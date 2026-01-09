Mega Matrix Bermitra dengan Ihsan Dhahab untuk Mengembangkan Ekosistem Aset Dunia Nyata Logam Mulia Islam

SINGAPURA, 8 Januari 2026 /PRNewswire/ — Mega Matrix Inc. (NYSE American: MPU) ("Perusahaan") hari ini mengumumkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2026, perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman ("MOU") dengan Ihsan Dhahab Sdn Bhd ("Ihsan Dhahab") untuk membiayai dan mengoperasikan zona ekonomi khusus logam mulia yang komprehensif di Arab Saudi, token dan stablecoin berbasis emas RWA yang sesuai Syariah, bursa logam mulia dan bullion RWA yang sesuai Syariah, bank emas digital Islam, dan proyek-proyek fintech inovatif terkait lainnya.

Berdasarkan MOU, para pihak sepakat untuk berkolaborasi dalam berbagai proyek, termasuk:

Mengembangkan zona ekonomi khusus logam mulia terintegrasi yang berlokasi di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, Qatar atau lokasi lainnya, yang didedikasikan untuk seluruh rantai nilai logam mulia, termasuk pemurnian, penyimpanan, perdagangan, dan manufaktur;

Merancang, menyusun, mengembangkan, dan meluncurkan token dan stablecoin berbasis emas Real-World Asset (RWA) yang sesuai Syariah terkemuka;

Mendirikan dan mengoperasikan bursa digital yang sesuai Syariah terkemuka untuk perdagangan logam mulia, bullion, dan instrumen keuangan berbasis RWA lainnya;

Menciptakan bank bullion digital Islam terkemuka, yang menyediakan pembiayaan, brankas, logistik, dan layanan perbankan lainnya yang sesuai Syariah untuk ekosistem logam mulia; dan

Secara kolaboratif mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan proyek fintech inovatif lainnya yang sejalan dengan tujuan strategis para pihak.

Sebagai bagian dari kolaborasi, MPU akan memanfaatkan pengalaman teknisnya dalam stablecoin dan Web3 untuk memberikan dukungan konsultasi dalam penggalangan dan pembiayaan modal, termasuk investasi ekuitas, pengaturan utang dan instrumen keuangan yang sesuai lainnya. MPU juga akan memberikan keahlian dalam struktur perusahaan, pemodelan keuangan, strategi pasar modal dan standar tata kelola internasional, dan akan menyumbangkan teknologi, kekayaan intelektual dan jaringan blockchain dan aset digital global untuk mendukung implementasi proyek dan pengembangan yang dapat diskalakan.

Ihsan Dhahab akan bertindak sebagai Grup pendiri dan promotor, memanfaatkan kehadiran lokal dan pengetahuan pasar mereka di Arab Saudi, Qatar dan wilayah yang lebih luas untuk memberikan arahan strategis, keahlian sektor dalam keuangan Islam dan pasar logam mulia, dan memimpin persetujuan regulasi, perizinan dan operasi sehari-hari setelah proyek dimulai.

Yucheng Hu, CEO MPU, berkomentar, "Bermitra dengan Ihsan Dhahab yang memiliki pengalaman dan sumber daya lokal yang mendalam di Timur Tengah untuk mengembangkan sektor RWA logam mulia merupakan perluasan terukur dari strategi stablecoin MPU dan token tata kelola DAT-nya. MPU berkontribusi pada pengembangan infrastruktur keuangan digital global sambil memperluas aktivitasnya dalam lanskap stablecoin dan Web3."

