[ANALISIS] Melihat lebih dekat listing PNB Holdings milik Lucio Tan di PSE

PNB Holdings Corporation (PNB Holdings) mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Filipina (PSE) dalam apa yang dikenal sebagai "pencatatan melalui pengenalan" (LBWI).

Rencana tersebut telah lama disusun tetapi prosesnya baru mendapat momentum baru-baru ini ketika perusahaan mengambil langkah formal pada 26 Desember 2025, yang mengarah pada pengajuan aplikasi pencatatan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan PSE — dengan pencatatan telah terjadi minggu ini.

Ingat bahwa dewan direksi Philippine National Bank (PNB) menyetujui pada 23 April 2021 deklarasi dividen properti hingga 239.353.710 saham biasa PNB Holdings kepada semua pemegang saham tercatat per 18 Mei 2021.

Dividen properti terjadi ketika perusahaan mengumumkan dan mendistribusikan aset selain uang tunai, seperti saham dalam anak perusahaan atau afiliasi perusahaan atau produk berwujud dari perusahaan.

Melalui distribusi saham PNB Holdings melalui deklarasi dividen properti, semua pemegang saham PNB akan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan, memungkinkan mereka mendapat manfaat dari potensi keuntungan masa depan dari pengembangan properti yang dimiliki oleh yang pertama.

Potensi keuntungan dapat terwujud dalam bentuk peningkatan valuasi saham yang diterima atau hak atas dividen dari pendapatan yang direalisasikan dari aset properti perusahaan.

Dividen properti dibayarkan pada rasio 0,156886919 saham PNB Holdings untuk setiap 1 saham PNB. Rasio dividen properti ditentukan dengan membagi jumlah total saham beredar yang dinyatakan sebagai dividen properti PNB Holdings, yaitu 239.353.710 saham biasa, dengan jumlah total saham beredar PNB sebanyak 1.525.764.850.

Distribusi dividen properti kepada pemegang saham PNB telah berlangsung sejak 25 Oktober 2024.

Jika pemegang saham berhak atas saham PNB Holdings pecahan, PNB akan membayar pecahan tersebut secara tunai berdasarkan nilai nominal pada tanggal pembayaran atau penyelesaian.

Hanya pemegang saham yang telah menyelesaikan Pajak Pemotongan Akhir (FWT) yang diperlukan dan telah menerima Sertifikat Elektronik yang Mengizinkan Pendaftaran (eCARs) dari Biro Pendapatan Internal (BIR) yang dapat mengklaim dividen properti.

Cara pencatatan yang singkat dan efisien

LBWI bukanlah metode baru untuk pencatatan publik. Ini telah menjadi salah satu standar pencatatan yang telah lama dimanfaatkan di bursa lokal oleh penerbit sekuritas.

Karena beberapa pertanyaan yang dihadapi di masa lalu tentang penerapannya yang tepat, itu ditangguhkan untuk peninjauan lebih lanjut oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) pada 18 Februari 2010, melalui Memorandum No. 2010-0072.

Pada 24 Maret 2010, LBWI dipulihkan. Ini sekarang menjadi bagian dari aturan revisi Bursa Efek Filipina (PSE) tentang pencatatan melalui pengenalan.

Pada dasarnya, perusahaan memilih untuk mencatatkan melalui LBWI untuk mendapatkan akses ke pasar modal di masa depan — pasar modal menawarkan bentuk pendanaan siap pakai bagi perusahaan, memungkinkan mereka untuk memulai rencana pertumbuhan dan ekspansi atau untuk mendanai modal kerja mereka dengan lebih mudah.

Yang lain adalah untuk membuka nilai intrinsik dan potensi harga saham pasar perusahaan. Pencatatan akan memungkinkan saham perusahaan untuk diperdagangkan di bursa efek, dengan nilai intrinsik atau harganya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Dengan kata lain, latihan ini akan memungkinkan generasi valuasi yang ditentukan pasar untuk perusahaan.

Sebagai tambahan dari penemuan harga saham, latihan ini akan memungkinkan perusahaan untuk memberikan kehadiran pasar yang terpisah untuk aset yang sudah didistribusikan.

