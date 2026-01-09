Saat 2026 dimulai, alternatif ChatGPT baru yang aneh dari China, KIMI AI, telah merilis proyeksi harga cryptocurrency terbaru untuk XRP, Solana, dan Dogecoin.

LLM ini melukiskan gambaran yang optimis, menunjukkan bahwa mereka yang mengambil posisi di proyek-proyek ini hari ini bisa melihat keuntungan 3x atau lebih pada akhir tahun.

Berikut adalah bagaimana KIMI AI mengharapkan mereka berkinerja jika pasar bullish kripto skala penuh menyala di 2026.

XRP (XRP): KIMI AI Memprediksi Token Pembayaran Ripple Mencapai $8

XRP Ripple ($XRP) telah memulai tahun dengan pijakan yang kuat, naik sekitar 14% selama tujuh hari terakhir untuk diperdagangkan di $2,09. Menurut KIMI AI, mempertahankan momentum ini dapat mendorong XRP ke level $8 sebelum akhir 2026.

Sumber: KIMI AI

XRP mendominasi berita utama tahun lalu setelah rally ke level tertinggi tujuh tahun sebesar $3,65 pada Juli, menyusul kemenangan hukum bersejarah Ripple melawan U.S. Securities and Exchange Commission. Keputusan tersebut menghilangkan hambatan regulasi besar dan menyalakan kembali kepercayaan investor.

Namun, XRP menghabiskan sebagian besar 2025 bergerak sideways antara $2 dan $3. Penurunan pasar yang lebih luas di akhir tahun bahkan menyeret harga sebentar di bawah $2.

Saat ini, Relative Strength Index (RSI) XRP berada di sekitar 54, zona netral yang menunjukkan kekuatan pada level saat ini, yang juga merupakan level support yang kuat sepanjang tahun lalu.

Pergerakan ke target atas proyeksi KIMI akan diterjemahkan menjadi keuntungan hampir 300% bagi pemegang saat ini.

Uang institusional akan menjadi pendorong utama di sini. Peluncuran exchange-traded funds (ETF) XRP spot baru-baru ini di AS telah mulai menarik investor besar, mencerminkan tahap awal arus masuk ETF Bitcoin dan Ethereum. Jika produk tambahan mendapatkan persetujuan, 2026 bisa menjadi tahun XRP menjadi mainstream.

Dogecoin (DOGE): KIMI AI Memprediksi 3x yang Mudah

Awalnya diluncurkan pada 2013 sebagai lelucon, Dogecoin ($DOGE) telah matang menjadi salah satu aset terbesar pasar kripto. Dengan kapitalisasi pasar hampir $24 miliar, sekarang merupakan setengah dari sektor meme coin senilai $49 miliar.

Sumber: KIMI AI

DOGE membentuk beberapa pola chart konstruktif di akhir musim panas dan awal musim gugur 2026, tetapi momentum memudar setelah penjualan tajam di seluruh pasar pada Oktober.

Rekor tertinggi sepanjang masa Dogecoin sebesar $0,7316 ditetapkan selama bull run yang didorong ritel pada 2021. Sementara Doge Army memasang hati dan pikiran mereka pada Dogecoin $1, KIMI AI memandang pencapaian itu tidak mungkin pada 2026. Sebaliknya, model memproyeksikan puncak mendekati $0,45, yang masih akan mewakili peningkatan 3x bersih dari harga saat ini sekitar $0,14.

Meskipun menjadi meme coin, Dogecoin sebenarnya adalah alat pembayaran yang layak bagi banyak pedagang di seluruh dunia. Tesla menerima DOGE untuk merchandise tertentu, dan platform pembayaran besar seperti PayPal dan Revolut telah menambahkan dukungan untuk transaksi Dogecoin, memperkuat perannya sebagai mata uang digital fungsional.

Solana (SOL): KIMI AI Menargetkan $400 untuk SOL

Solana ($SOL) memasuki 2026 sebagai salah satu platform smart contract kripto paling dinamis. Jaringan ini sekarang mendukung sekitar $9 miliar dalam total value locked (TVL) dan memiliki kapitalisasi pasar mendekati $75,9 miliar, sementara aktivitas pengembang dan pertumbuhan pengguna terus meningkat.

Sumber: KIMI AI

Peluncuran ETF yang berfokus pada Solana baru-baru ini oleh perusahaan seperti Bitwise dan Grayscale telah memperbarui antusiasme pasar, dengan banyak investor menarik paralel dengan fase adopsi ETF awal Bitcoin dan Ethereum.

Setelah koreksi tajam di kuartal terakhir 2025, SOL sekarang kembali naik di zona support lokal setelah naik 8% dalam seminggu terakhir untuk diperdagangkan di $134. Dalam skenario yang sangat bullish, KIMI AI memperkirakan Solana bisa naik ke $400 pada 2026, peningkatan 200% dari harga hari ini—jauh di atas rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya sebesar $293 yang ditetapkan Januari lalu.

Solana juga memiliki salah satu narasi terkuat dari altcoin manapun: minat institusional yang berkembang dalam tokenisasi aset dunia nyata Solana, yang didorong oleh pemain besar seperti Franklin Templeton dan BlackRock, memperkuat potensi kenaikan jangka panjang SOL.

Maxi Doge (MAXI): Meme Coin Tahap Awal di Luar Model KIMI

Di luar yang klasik, penjualan token pra-peluncuran tetap populer di kalangan investor yang mencari peluang dengan risiko lebih tinggi dan potensi keuntungan lebih tinggi. Maxi Doge ($MAXI) adalah salah satu proyek tersebut, telah mengumpulkan lebih dari $4,4 juta saat investor meme coin berbondong-bondong ke penerus degen Dogecoin.

Proyek ini berkisar pada persona Maxi Doge, sepupu Dogecoin yang lucu, kocak, dan berotot, yang telah menghabiskan dekade terakhir merasa terpinggirkan oleh popularitas relatifnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang dia kembali, telah menguasai seni trading degen dengan leverage 1.000x dan tanpa stop loss.

MAXI diterbitkan sebagai token ERC-20 di jaringan proof-of-stake Ethereum, memanfaatkan ekosistem pengembang Ethereum yang matang dan efisiensi energi yang ditingkatkan untuk meme coin yang lebih modern daripada Dogecoin, yang menggunakan desain proof-of-work era Bitcoin yang konsumtif.

Presale yang sedang berlangsung menawarkan reward staking hingga 70% APY, meskipun hasil menurun saat lebih banyak peserta bergabung. MAXI saat ini dihargai $0,000277 dalam fase presale terbarunya, dengan kenaikan harga otomatis dijadwalkan untuk putaran masa depan. Token dapat dibeli menggunakan MetaMask atau Best Wallet.

Dogecoin minggir, Maxi adalah doge teratas baru di kripto!

Tetap update melalui halaman X dan Telegram resmi Maxi Doge.