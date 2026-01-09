Dolar Australia Tetap Lebih Lemah Setelah IHK China

Dolar Australia (AUD) melemah terhadap Dolar AS (USD) pada hari Jumat, tetap tertekan untuk sesi ketiga berturut-turut. Pasangan AUD/USD tetap tertekan menyusul rilis data ekonomi utama dari China, mitra dagang utama Australia.

Indeks Harga Konsumen (CPI) China naik 0,8% year-over-year (YoY) pada Desember, meningkat dari 0,7% pada November tetapi di bawah perkiraan 0,9%. Secara bulanan, CPI meningkat 0,2%, membalikkan pembacaan -0,1% pada November. Sementara itu, Indeks Harga Produsen (PPI) China turun 1,9% YoY pada Desember, membaik dari penurunan 2,2% sebelumnya dan sedikit melampaui ekspektasi sebesar -2,0%.

Biro Statistik Australia (ABS) melaporkan pada hari Kamis bahwa Surplus Perdagangan Australia menyempit menjadi 2.936M MoM pada November, dibandingkan 4.353M (direvisi dari 4.385M) pada pembacaan sebelumnya. Ekspor turun 2,9% MoM pada November dari kenaikan 2,8% (direvisi dari 3,4%) yang terlihat sebulan sebelumnya. Sementara itu, Impor tumbuh 0,2% MoM pada November, dibandingkan dengan kenaikan 2,4% (direvisi dari 2,0%) yang terlihat pada Oktober.

Indeks Harga Konsumen (CPI) Australia yang beragam pada November membuat prospek kebijakan Reserve Bank of Australia (RBA) tidak pasti. Fokus kini beralih ke laporan CPI kuartalan yang akan dirilis akhir bulan ini untuk panduan yang lebih jelas mengenai langkah kebijakan RBA selanjutnya. Namun, Wakil Gubernur RBA Andrew Hauser mengatakan pada hari Kamis bahwa data inflasi November sebagian besar sesuai dengan yang diharapkan. Hauser menambahkan bahwa pemotongan suku bunga tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Dolar AS menguat di tengah data pasar tenaga kerja yang solid

Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur nilai Dolar AS terhadap enam mata uang utama, menguat dan diperdagangkan sekitar 98,90 pada saat penulisan. Greenback menguat menyusul rilis data pasar tenaga kerja mingguan AS.

Trader tetap berhati-hati menjelang laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS, yang diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang kondisi pasar tenaga kerja dan prospek kebijakan Federal Reserve (Fed). NFP Desember diperkirakan menunjukkan penambahan pekerjaan sebesar 60.000, turun dari 64.000 pada November.

Departemen Tenaga Kerja AS (DOL) melaporkan pada hari Kamis bahwa Klaim Pengangguran Awal naik sedikit menjadi 208.000 pada minggu yang berakhir 3 Januari, sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 210.000 tetapi di atas 200.000 yang direvisi minggu sebelumnya. Klaim pengangguran berkelanjutan meningkat menjadi 1,914 juta dari 1,858 juta, menunjukkan peningkatan bertahap dalam jumlah orang yang tetap menerima tunjangan pengangguran.

Institute for Supply Management (ISM) melaporkan pada hari Rabu bahwa PMI Jasa AS naik menjadi 54,4 pada Desember dari 52,6 pada November. Angka ini lebih kuat dari ekspektasi 52,3.

Perubahan Ketenagakerjaan Automatic Data Processing (ADP) AS menunjukkan peningkatan 41.000 pekerjaan pada Desember, menyusul penurunan yang direvisi sebesar 29.000 pada November. Angka tersebut sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 47.000.

Lowongan Pekerjaan JOLTS mencapai 7,146 juta pada November. Pembacaan ini mengikuti 7,449 juta lowongan yang tercatat pada Oktober (direvisi dari 7,67 juta) dan berada di bawah ekspektasi pasar sebesar 7,6 juta.

Menurut alat FedWatch dari CME Group, futures dana Fed terus memperkirakan probabilitas sekitar 86,2% bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan 27-28 Januari.

Biro Statistik Australia (ABS) melaporkan pada hari Rabu bahwa Indeks Harga Konsumen Australia naik 3,4% year-over-year (YoY) pada November, melambat dari 3,8% pada Oktober. Pembacaan ini meleset dari ekspektasi pasar sebesar 3,7% tetapi tetap di atas target RBA sebesar 2-3%. Ini menandai inflasi terendah sejak Agustus, dengan biaya perumahan meningkat pada laju paling lambat dalam tiga bulan.