Tentang Mega Matrix Inc.: Mega Matrix Inc. (NYSE American: MPU), sebuah perusahaan induk yang berkantor pusat di Singapura sedang menjalankan strategi digital asset treasury ("DAT") strategisnya dengan berupaya mendiversifikasi keranjang stablecoin terkemuka dan token tata kelola mereka, dan mengoperasikan FlexTV, platform streaming video pendek dan produser drama pendek, melalui Yuder Pte, Ltd., anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya secara tidak langsung oleh Perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi [email protected] atau kunjungi http://www.megamatrix.io.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam arti ketentuan "safe harbor" dari United States Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Semua pernyataan dalam siaran pers ini selain pernyataan yang murni historis adalah pernyataan berwawasan ke depan. Ketika digunakan dalam siaran pers ini, kata-kata "memperkirakan," "diproyeksikan," "mengharapkan," "mengantisipasi," "meramalkan," "merencanakan," "bermaksud," "percaya," "mencari," "mungkin," "akan," "harus," "masa depan," "mengusulkan," dan variasi dari kata-kata ini atau ekspresi serupa (atau versi negatif dari kata-kata atau ekspresi tersebut) dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini bukan jaminan untuk kinerja, kondisi atau hasil masa depan, dan melibatkan sejumlah risiko, ketidakpastian, asumsi dan faktor penting lainnya yang diketahui dan tidak diketahui, banyak di antaranya berada di luar kendali Perusahaan, yang dapat menyebabkan hasil atau keluaran aktual berbeda secara material dari yang dibahas dalam pernyataan berwawasan ke depan. Faktor-faktor penting, antara lain, adalah: kemampuan untuk mengelola pertumbuhan; kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan akuisisi masa depan; kemampuan untuk menumbuhkan dan memperluas bisnis FlexTV kami; kemampuan untuk membeli token tata kelola stablecoin, Bitcoin atau Ethereum dengan harga yang kami inginkan; kemampuan untuk memulai kembali bisnis staking ETH, kemampuan untuk menerapkan ekspansi strategis ke sektor stablecoin, kemampuan untuk menerapkan strategi bisnis baru dengan fokus pada token tata kelola stablecoin dan kemampuan untuk menciptakan nilai; volatilitas regulasi pada stablecoin dan token tata kelola; kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan di masa depan untuk mendanai pengeluaran modal dan strategi cadangan digital asset treasury ("DAT") kami dan kemampuan untuk menciptakan nilai; fluktuasi kondisi ekonomi dan bisnis umum; biaya atau faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas Perusahaan secara negatif; litigasi yang melibatkan paten, kekayaan intelektual, dan hal-hal lainnya; perubahan potensial dalam lingkungan legislatif dan regulasi; pandemi atau epidemi; kemungkinan bahwa Perusahaan mungkin tidak berhasil dalam mengembangkan lini bisnis barunya karena, antara lain, perubahan dalam lingkungan bisnis, kompetisi, perubahan regulasi, atau faktor ekonomi dan kebijakan lainnya; dan kemungkinan bahwa lini bisnis baru Perusahaan dapat terpengaruh secara negatif oleh faktor ekonomi, bisnis, dan/atau kompetitif lainnya. Pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini dan hasil operasi masa depan Perusahaan tunduk pada risiko dan ketidakpastian tambahan yang ditetapkan di bawah judul "Faktor Risiko" dalam dokumen yang diajukan oleh Perusahaan kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk laporan tahunan terbaru Perusahaan pada Formulir 20-F, yang diajukan kepada SEC pada tanggal 28 Maret 2025, dan didasarkan pada informasi yang tersedia untuk Perusahaan pada tanggal ini. Selain itu, risiko dan ketidakpastian tersebut termasuk risiko yang melekat dengan berinvestasi dalam aset digital seperti stablecoin, token tata kelola, Bitcoin dan/atau Ethereum, volatilitas aset digital; dan risiko menerapkan strategi DAT baru yang berfokus pada aset digital. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa masa depan atau lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Pembaca diingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan, yang hanya berbicara pada tanggal siaran pers ini.

Saluran Pengungkapan

Kami mengumumkan informasi material tentang Perusahaan dan layanannya dan untuk mematuhi kewajiban pengungkapan kami berdasarkan Regulasi FD melalui saluran media sosial berikut:

X (f/k/a Twitter): twitter.com/MegaMatrixMPU Facebook: facebook.com/megamatrixmpu LinkedIn: linkedin.com/company/megamatrixmpu

Perusahaan juga akan menggunakan halaman landing di situs web korporatnya (www.megamatrix.io) untuk menampung pengungkapan media sosial dan/atau tautan ke/dari pengungkapan tersebut. Informasi yang kami posting melalui saluran media sosial ini dapat dianggap material. Oleh karena itu, investor harus memantau saluran media sosial ini selain mengikuti situs web kami, siaran pers, pengajuan SEC dan konferensi telepon publik dan webcast. Saluran media sosial yang kami maksudkan untuk digunakan sebagai sarana pengungkapan informasi yang dijelaskan di atas dapat diperbarui dari waktu ke waktu sebagaimana tercantum di situs web kami.

