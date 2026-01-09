Morgan Stanley Targetkan Kripto dengan Peluncuran Trading dan Wallet E*TRADE

Yang Perlu Diketahui Morgan Stanley meluncurkan perdagangan kripto di E*TRADE dan dompet digital baru.

Posisi memperkuat strategi aset digitalnya.

Dapat berdampak pada pasar Bitcoin, Ethereum, Solana.

Morgan Stanley berencana memperkenalkan perdagangan kripto di E*TRADE dan dompet digital milik sendiri, menandakan langkah ke aset digital, dibagikan melalui saluran korporat dan pengajuan regulasi.

Langkah ini ke dalam mata uang kripto menggarisbawahi komitmen Morgan Stanley terhadap inovasi dalam layanan keuangan, berpotensi berdampak pada aset kunci seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana sambil meningkatkan infrastruktur digital.

Morgan Stanley berencana memperkenalkan perdagangan mata uang kripto di E*TRADE dan dompet digital milik sendiri seperti yang dinyatakan dalam pengajuan korporat terbaru.

Langkah ini menggarisbawahi komitmen Morgan Stanley untuk memperluas solusi aset digital, berpotensi meningkatkan keterlibatan institusional dengan pasar kripto.

E*TRADE Morgan Stanley Mengintegrasikan Perdagangan Kripto

Morgan Stanley telah memutuskan untuk memperkenalkan kemampuan perdagangan kripto di platform E*TRADE-nya. Ini lebih lanjut mengumumkan rencana untuk dompet digital milik sendiri, bertujuan untuk meningkatkan penawaran aset digital mereka.

Eksekutif puncak seperti James P. Gorman dan Ted Pick memimpin perkembangan ini, menandakan pergeseran dalam pendekatan Morgan Stanley terhadap pasar kripto.

Perdagangan Kripto Institusional Akan Melihat Dorongan dari E*TRADE

Pengumuman ini memiliki potensi untuk berdampak signifikan pada bagaimana mata uang kripto diperdagangkan secara institusional. Penambahan layanan perdagangan di E*TRADE dapat mempengaruhi tren investasi kripto institusional.

Pasar bereaksi dengan minat tetapi juga optimisme yang hati-hati. Analis memprediksi ini dapat meningkatkan aliran ke mata uang kripto bernilai tinggi seperti Bitcoin dan Ethereum.

Pendapat Ahli: Dampak Positif pada Pasar Kripto

Langkah ini sebanding dengan peluncuran Bitcoin ETF BlackRock pada 2024, yang membuka lebih banyak saluran institusional untuk investasi bitcoin. Inisiatif serupa biasanya mendorong perhatian besar dan pergeseran aset.

Ahli memprediksi bahwa strategi ini mungkin mempercepat adopsi kripto institusional. Dengan tren sebelumnya dalam pikiran, partisipasi pasar kripto diharapkan tumbuh, terutama di pasar Bitcoin, Ethereum, dan Solana.