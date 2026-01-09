Kementerian Keuangan Korea Selatan: Korea Selatan akan menerapkan perdagangan valuta asing 24 jam mulai Juli.

PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa Kementerian Keuangan Korea Selatan mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka akan membuka pasar valuta asing untuk perdagangan 24 jam mulai Juli, lebih jauh melonggarkan pembatasan perdagangan onshore dalam upaya memperoleh status pasar maju. Wakil Menteri Keuangan Korea Selatan menyatakan, "Kami akan merumuskan peta jalan internasionalisasi won Korea pada paruh pertama tahun ini, dengan tujuan meningkatkan ketersediaan won secara signifikan dan meningkatkan permintaan, seperti dengan mengembangkan pembiayaan won offshore. Pada saat yang sama, kami juga akan memajukan pekerjaan terkait sesuai dengan peta jalan inklusi MSCI yang telah diumumkan." Rencana perdagangan 24 jam ini muncul dua tahun setelah Korea Selatan memperpanjang jam perdagangan dan mengizinkan lembaga asing memperdagangkan won di luar negeri, karena Korea Selatan berupaya untuk dimasukkan dalam indeks saham global utama. Dua tahun lalu, pasar USD/KRW hanya buka selama 6,5 jam per hari, dan perdagangan USD langsung hanya dapat diselesaikan melalui dua jaringan antarbank domestik. Kementerian Keuangan juga berencana memperkenalkan sistem perdagangan won offshore baru, melonggarkan persyaratan pelaporan, menyederhanakan proses registrasi bagi pelaku pasar, dan mempromosikan permintaan perdagangan melalui penyelesaian pembayaran lintas batas dan pembiayaan luar negeri.