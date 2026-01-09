BursaDEX+
Cardano Menyelesaikan Ouroboros Linear Leios CIP: Bisakah Ini Mendorong ADA ke $10?

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/09 13:00
Dalam perkembangan besar untuk ekosistem Cardano, Ouroboros Linear Leios CIP yang sangat dinantikan telah resmi diselesaikan dan digabungkan, menandai pencapaian penting dalam evolusi jaringan. Peningkatan ini memberikan peta jalan teknis terperinci untuk protokol tersebut, menyiapkan panggung untuk transisi Cardano menuju implementasi Leios pada mainnet.

https://twitter.com/MinswapIntern/status/2009282015103729844

CIP yang telah diselesaikan menguraikan mekanisme inti dan optimasi yang akan meningkatkan efisiensi jaringan, skalabilitas, dan keandalan konsensus. Dengan bergerak lebih dekat ke Leios pada mainnet, Cardano menunjukkan komitmennya terhadap inovasi berkelanjutan dan memperkuat posisinya sebagai blockchain proof-of-stake terkemuka. Para pemangku kepentingan dan pengembang kini memantau dengan ketat integrasi ini, yang menjanjikan operasi yang lebih lancar dan peluang baru untuk aplikasi terdesentralisasi di jaringan.

Baca Juga: Tata Kelola On-Chain Cardano (ADA) Memicu Prospek Bullish Dengan Fokus pada $0,90

Cardano Mendapat Perhatian Pasar Dengan Pertumbuhan Kontrak

Namun, analis kripto DexHunter menunjukkan bahwa Cardano (ADA) juga menjadi berita terkait pasar kripto, karena volume perdagangan dalam jaringan telah melonjak tinggi. Menurut alat analisis on-chain @TapTools, 30 hari terakhir telah menyaksikan lebih dari 500 juta unit ADA diperdagangkan. Ini juga menunjukkan minat terhadap jaringan Cardano.

https://twitter.com/DexHunterIO/status/2009317222414795261

Perlu dicatat bahwa peningkatan besar dalam perdagangan ini terjadi pada saat adopsi fungsi smart contract dan penerapan aplikasi DeFi dan NFT pada platform Cardano semakin mendapat momentum. Jelas bahwa pelaku pasar bereaksi terhadap pengembangan infrastruktur dan ekosistem Cardano yang sehat, yang tampaknya merupakan indikator bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan.

Cardano (ADA) Membidik Reli Eksplosif ke $10 

Selain itu, analis kripto lain, Crypto Patel, menyoroti bahwa Cardano (ADA) telah menarik minat investor kripto, dan masih berada dalam kisaran akumulasi yang sangat penting. Setelah koreksi multi-tahun yang dalam dari tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada tahun 2021, teknikal untuk ADA sekarang menunjukkan kemungkinan uang institusional memasuki pasar dan menunjukkan potensi untuk kebangkitan bullish jangka panjang.

Sumber: X

Pada grafik 2 minggu, ADA sedang dalam proses konsolidasi dalam formasi simetris, menunjukkan bahwa sedang dalam fase aksi perdagangan kompresif setelah menyaksikan tingkat volatilitas tinggi. ADA mendapat dukungan kuat dari zona permintaan makronya yang berkisar dari $0,28 hingga $0,38.

Saat ini, prospek simetrisnya sedang diuji oleh resistensi tertinggi sepanjang masa. Analis juga berfokus pada penembusan yang berkisar dari $1,00 hingga $1,20 yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk mencapai level yang lebih tinggi sekitar $10.

Baca Juga: Cardano (ADA) Menemukan Dukungan Kuat Dekat $0,42 Saat Tekanan Jual Memudar

