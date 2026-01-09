Mahkamah Agung Korea Selatan Mengonfirmasi Bitcoin yang Disimpan di Exchange Dapat Disita Berdasarkan Hukum

Postingan Mahkamah Agung Korea Selatan Mengkonfirmasi Bitcoin yang Disimpan di Bursa Dapat Disita Berdasarkan Hukum pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Mahkamah Agung Korea Selatan telah memberikan putusan tegas yang menghilangkan ketidakpastian hukum yang masih ada seputar cryptocurrency yang disimpan di bursa terpusat. Dalam putusan penting ini, pengadilan mengkonfirmasi bahwa Bitcoin yang disimpan dalam akun bursa dapat disita secara sah berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan tegas menempatkan aset digital dalam lingkup penegakan hukum pidana.

Keputusan ini memperkuat dasar hukum bagi penyidik yang menangani kejahatan terkait kripto dan mencerminkan pendekatan Korea Selatan yang semakin matang dalam mengatur aset digital di negara yang adopsi kriptonya sudah tersebar luas.

Kasus yang Memicu Putusan

Menurut laporan, putusan ini berasal dari penyelidikan pencucian uang yang kembali ke tahun 2020. Pada saat itu, polisi menyita 55,6 Bitcoin, senilai sekitar 600 juta won Korea, dari akun bursa milik seorang individu yang diidentifikasi sebagai Tuan A. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung.

Tuan A kemudian menantang tindakan tersebut, dengan berargumen bahwa Bitcoin yang disimpan di bursa tidak dapat disita karena bukan objek fisik, sebagaimana yang secara tradisional diperlukan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah pengadilan tingkat bawah menolak klaim ini, kasus tersebut mencapai Mahkamah Agung untuk peninjauan akhir.

Mengapa Pengadilan Menolak Banding

Dalam putusannya, Mahkamah Agung memperjelas bahwa hukum penyitaan tidak terbatas pada barang berwujud. Pengadilan menyatakan bahwa aset yang dapat disita mencakup informasi elektronik dan representasi digital dari nilai, bukan hanya properti fisik.

Para hakim menekankan bahwa Bitcoin memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat dikelola, ditransfer, dan dikontrol secara independen oleh pemiliknya, bahkan ketika disimpan di bursa. Karena pengguna mempertahankan kontrol efektif atas aset mereka melalui akses akun dan sistem kunci privat, pengadilan memutuskan bahwa Bitcoin memenuhi syarat sebagai target penyitaan yang sah selama penyelidikan kriminal.

Pengadilan menyimpulkan bahwa penyitaan awal adalah sah dan tidak ada kesalahan dalam keputusan pengadilan tingkat bawah untuk menolak keberatan Tuan A.

Konsistensi dengan Putusan Kripto Sebelumnya

Putusan ini dibangun atas serangkaian keputusan pengadilan Korea Selatan sebelumnya yang secara bertahap mendefinisikan status hukum cryptocurrency. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengakui Bitcoin sebagai properti tidak berwujud yang dapat disita jika diperoleh melalui aktivitas kriminal. Pada tahun yang sama, aset kripto juga diperlakukan sebagai properti yang dapat dibagi dalam kasus perceraian.

Pada tahun 2021, pengadilan lebih lanjut memperjelas bahwa Bitcoin merupakan kepentingan properti berdasarkan hukum pidana, memperkuat statusnya sebagai aset yang diakui secara hukum.

Implikasi Kripto

Pakar hukum mengatakan putusan terbaru ini menghilangkan ketidakpastian praktis seputar penyitaan aset digital yang disimpan di bursa dan akan berfungsi sebagai titik referensi untuk penyelidikan dan persidangan di masa depan. Dengan lebih dari 16 juta warga Korea Selatan yang memiliki akun kripto, keputusan ini memberikan regulator dan penegak hukum otoritas yang lebih jelas sambil menandakan bahwa aset kripto tidak berada di luar jangkauan hukum.

Secara global, langkah ini menyelaraskan Korea Selatan dengan yurisdiksi lain, seperti Inggris, yang secara resmi mengakui aset digital sebagai properti. Bersama-sama, perkembangan ini menunjukkan konsensus internasional yang berkembang: cryptocurrency tidak lagi beroperasi dalam zona abu-abu hukum tetapi dengan tegas menjadi bagian dari sistem hukum dan keuangan yang sudah mapan.

