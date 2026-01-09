Saham Walmart Inc. (WMT): Naik Setelah Dewan Menambahkan Veteran AI Shishir Mehrotra

TLDR

Saham Walmart diperdagangkan mendekati $112,82 setelah kenaikan moderat

Shishir Mehrotra bergabung dengan Dewan Direksi Walmart

Penunjukan ini memperkuat fokus pada AI, teknologi, dan eCommerce

Analis menaikkan target harga seiring meningkatnya optimisme

Investor menantikan laporan laba pada 19 Februari

Saham Walmart Inc. (WMT) diperdagangkan pada $112,82 selama jam pasar, naik 0,09%, setelah raksasa ritel tersebut mengumumkan penunjukan Shishir Mehrotra ke Dewan Direksinya.

Walmart Inc., WMT



Saham naik sekitar 0,5% intraday menyusul berita tersebut, mencerminkan kepercayaan investor terhadap upaya berkelanjutan Walmart menuju strategi ritel yang dipimpin orang dan didukung teknologi.

Penunjukan dewan ini terjadi saat Walmart mempercepat investasi dalam kecerdasan buatan, platform digital, dan kemampuan eCommerce. Dengan kapitalisasi pasar sekitar $898 miliar, Walmart mengoperasikan lebih dari 10.750 toko di 19 negara dan melayani sekitar 270 juta pelanggan setiap minggu. Kepemimpinan memandang teknologi sebagai pendorong inti efisiensi, pengalaman pelanggan, dan pertumbuhan jangka panjang.

Kepemimpinan AI dan Produk Bergabung dengan Dewan Walmart

Shishir Mehrotra, saat ini Chief Executive Officer dari platform produktivitas bertenaga AI Superhuman, membawa lebih dari 25 tahun pengalaman teknologi dan produk ke ruang rapat Walmart. Dia akan bertugas di Komite Kompensasi dan Pengembangan Manajemen serta Komite Teknologi dan eCommerce.

Mehrotra sebelumnya memimpin Coda, membantu menskalakan platform tersebut menjadi platform produktivitas dan AI yang banyak digunakan oleh jutaan pengguna dan ribuan tim. Sebelum mendirikan Coda, dia memegang posisi kepemimpinan senior di YouTube, bertugas sebagai Chief Product Officer dan Chief Technology Officer selama periode pertumbuhan pesat yang menjadikan platform tersebut sebagai pemimpin global dalam video online.

Direktur independen utama Walmart, Randall Stephenson, menyoroti perpaduan keahlian teknis mendalam dan kepemimpinan produk yang terbukti dari Mehrotra. Ketua Dewan Greg Penner mengulangi pandangan tersebut, mencatat bahwa latar belakang Mehrotra sejalan dengan fokus Walmart pada inovasi berskala besar sambil tetap berpegang pada nilai-nilai intinya.

Mendukung Strategi Ritel Bertenaga Teknologi

Walmart semakin memposisikan dirinya sebagai pengecer yang didorong teknologi, berinvestasi besar dalam otomasi, analitik data, dan platform digital di seluruh operasinya. Penambahan Mehrotra memperkuat arah tersebut, terutama karena perusahaan mengeksplorasi sistem AI agentik yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan memperbaiki layanan bagi pelanggan.

Mehrotra mengatakan bergabung dengan dewan Walmart datang pada momen penting bagi industri, menyebut fase pengembangan AI saat ini sebagai pergeseran teknologi paling signifikan dalam karirnya. Keahliannya diharapkan mendukung upaya Walmart dalam menskalakan alat digital yang menyentuh segala hal mulai dari operasi rantai pasokan hingga pengalaman belanja online.

Optimisme Analis Meningkat Seputar Saham WMT

Penunjukan dewan ini mengikuti serangkaian tindakan analis yang menguntungkan. KeyBanc menaikkan target harga saham Walmart menjadi $128, mengutip kepercayaan pada eksekusi dan investasi teknologi perusahaan. Jefferies mempertahankan rating Beli dengan target $132, sementara Mizuho menyarankan Walmart memiliki jalur kredibel menuju valuasi $1 triliun.

Peningkatan ini mencerminkan ekspektasi bahwa skala Walmart, kekuatan penetapan harga, dan ekosistem digital yang berkembang dapat mempertahankan pertumbuhan laba bahkan dalam lingkungan ritel yang kompetitif. Investor kini menantikan laporan laba Walmart berikutnya, yang dijadwalkan pada 19 Februari, yang dapat menawarkan wawasan lebih lanjut tentang margin, kinerja eCommerce, dan efisiensi yang didorong AI.

Kinerja Saham Jangka Panjang yang Kuat

Kinerja saham Walmart terus melampaui pasar yang lebih luas dalam periode yang lebih panjang. Year to date, saham WMT naik 1,32%, sedikit di depan kenaikan 1,01% S&P 500. Selama setahun terakhir, Walmart memberikan imbal hasil 24,14%, dibandingkan dengan 16,84% untuk indeks acuan.

Imbal hasil jangka panjang menyoroti transformasi Walmart menjadi pemimpin ritel dan teknologi modern. Saham tersebut naik 139,31% selama tiga tahun dan 147,19% selama lima tahun, secara signifikan mengungguli S&P 500 di kedua periode. Keuntungan ini mencerminkan eksekusi yang stabil, permintaan yang tangguh, dan meningkatnya kepercayaan investor pada arah strategis Walmart.

Dengan penambahan Shishir Mehrotra ke dewannya, Walmart menandakan komitmen yang lebih dalam terhadap AI, inovasi produk, dan kepemimpinan digital. Saat perusahaan bersiap untuk laporan laba mendatang, investor akan mengamati dengan cermat bagaimana investasi teknologi diterjemahkan menjadi pertumbuhan berkelanjutan dan nilai pemegang saham.

Postingan Walmart Inc. (WMT) Stock: Rises After Board Adds AI Veteran Shishir Mehrotra pertama kali muncul di CoinCentral.