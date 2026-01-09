Saham Morgan Stanley (MS): Merencanakan Dompet Aset Tertoken dan Perdagangan Kripto pada 2026

TLDR

Morgan Stanley meluncurkan dompet tertoken untuk investasi pasar privat.

Trading Bitcoin hadir di E*Trade pada awal 2026 untuk klien kekayaan.

Trading Ether dan Solana ditambahkan ke platform profesional yang diatur.

Aset tertoken menghubungkan blockchain dengan manajemen kekayaan tradisional.

Ekspansi kripto sejalan dengan rencana pasar privat dan likuiditas karyawan.

Morgan Stanley mempercepat strategi aset digitalnya dengan rencana meluncurkan dompet aset tertoken dan layanan trading kripto pada 2026. Bank ini akan mendukung produk keuangan berbasis blockchain untuk klien bernilai tinggi dan institusional. Langkah-langkah ini sejalan dengan dorongan yang lebih luas ke dalam investasi pasar privat dan solusi keuangan tempat kerja.

Morgan Stanley Mempersiapkan Dompet Aset Tertoken

Dompet baru ini akan memungkinkan klien untuk menyimpan dan mengelola versi tertoken dari investasi tradisional dan ekuitas perusahaan privat. Dompet ini akan terintegrasi dengan infrastruktur digital Morgan Stanley yang ada dan mematuhi standar regulasi. Peluncuran diharapkan pada paruh kedua 2026, dan dompet akan secara bertahap memperluas kelas aset yang didukung.

Dompet ini bertujuan untuk menjembatani manajemen kekayaan tradisional dan teknologi blockchain, menawarkan kemampuan kustodian dan transaksi. Klien akan mendapatkan akses ke dana tertoken, produk terstruktur, dan instrumen berbasis blockchain lainnya. Morgan Stanley menargetkan penggunaan pasar modal profesional daripada penyimpanan kripto ritel.

Inisiatif ini dibangun berdasarkan riset bank dan investasi infrastruktur dalam aset digital. Morgan Stanley telah mengembangkan solusi kustodian, kerangka kerja blockchain, dan platform aset tertoken. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keuangan digital yang diatur.

Trading Bitcoin Melalui E*Trade

Morgan Stanley akan menawarkan trading Bitcoin melalui platform E*Trade pada paruh pertama 2026. Layanan ini akan menghubungkan klien ke infrastruktur pihak ketiga sambil mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Platform ini akan memungkinkan akses aman ke aset digital tanpa terintegrasi langsung ke dalam dompet tertoken.

Fitur trading ini melengkapi strategi kripto yang lebih luas, termasuk ETF yang terkait dengan Bitcoin dan produk investasi institusional. Morgan Stanley telah meningkatkan eksposur yang diizinkan untuk klien kekayaan dan mempersiapkan mekanisme untuk pembuatan trust dalam bentuk barang. Langkah-langkah ini menyelaraskan aset digital dengan struktur portofolio yang ada.

Ekspansi ini juga mendukung inisiatif pasar privat, menyediakan solusi likuiditas untuk karyawan perusahaan privat. Kemitraan dengan platform seperti Carta dan akuisisi seperti EquityZen membantu merampingkan akses saham privat. Pendekatan ini mengintegrasikan layanan kripto dengan strategi perencanaan modal yang lebih luas.

Rencana Trading Ether dan Solana

Morgan Stanley juga akan menyediakan trading Ether dan Solana melalui E*Trade pada awal 2026. Ini melengkapi penawaran Bitcoin dan memperluas akses aset digital yang diatur untuk klien profesional. Platform ini akan mendukung trading sambil memastikan kepatuhan terhadap standar kepatuhan dan kustodian.

Perusahaan telah mengajukan ETF yang terkait dengan Ethereum dan Solana, menunjukkan rencana untuk produk investasi digital terstruktur. Pengajuan ini menunjukkan strategi untuk menanamkan kripto dalam kerangka investasi tradisional. Morgan Stanley terus meningkatkan eksposur aset digital jangka panjang untuk klien bernilai tinggi.

Trading Ether dan Solana terhubung dengan dompet aset tertoken bank, menciptakan ekosistem investasi berbasis blockchain yang komprehensif. Perusahaan akan menghubungkan instrumen keuangan tradisional dengan representasi tertoken secara efisien. Keselarasan regulasi dan keamanan tetap menjadi pusat strategi peluncuran.

Postingan Morgan Stanley (MS) Stock: Plans Tokenized Asset Wallet and Crypto Trading in 2026 muncul pertama kali di CoinCentral.