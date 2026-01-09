Stablecoin Jadi Arus Utama Saat Volume Transaksi Mencapai $33T

Stablecoin secara diam-diam melewati tonggak sejarah pada tahun 2025, memperkuat peran mereka sebagai infrastruktur keuangan digital global karena volume transaksi melonjak ke tingkat yang menyaingi jaringan pembayaran utama.

Ringkasan Stablecoin—mata uang kripto yang dipatok pada aset seperti dolar AS—mendapat manfaat dari kejelasan regulasi setelah pemerintahan Trump mendorong legislasi khusus di bawah Genius Act pada bulan Juli.

Adopsi di kalangan bank, pengecer, dan raksasa teknologi meningkat tajam. Perusahaan termasuk Standard Chartered, Walmart, dan Amazon mengeksplorasi peluncuran stablecoin.

Regulator seperti IMF telah memperingatkan bahwa stablecoin dapat mengganggu keuangan tradisional.

Total volume transaksi stablecoin melonjak 72% tahun lalu menjadi $33 triliun, didorong oleh meningkatnya adopsi institusional, menurut Bloomberg, mengutip data dari Artemis Analytics.

Lonjakan ini dipimpin oleh USDC, yang memproses $18,3 triliun dalam transaksi, diikuti oleh USDT milik Tether sebesar $13,3 triliun.

Meskipun volume meningkat, aktivitas bergeser dari platform kripto terdesentralisasi, menandakan penggunaan dunia nyata yang lebih luas.

Salah satu pendiri Artemis, Anthony Yim mengatakan tren ini menunjuk pada "adopsi massal dolar AS digital," terutama karena inflasi dan ketidakstabilan geopolitik mendorong permintaan untuk aset berbasis dolar secara global. Dalam lingkungan seperti itu, stablecoin menawarkan akses paling sederhana ke eksposur dolar.

USDC mendominasi keuangan terdesentralisasi, di mana perdagangan dan pinjaman yang sering menyebabkan token yang sama digunakan kembali berkali-kali, memperbesar volume transaksi. Tether, sebaliknya, lebih umum disimpan untuk pembayaran atau sebagai penyimpan nilai, menghasilkan perputaran yang lebih rendah. Tether tetap menjadi stablecoin terbesar berdasarkan nilai pasar di $187 miliar, jauh di depan USDC yang bernilai $75 miliar.

Meskipun regulator seperti IMF telah memperingatkan bahwa stablecoin dapat mengganggu keuangan tradisional, pertumbuhan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Volume kuartal keempat saja mencapai rekor $11 triliun, dan Bloomberg Intelligence memproyeksikan total arus pembayaran stablecoin dapat mencapai $56 triliun pada tahun 2030.