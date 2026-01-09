Riot Platforms Melaporkan Produksi Bitcoin Desember 2025, Merencanakan Pembaruan Triwulanan



Rongchai Wang



Riot Platforms mengumumkan produksi dan operasi Bitcoin untuk Desember 2025, memproduksi 460 BTC. Perusahaan akan beralih ke laporan triwulanan, dengan fokus pada kinerja bisnis dan strategi pusat data.

Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: RIOT), pemimpin dalam penambangan Bitcoin dan pengembangan pusat data, telah merilis data produksi dan operasi yang belum diaudit untuk Desember 2025. Perusahaan memproduksi 460 Bitcoin (BTC) selama bulan tersebut, menandai peningkatan 8% dari November 2025 tetapi penurunan 11% dibandingkan Desember 2024, menurut Riot Platforms.

Sorotan Produksi Desember 2025

Produksi Bitcoin harian rata-rata Riot naik menjadi 14,8 BTC, naik dari 14,3 BTC pada November. Namun, perusahaan mengalami penurunan kepemilikan Bitcoin, yang turun menjadi 18.005 BTC pada akhir Desember, turun 7% dari bulan sebelumnya. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh penjualan 1.818 BTC, yang menghasilkan hasil bersih sebesar $161,6 juta.

Harga bersih rata-rata per Bitcoin yang terjual adalah $88.870, turun dari rata-rata November sebesar $96.560. Total hash rate yang diterapkan Riot meningkat menjadi 38,5 exahash per detik (EH/s), mencerminkan pertumbuhan 5% dari bulan ke bulan dan peningkatan 22% dari tahun ke tahun.

Penyesuaian Operasional dan Rencana Masa Depan

Riot Platforms mengumumkan bahwa Desember 2025 akan menandai pembaruan produksi bulanan terakhirnya. Perusahaan akan beralih ke pembaruan triwulanan, menyelaraskan strategi komunikasinya dengan tujuan bisnis yang lebih luas dan berfokus pada kinerja keseluruhan, strategi pusat data, dan kemajuan penambangan Bitcoin.

Dalam hal efisiensi operasional, Riot melaporkan sedikit peningkatan dalam efisiensi armada, yang mencapai 20,2 joule per terahash (J/TH), sementara total kredit daya meningkat signifikan menjadi $6,2 juta, peningkatan 171% dari November. Hal ini didorong oleh kredit pembatasan daya dan partisipasi program respons permintaan.

Acara Investor Mendatang

Riot Platforms akan berpartisipasi dalam beberapa acara investor, termasuk Needham Growth Conference di New York City pada 14 Januari 2026, dan Morgan Stanley Energy & Power Conference pada 2 Maret 2026, juga di New York City. Acara-acara ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk terlibat dengan investor dan pemangku kepentingan, berbagi wawasan tentang operasi dan rencana masa depannya.

Ikhtisar Perusahaan

Riot Platforms terus memposisikan dirinya sebagai pemain penting dalam ruang infrastruktur digital, dengan operasi di Texas dan Kentucky. Perusahaan memperluas proyek pengembangan pusat datanya untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk solusi komputasi kepadatan tinggi. Pendekatan terintegrasi vertikal Riot menggabungkan penambangan Bitcoin, rekayasa, dan proyek pusat data skala besar, memperkuat perannya sebagai pembangun dasar dalam ekonomi digital.

Sumber gambar: Shutterstock