Akhirnya, LBWI terbukti menjadi cara praktis dan efisien untuk mencatatkan saham seseorang di pasar saham. Ini menghilangkan proses penawaran umum yang merepotkan dan memakan waktu. Demikian juga, LBWI juga dapat memastikan valuasi pasar yang adil dengan cara yang sama bagaimana publik yang berinvestasi biasanya dijamin valuasi yang baik melalui proses peninjauan uji tuntas dalam penawaran umum. Keberhasilannya lebih lanjut dijamin oleh sejumlah persyaratan pasca-pencatatan yang kuat yang melindungi integritas masalah sebagaimana diatur dalam aturan SEC yang direvisi untuk LBWI.

Tujuan dari latihan

Mengingat bahwa saham PNB Holdings sudah dibayar penuh, tujuan dari usaha saat ini bukanlah untuk mengumpulkan modal segera, tetapi untuk menyediakan perusahaan dengan lingkungan yang diatur di mana untuk memperdagangkan sahamnya dan dapat mengejar tujuannya untuk likuiditas dan pertumbuhan strategis.

PNB Holdings saat ini fokus pada peningkatan dan pengembangan kembali PNB Financial Center di Kota Pasay, PNB Makati Center di sepanjang Ayala Avenue, dan lot komersial Buendia–Paseo de Roxas di Kota Makati.

Saat ini, peningkatan terus berlanjut di PNB Makati Center dan PNB Financial Center untuk mempertahankan daya saing mereka sebagai properti sewaan utama sampai saat mereka siap untuk pengembangan kembali. Peningkatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa bangunan tetap sejalan dengan persyaratan pasar properti saat ini.

LBWI juga dapat membuka jalan untuk "penawaran lanjutan (FOO) akhirnya dalam tiga hingga empat tahun ke depan" sebagai bagian dari inisiatif penggalangan modal PNB Holdings untuk mendukung rencana pengembangan kembali masa depan. Namun, belum ada keputusan definitif yang dibuat mengenai FOO apa pun dan tidak ada jadwal atau struktur definitif tentang masalah ini saat ini.

Yang jelas saat ini adalah bahwa LBWI adalah strategi untuk menyediakan tempat perdagangan yang teratur dan likuiditas untuk saham PNB Holdings yang didistribusikan sebagai dividen properti kepada pemegang saham PNB, dan untuk mendukung arah strategis jangka panjang.

Potensi investasi dan strategi valuasi

Ketiga properti tersebut dicatat pada nilai buku sebesar P46,8 miliar. Ini awalnya menyiratkan keuntungan yang belum direalisasi yang signifikan sekitar P34,1 miliar berdasarkan nilai pasar sebesar P80,9 miliar pada akhir 2025. Nilai pasar ini juga diharapkan tidak hanya bertahan tetapi bahkan dapat meningkat karena proyek pengembangan kembali yang sedang berlangsung di distrik sekitarnya.

PNB Financial Center di Kota Pasay, dekat Manila Bay, adalah properti seluas 10 hektar. Ini adalah aset terbesar perusahaan dalam hal total area yang dapat disewakan dan saat ini mengungguli pemain lain di pasar Kawasan Teluk.

Sementara itu, PNB Makati Center di Ayala Avenue, di dalam Distrik Bisnis Pusat Makati (CBD) memiliki peningkatan yang sedang berlangsung, yang diharapkan mencapai tingkat hunian penuh pada 2026.

Lot komersial seluas 8.000 meter persegi di persimpangan Senator Gil J. Puyat Avenue dan Paseo de Roxas di Kota Makati meskipun kosong dianggap sebagai "aset paling siap untuk pengembangan kembali" perusahaan dan nilai penuhnya diharapkan akan dimaksimalkan menggunakan bauran produk rasio area lantai (FAR) yang baru.

Strategi utama perusahaan untuk memaksimalkan nilai aset saat ini dan mengeksplorasi pertumbuhan masa depan adalah fokus pada peluang dalam segmen komersial, kantor, ritel, dan ultra-mewah, memanfaatkan lokasi strategis mereka. Ini akan diimplementasikan melalui rencana bertahap yang dapat memberikan jalur pertumbuhan berkelanjutan untuk PNB Holdings selama 15 tahun ke depan, sesuai.

Di sisi lain, meskipun tidak ada rencana yang disetujui saat ini bagi perusahaan untuk memasuki "pasar perumahan massal," PNB Holdings tidak mengabaikan masalah ini sama sekali karena terus memantau perkembangan pasar sebagai bagian dari proses peninjauan strategisnya.

Perhatikan pengungkapan perusahaan setelah pencatatan, ini mungkin saja menjadi lebih dari BELI SPEKULATIF.

