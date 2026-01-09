BursaDEX+
Rencana Korea Selatan untuk melegalkan stablecoin berdenominasi won yang dipimpin bank menghadapi penolakan politik. Dorongan ini memperdalam ketegangan yang telah berlangsung lama antara sektor keuangan

Korea Selatan Merencanakan Stablecoin yang Dikendalikan Bank di Tengah Bentrokan Politik

Penulis: FintechnewsSumber: Fintechnews
2026/01/09 10:00
Rencana Korea Selatan untuk melegalkan stablecoin berdenominasi won yang dipimpin bank menghadapi resistensi politik.

Dorongan ini memperdalam ketegangan yang telah berlangsung lama antara regulator keuangan, bank sentral, dan Partai Demokratik Korea (DPK) yang berkuasa mengenai siapa yang harus diizinkan untuk menerbitkan stablecoin di bawah undang-undang aset digital komprehensif pertama negara tersebut.

Inti dari perselisihan ini adalah liberalisasi modal.

Menurut The Korea Times, para pembuat kebijakan khawatir bahwa individu kaya dapat menggunakan uang tunai untuk membeli stablecoin berdenominasi won dan memindahkan aset ke luar negeri, melewati kontrol modal yang dimediasi bank dan pajak.

Saat ini, individu dapat mengirim hingga US$100.000 per tahun tanpa melaporkan ke bank.

Bank of Korea (BOK) secara konsisten memperingatkan bahwa mengizinkan entitas non-bank untuk menerbitkan stablecoin dapat memicu arus keluar modal yang signifikan. Bank sentral mengatakan langkah seperti itu akan melemahkan kemampuan negara untuk mempertahankan kekayaan domestik.

Komisi Layanan Keuangan (FSC) dan DPK sebelumnya menolak kekhawatiran ini. Mereka berargumen bahwa membuka penerbitan kepada perusahaan fintech dan blockchain akan mendorong kompetisi dan inovasi.

Namun, FSC kini telah mengubah posisinya, selaras dengan seruan BOK untuk model yang dipimpin bank.

Berdasarkan proposal revisi yang diajukan kepada Majelis Nasional, regulator pada awalnya hanya akan mengizinkan konsorsium untuk menerbitkan stablecoin berbasis won. Regulator akan mewajibkan bank untuk memegang saham pengendali minimal 50% ditambah satu saham.

Perusahaan teknologi dapat berpartisipasi dan dapat menjadi pemegang saham tunggal terbesar. Namun, bank akan mempertahankan kontrol keseluruhan pada tahap awal.

Langkah ini membuat marah anggota parlemen DPK. Beberapa anggota parlemen diperkirakan akan membentuk gugus tugas untuk menyusun versi alternatif dari RUU aset digital.

Proposal FSC juga memperketat pengawasan terhadap bursa kripto. Ini memperkenalkan persyaratan stabilitas TI tingkat sektor keuangan, tanggung jawab ketat atas kerugian peretasan terlepas dari kesalahan, dan denda hingga 10 persen dari pendapatan tahunan.

Regulator akan mewajibkan penerbit stablecoin untuk mempertahankan setidaknya 5 miliar won dalam modal disetor. Otoritas telah memberi sinyal bahwa mereka mungkin meningkatkan ambang batas seiring berkembangnya pasar.

Regulator juga menunjuk pada meningkatnya pengiriman uang ke luar negeri yang diduga digunakan untuk menghindari pajak hadiah.

Data BOK menunjukkan transfer semacam itu mencapai total US$12,27 miliar dari 2022 hingga Agustus 2024, dengan AS, Kanada, Australia, dan Jepang sebagai tujuan utama.

Kredit gambar unggulan: Diedit oleh Fintech News Hong Kong, berdasarkan gambar oleh pranavkr via Freepik

Postingan South Korea Plans Bank-Controlled Stablecoins Amid Political Clash pertama kali muncul di Fintech Hong Kong.

