull dengan peluang transparan untuk merampingkan seluruh proses.

Langkah 4: Jual Kembali atau Minta Kartu Pokémon Fisik

Jika puas dengan dek kartu asli, kolektor dapat melanjutkan untuk meminta pengiriman kartu Pokémon fisik. Di sisi lain, kolektor dapat menjual kembali dek kartu mereka dengan imbalan poin untuk memperoleh set kartu lain.

Kesimpulan

Memperdagangkan kartu Pokémon Jepang telah menjadi pilihan kelas atas bagi kolektor kartu trading saat ini. Namun, beberapa platform mungkin menawarkan dek kartu ini dengan harga lebih tinggi, transparansi yang lebih rendah, dan bahkan akses yang tertunda. e-pick.xyz hadir sebagai pengubah permainan, memperbaiki kekurangan ini, dan memperkenalkan lebih banyak keuntungan. Berkat proses penumpukan kartu trading yang sederhana dan cepat, siapa pun dapat bergabung dengan antarmukanya dan menjadi kolektor. Fitur-fiturnya akan membantu siapa pun yang mencari TCG Pokémon Jepang cara untuk mendapatkan kartu mereka secara digital, menerima kartu mereka secara fisik, dan pada akhirnya mendapatkan grail teratas mereka.

