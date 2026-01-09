Apa yang Diprediksi Perusahaan Kripto Teratas untuk Bitcoin pada 2026

Tahun 2026 dapat menandai perubahan paling jelas dari semua yang diyakini investor tentang siklus Bitcoin.

Selama lebih dari satu dekade, pasar telah mengandalkan model halving empat tahun untuk memprediksi puncak, keruntuhan, dan pemulihan.

Dalam kerangka tersebut, 2025 seharusnya menandai puncak, dengan 2026 membentuk tahun penurunan yang menyakitkan. Namun semakin banyak analis kini mengatakan bahwa model tersebut tidak lagi dapat diandalkan, dan fase kripto berikutnya mungkin terlihat sangat berbeda.

Dalam video Cointelegraph terbaru, kami menguraikan pandangan segar dari empat perusahaan kripto besar: Grayscale, Galaxy Digital, Bitwise dan 21Shares, untuk menjelajahi apa yang mungkin terjadi di 2026.

Beberapa prakiraan mengejutkan sangat bullish. Grayscale berargumen Bitcoin (BTC) dapat mencapai rekor tertinggi baru di paruh pertama 2026, didorong oleh kekuatan makro seperti meningkatnya utang global, penurunan nilai fiat, dan percepatan adopsi institusional melalui produk yang diperdagangkan di bursa. Jika itu terjadi, maka akan secara efektif membatalkan narasi siklus empat tahun klasik.

Yang lain mendesak kehati-hatian. Galaxy menggambarkan tahun mendatang sebagai "terlalu kacau untuk diprediksi," mengutip rentang harga luas di pasar opsi dan ketidakpastian yang mengancam seperti pemilihan paruh waktu AS dan pergeseran kebijakan moneter, meskipun tetap optimis tentang jangka panjang.

Di luar harga Bitcoin, laporan-laporan tersebut menyatu pada beberapa tren kuat yang membentuk babak berikutnya kripto: pertumbuhan eksplosif dalam stablecoin, kebangkitan pasar prediksi yang terkait dengan peristiwa dunia nyata, dan meningkatnya permintaan untuk alat privasi saat kripto terintegrasi lebih dalam ke keuangan mainstream.

Untuk mendapatkan uraian lengkap termasuk poin data kunci, prediksi per perusahaan, dan narasi yang paling mungkin mendefinisikan 2026, tonton video lengkapnya sekarang di saluran YouTube Cointelegraph. Dan ingat untuk like, subscribe, dan bergabung dalam percakapan di kolom komentar.