Upexi Mengadopsi Strategi Perbendaharaan Berhasil Tinggi saat Kepemilikan Solana Mencapai 2,17 Juta SOL

TLDR:

Upexi meningkatkan kepemilikan Solana menjadi 2.174.583 SOL, menandai pertumbuhan 3,2% dari level Oktober 2025

Perusahaan menerapkan strategi hasil tinggi yang disesuaikan dengan risiko untuk meningkatkan imbal hasil perbendaharaan sepanjang tahun 2026

Upexi membeli kembali 416.226 saham pada harga rata-rata $1,92 sementara CEO Marshall membeli 200.000 saham

Manajemen mempertahankan keyakinan dalam penciptaan nilai meskipun kondisi pasar yang menantang di Q4 2025

Upexi, Inc. (NASDAQ: UPXI) mengungkapkan rencana untuk menerapkan strategi hasil tinggi yang disesuaikan dengan risiko untuk operasi perbendaharaan Solana-nya pada tahun 2026.

Perusahaan perbendaharaan aset digital dan pemilik merek konsumen ini mengungkapkan kepemilikan Solana yang diperbarui sebesar 2.174.583 SOL per 5 Januari 2026.

Selain itu, perusahaan melaporkan pembelian kembali saham sebanyak 416.226 saham pada harga rata-rata $1,92 per saham selama beberapa bulan terakhir.

Strategi Perbendaharaan dan Pertumbuhan Kepemilikan Solana

Pendekatan perbendaharaan baru Upexi bertujuan untuk meningkatkan imbal hasil sambil mempertahankan stabilitas operasional. Perusahaan mengharapkan tidak ada gangguan pada operasi perbendaharaan Solana yang ada selama fase implementasi.

Manajemen percaya bahwa pergeseran strategis akan memberikan hasil yang lebih baik melalui kerangka investasi yang disiplin.

Kepemilikan Solana yang diperbarui mencerminkan peningkatan 3,2% dari posisi kuartal sebelumnya. Upexi memegang 2.106.989 SOL per 31 Oktober 2025, menurut catatan perusahaan.

Peningkatan tersebut menunjukkan akumulasi yang berkelanjutan meskipun volatilitas pasar sepanjang periode yang ditinjau.

CEO Allan Marshall membahas transisi dalam pernyataan resmi mengenai strategi perbendaharaan. "Sebagai bagian dari transisi ini, kami fokus pada peningkatan total hasil secara material sambil mempertahankan profil risiko yang bijaksana," ujar Marshall.

Perusahaan berencana untuk merilis detail tambahan tentang pendekatan perbendaharaan yang ditingkatkan dalam beberapa minggu mendatang.

Aktivitas Pembelian Kembali Saham dan Partisipasi Eksekutif

Upexi menyelesaikan pembelian kembali saham selama kuartal keempat tahun 2025 sebagai bagian dari alokasi modal yang sedang berlangsung. Perusahaan mengakuisisi 416.226 saham dengan biaya rata-rata $1,92 per saham.

Program pembelian kembali ini menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap valuasi perusahaan saat ini dan prospek pertumbuhan masa depan.

CEO Allan Marshall secara terpisah membeli 200.000 saham selama bulan Desember melalui akun investasi pribadi. Pembelian orang dalam terjadi selama periode yang sama dengan program pembelian kembali institusional perusahaan.

Investasi pribadi oleh eksekutif sering menandakan kepercayaan terhadap arah perusahaan dan prospek kinerja jangka panjang.

Marshall menjelaskan aktivitas penyebaran modal perusahaan di berbagai saluran selama kuartal terakhir. "Meskipun lingkungan pasar yang menantang, kami tetap aktif dalam menyebarkan modal untuk menciptakan nilai pemegang saham jangka panjang," catat Marshall.

Dia menyatakan kepercayaan dalam menciptakan nilai di lingkungan pasar apa pun dan mengantisipasi tahun 2026 yang aktif.

Postingan Upexi Adopts High-Yield Treasury Strategy as Solana Holdings Reach 2.17 Million SOL pertama kali muncul di Blockonomi.