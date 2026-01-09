Wall Street, Pemimpin Kripto Capai 'Kemajuan' dalam RUU Kripto di Pertemuan Tertutup: Sumber

Ringkasan Wall Street dan kelompok kripto bertemu secara tertutup pada hari Kamis untuk menyelesaikan perselisihan mengenai RUU struktur pasar kripto Senat.

Sumber mengatakan pertemuan yang "produktif" tersebut menunjukkan tanda-tanda kemajuan terkait isu DeFi yang rumit.

Namun RUU tersebut akan menghadapi pemungutan suara penting di Senat dalam waktu kurang dari seminggu, dan banyak yang khawatir tidak dapat menyelesaikan kesepakatan tepat waktu.

Sekelompok pemangku kepentingan yang bersaing bertemu secara tertutup pada hari Kamis untuk membahas perbedaan pendapat mengenai RUU struktur pasar kripto, saat legislasi tersebut melaju menuju pemungutan suara Senat yang berpotensi menentukan yang dijadwalkan minggu depan.

Pertemuan yang belum pernah dilaporkan sebelumnya ini melibatkan perwakilan SIFMA, sebuah kelompok perdagangan besar Wall Street yang memprotes elemen-elemen kunci RUU tersebut, dan sejumlah perwakilan industri kripto, menurut sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang pembicaraan tersebut.

Satu sumber mengatakan kepada Decrypt bahwa pertemuan tersebut menunjukkan secercah "kemajuan" terkait isu keuangan terdesentralisasi atau DeFi, singkatan dari aplikasi asli kripto yang memungkinkan perdagangan aset tanpa perantara pihak ketiga.

SIFMA dalam beberapa minggu terakhir telah menyuarakan keberatan terhadap pengecualian regulasi dalam RUU untuk layanan keuangan terdesentralisasi tertentu dan para pengembangnya, kata sumber tersebut. Sumber lain menggambarkan pembicaraan hari ini sebagai "konstruktif" dan "produktif" mengenai subjek DeFi.

Satu sumber mengatakan SIFMA juga telah mendorong, bersama dengan lobi perbankan, untuk secara retroaktif melarang stablecoin yang dipatok dolar dan menghasilkan yield, yang secara diam-diam diizinkan oleh GENIUS Act—sebuah legislasi kripto lainnya yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Donald Trump musim panas lalu.

Ketika dihubungi oleh Decrypt, perwakilan SIFMA menyangkal bahwa kelompok tersebut telah "mengambil posisi mengenai stablecoin yang menghasilkan yield"—tetapi tidak berkomentar tentang kekhawatiran terkait DeFi yang diklaim dengan RUU struktur pasar.

Pada pertemuan Kamis, para pemimpin kebijakan kripto—termasuk satu perwakilan dari raksasa ventura Andreessen Horowitz, dan satu lagi dari DeFi Education Fund—mencoba meyakinkan SIFMA untuk memoderasi permintaannya, yang telah sebagian diadopsi oleh Demokrat Senat pro-kripto kunci minggu ini.

Kedua belah pihak memiliki sedikit waktu untuk mencapai kesepakatan. Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott (R-SC) mengumumkan awal minggu ini bahwa dia berencana mengadakan markup penting dari RUU kripto pada Kamis depan, meskipun ada kekhawatiran dari para pemimpin industri bahwa jadwal yang dipercepat seperti itu dapat menggagalkan negosiasi bipartisan berbulan-bulan mengenai legislasi tersebut.

Sebagian besar pemangku kepentingan setuju bahwa RUU tersebut perlu mendapatkan dukungan bipartisan pada markup komite minggu depan untuk memiliki peluang akhirnya disahkan di lantai Senat.

Pada hari Kamis, lebih dari 50 anggota kelompok perdagangan industri kripto The Digital Chamber bertemu dengan para senator dan pejabat Gedung Putih di Capitol Hill untuk mendorong bahasa yang menguntungkan dalam draf pra-markup akhir RUU, yang diharapkan tiba awal minggu depan.

Perwakilan organisasi mengatakan yield stablecoin dan perlindungan untuk pengembang perangkat lunak DeFi—yang telah dituntut secara pidana oleh administrasi Demokrat dan Republik dalam beberapa tahun terakhir di bawah undang-undang pengirim uang yang ada—adalah dua subjek utama yang diangkat selama pertemuan hari ini.

Meskipun demikian, dinamika yang menggantung di atas negosiasi saat ini—enam hari dan terus berjalan untuk menyelesaikan RUU kompleks yang dapat membentuk ulang ekonomi AS—telah membuat beberapa peserta frustasi.

"Saya tidak percaya akhirnya kita memiliki Demokrat dan Republik yang secara proaktif bekerja pada sesuatu dan kita berpotensi membahayakannya untuk jadwal yang sewenang-wenang," kata seorang orang dalam industri kripto kepada Decrypt pada hari Rabu.