CPI Australia tidak berubah pada 0% month-on-month (MoM) pada November, sesuai dengan pembacaan Oktober. Sementara itu, CPI Trimmed Mean RBA naik 0,3% MoM dan 3,2% YoY. Secara terpisah, Izin Bangunan yang disesuaikan secara musiman melonjak 15,2% MoM ke level tertinggi hampir empat tahun sebesar 18.406 unit pada November 2025, rebound dari penurunan 6,1% yang direvisi ke bawah sebelumnya. Persetujuan tahunan melonjak 20,2%, membalikkan penurunan 1,1% yang direvisi pada Oktober.

Australian Financial Review (AFR) menyarankan bahwa RBA mungkin belum selesai mengetatkan siklus ini. Jajak pendapat menunjukkan bahwa inflasi diperkirakan akan tetap tinggi secara persisten selama tahun mendatang, memicu ekspektasi setidaknya dua kenaikan suku bunga tambahan.

Dolar Australia menguji batas saluran bawah setelah menembus di bawah 0,6700

AUD/USD diperdagangkan sekitar 0,6690 pada hari Jumat. Analisis teknikal grafik harian menunjukkan bahwa pasangan ini menguji batas bawah pola saluran naik, menunjukkan potensi melemahnya bias bullish. Relative Strength Index (RSI) 14 hari pada 56,8 tetap di atas garis tengah tetapi telah melonggar dari puncak terakhir, menunjukkan momentum bullish yang lebih lambat.

Resistance langsung terletak pada Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari sebesar 0,6700. Penembusan di atas rata-rata jangka pendek akan memperkuat momentum bullish, dan pasangan AUD/USD dapat rebound menuju target 0,6766, level tertinggi sejak Oktober 2024, diikuti oleh batas atas saluran naik di sekitar 0,6850.

Pada sisi bawah, penembusan di bawah batas saluran naik bawah akan membawa pasangan AUD/USD untuk menguji EMA 50 hari di 0,6628. Kerugian lebih lanjut akan membuka sisi bawah menuju 0,6414, terendah sejak Juni 2025.

Harga Dolar Australia Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia paling lemah terhadap Dolar AS. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0.04% 0.09% 0.17% 0.10% 0.04% 0.13% 0.06% EUR -0.04% 0.04% 0.13% 0.05% 0.00% 0.10% 0.02% GBP -0.09% -0.04% 0.08% 0.01% -0.04% 0.05% -0.03% JPY -0.17% -0.13% -0.08% -0.07% -0.13% -0.05% -0.12% CAD -0.10% -0.05% -0.01% 0.07% -0.06% 0.03% -0.04% AUD -0.04% -0.00% 0.04% 0.13% 0.06% 0.09% 0.01% NZD -0.13% -0.10% -0.05% 0.05% -0.03% -0.09% -0.08% CHF -0.06% -0.02% 0.03% 0.12% 0.04% -0.01% 0.08% Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar Australia dari kolom kiri dan bergerak sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili AUD (dasar)/USD (kutipan).

FAQ Dolar Australia Salah satu faktor paling signifikan untuk Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Karena Australia adalah negara kaya sumber daya, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi China, mitra dagang terbesarnya, adalah faktor, serta inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah investor mengambil lebih banyak aset berisiko (risk-on) atau mencari safe-haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif untuk AUD. Reserve Bank of Australia (RBA) mempengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Ini mempengaruhi tingkat suku bunga dalam ekonomi secara keseluruhan. Tujuan utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menyesuaikan suku bunga naik atau turun. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk suku bunga yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi kondisi kredit, dengan yang pertama negatif untuk AUD dan yang terakhir positif untuk AUD. China adalah mitra dagang terbesar Australia sehingga kesehatan ekonomi China merupakan pengaruh utama terhadap nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi China berkinerja baik, ia membeli lebih banyak bahan baku, barang dan jasa dari Australia, mengangkat permintaan untuk AUD, dan mendorong nilainya naik. Sebaliknya terjadi ketika ekonomi China tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan China, oleh karena itu, sering memiliki dampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya. Bijih Besi adalah ekspor terbesar Australia, mencapai $118 miliar per tahun menurut data dari 2021, dengan China sebagai tujuan utamanya. Harga Bijih Besi, oleh karena itu, dapat menjadi pendorong Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat untuk mata uang meningkat. Sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar dari Neraca Perdagangan positif untuk Australia, yang juga positif untuk AUD. Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh negara dari ekspornya versus apa yang dibayarnya untuk impornya, adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat dicari, maka mata uangnya akan meningkat nilainya murni dari permintaan surplus yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli ekspornya versus apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.

AUD/USD: Grafik Harian

(Analisis teknikal dari cerita ini ditulis dengan bantuan alat AI)