Stripe Bermitra dengan Crypto.com untuk Menghadirkan Solusi Pembayaran Kripto ke Jutaan Bisnis

Stripe menjadi pemroses pembayaran besar pertama yang mengintegrasikan sistem pembayaran saldo kripto langsung.

Pedagang menerima konversi otomatis dari mata uang kripto ke mata uang lokal melalui jaringan Stripe.

Pembelian kripto berbasis kartu diaktifkan melalui Stripe untuk pengguna Crypto.com di pasar Amerika Serikat.

Kemitraan menciptakan aliran pembayaran dua arah antara ekosistem keuangan tradisional dan mata uang kripto.

Stripe memperluas kemampuan pembayarannya dengan bermitra dengan Crypto.com untuk menghadirkan solusi pembayaran kripto kepada jutaan bisnis di seluruh dunia.

Raksasa pemrosesan pembayaran tersebut mengumumkan integrasi ini akan memungkinkan pedagang menerima mata uang kripto langsung dari saldo pelanggan melalui Crypto.com Pay.

Bisnis yang menggunakan Stripe kini dapat menerima pembayaran dalam aset digital, termasuk stablecoin, dengan konversi otomatis ke mata uang lokal.

Kemitraan ini menandai integrasi pertama Stripe dengan platform mata uang kripto untuk pembayaran saldo langsung. Deposit mengalir ke rekening bank pedagang menggunakan infrastruktur penyelesaian yang ada.

Stripe Memungkinkan Penerimaan Kripto Tanpa Hambatan untuk Pedagang

Stripe memilih Crypto.com sebagai mitra mata uang kripto perdananya untuk memperluas opsi pembayaran bagi jaringan pedagangnya.

Integrasi ini tidak memerlukan pekerjaan teknis tambahan dari bisnis yang sudah menggunakan infrastruktur Stripe.

Pedagang kini dapat melayani pelanggan yang lebih suka membayar dengan aset digital sambil mempertahankan alur kerja pembayaran mereka saat ini.

Pemroses pembayaran menangani semua proses konversi mata uang kripto secara otomatis atas nama bisnis. Stripe mengonversi transaksi kripto yang masuk ke mata uang lokal pilihan pedagang sebelum penyelesaian.

Pendekatan ini melindungi bisnis dari kekhawatiran volatilitas harga sambil membuka akses kepada pengguna mata uang kripto. Konversi terjadi dengan mulus dalam kerangka pemrosesan pembayaran Stripe yang ada.

Eksekutif Crypto.com menyatakan antusiasme tentang kemitraan strategis ini dan potensinya untuk ekspansi pasar. Berbicara tentang kolaborasi ini, Joe Anzures, General Manager untuk Amerika dan EVP Pembayaran di Crypto.com, menguraikan misi perusahaan yang lebih luas.

"Meningkatkan aksesibilitas dan utilitas sehari-hari mata uang kripto untuk konsumen dan pedagang adalah inti dari visi kami di Crypto.com," kata Anzures.

Dia menambahkan bahwa bermitra dengan Stripe, yang diakui sebagai pemimpin dalam pembayaran digital, akan secara kolektif menjadi katalis era baru untuk perdagangan yang didukung kripto.

Kemitraan Meluas ke Pembelian Kripto Berbasis Kartu

Stripe juga mendukung kemampuan pembelian mata uang kripto berbasis kartu untuk platform Crypto.com. Pemroses pembayaran akan memungkinkan pelanggan Crypto.com membeli aset digital menggunakan kartu kredit dan debit mereka.

Fungsionalitas ini mendukung ekspansi penawaran kartu dan operasi pemrosesan Crypto.com di pasar Amerika Serikat.

Pengaturan ini menciptakan aliran pembayaran dua arah antara ekosistem keuangan tradisional dan mata uang kripto.

Pengguna dapat membeli kripto dengan kartu yang diproses melalui Stripe dan membelanjakan kepemilikan di bisnis yang menggunakan layanan pedagang Stripe. Fungsionalitas melingkar ini mengatasi keterbatasan sebelumnya dalam utilitas praktis mata uang kripto untuk transaksi sehari-hari.

Langkah Stripe ke pemrosesan pembayaran kripto mencerminkan permintaan yang berkembang dari pedagang dan konsumen.

Perusahaan memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin infrastruktur pembayaran untuk menjembatani keuangan tradisional dan digital.

Pedagang mendapatkan peluang pendapatan baru sementara pemegang mata uang kripto menemukan opsi pengeluaran yang diperluas melalui pengalaman checkout yang familiar.

Kolaborasi antara Stripe dan Crypto.com menunjukkan bagaimana pemroses pembayaran yang sudah mapan beradaptasi untuk memasukkan aset digital.

Stripe membawa infrastruktur teknis dan hubungan pedagang sementara Crypto.com menyumbangkan kemampuan platform mata uang kripto.

Kemitraan ini menciptakan jalur bagi bisnis untuk berpartisipasi dalam perdagangan kripto tanpa meninggalkan sistem pembayaran mereka yang ada.

