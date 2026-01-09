BursaDEX+
Saks Global kesulitan mengamankan pembiayaan kebangkrutan

2026/01/09 05:57
Pejalan kaki melewati toko Saks Fifth Avenue pada 30 Desember 2025 di Chicago, Illinois.

Scott Olson | Getty Images

Jaringan ritel yang bermasalah, Saks Global, sedang berjuang mengumpulkan dana hingga $1 miliar untuk menjaga bisnisnya tetap bertahan selama potensi pengajuan kebangkrutan Chapter 11, demikian yang dipelajari CNBC. 

Jaringan mewah ini telah berupaya mengamankan pinjaman "debtor-in-possession", yang memungkinkannya mendanai operasi jika terjadi potensi pengajuan kebangkrutan, kata orang-orang yang mengetahui masalah ini. Namun investor sejauh ini menunjukkan sedikit minat untuk meminjamkan uang kepada Saks karena mereka meragukan perusahaan dapat berhasil melakukan reorganisasi dan membayar mereka kembali, kata orang-orang tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena diskusi bersifat pribadi.

Meskipun pemberi pinjaman DIP dibayar kembali sebelum kreditor lain selama proses kebangkrutan, mereka tidak selalu memulihkan investasi penuh mereka, dan beberapa investor khawatir hal itu bisa terjadi jika mereka membiayai Saks, kata orang-orang tersebut.

Toko serba ada berusia 159 tahun yang legendaris ini, yang kini memiliki Neiman Marcus dan Bergdorf Goodman, merupakan destinasi sekaligus simbol mode mewah, dikenal menawarkan merek-merek papan atas seperti Chanel dan Dior bersama pendatang baru seperti Good American. Di seluruh perusahaan, Saks Global memiliki lebih dari 70 toko mewah lini lengkap dan sekitar 100 lokasi diskon. 

Sejak Saks melewatkan pembayaran bunga kepada pemegang obligasi akhir bulan lalu, hanya "jumlah terbatas" investor yang menunjukkan minat dalam membiayai pinjaman DIP, sementara sejumlah investor lain menolak untuk terlibat, kata orang-orang tersebut. 

Saks menolak berkomentar tentang minat investor dalam upaya penggalangan dananya.

Beragam perusahaan berinvestasi di perusahaan yang mungkin menuju kebangkrutan, termasuk bank-bank terkemuka dan ekuitas swasta. Namun, satu-satunya perusahaan yang mungkin tertarik berinvestasi di Saks pada saat ini adalah likuidator yang juga memiliki kendaraan investasi atau manajer aset alternatif yang memiliki pengalaman di ritel yang bermasalah, kata satu sumber. Meski begitu, bahkan beberapa investor tersebut menolak untuk terlibat dengan pinjaman DIP Saks, kata orang-orang tersebut.

Likuidasi adalah salah satu dari beberapa hasil potensial yang saat ini dihadapi Saks. Namun, jika tidak dapat mengamankan pinjaman DIP, yang akan digunakan untuk membayar biaya-biaya penting seperti gaji, sewa, dan inventaris, skenario tersebut akan lebih mungkin terjadi. Pengecer ini sudah berjuang untuk membayar biaya-biaya tersebut. 

Kegagalan mengamankan pembiayaan akan mencegah Saks mengajukan kebangkrutan Chapter 11, yang akan memberi perusahaan kesempatan untuk melakukan reorganisasi dan berpotensi menemukan pembeli yang bersedia mengambil alih bisnisnya sebagai perusahaan yang berkelanjutan. Perusahaan kemudian bisa menghadapi kebangkrutan Chapter 7, yang diperuntukkan bagi likuidasi. 

Itu bisa berarti akhir bagi salah satu toko serba ada paling legendaris dalam sejarah, yang toko unggulannya di Fifth Avenue, dianggap oleh beberapa orang sebagai aset paling berharganya, telah menjadi destinasi global. 

Sementara itu, Saks juga telah melakukan pembicaraan dengan likuidator untuk sejumlah toko yang sedang dalam proses penutupan, tetapi belum seluruh jaringan, kata orang-orang tersebut.

Masalah Saks telah bertambah sejak mengakuisisi saingan lamanya Neiman Marcus dalam kesepakatan $2,7 miliar pada tahun 2024, yang sebagian besar dibiayai dengan utang.

Penggabungan antara kedua saingan tersebut diharapkan dapat menciptakan kekuatan ritel mewah yang dapat lebih baik merampingkan biaya dan bernegosiasi dengan vendor.

Sebaliknya, Saks kesulitan membayar vendornya tepat waktu, yang menyebabkan kesenjangan inventaris dan penurunan penjualan. Perlambatan di pasar mewah secara keseluruhan, yang mengalami pertumbuhan stagnan dalam beberapa tahun terakhir, telah memperparah masalah tersebut.

Sumber: https://www.cnbc.com/2026/01/08/saks-global-struggles-to-line-up-bankruptcy-financing.html

