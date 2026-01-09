BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Mahkamah Agung Korea Selatan Mengkonfirmasi Bitcoin yang Disimpan di Exchange Dapat Disita Berdasarkan Hukum pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Mahkamah Agung Korea SelatanPostingan Mahkamah Agung Korea Selatan Mengkonfirmasi Bitcoin yang Disimpan di Exchange Dapat Disita Berdasarkan Hukum pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Mahkamah Agung Korea Selatan

Mahkamah Agung Korea Selatan Mengonfirmasi Bitcoin yang Disimpan di Exchange Dapat Disita Berdasarkan Hukum

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/09 15:25
The AI Prophecy
ACT$0.02737+7.88%
Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tentang Bitcoin

Postingan Mahkamah Agung Korea Selatan Mengkonfirmasi Bitcoin yang Disimpan di Bursa Dapat Disita Berdasarkan Hukum pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Mahkamah Agung Korea Selatan telah memberikan putusan tegas yang menghilangkan ketidakpastian hukum yang masih ada seputar cryptocurrency yang disimpan di bursa terpusat. Dalam putusan penting ini, pengadilan mengkonfirmasi bahwa Bitcoin yang disimpan dalam akun bursa dapat disita secara sah berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan tegas menempatkan aset digital dalam lingkup penegakan hukum pidana.

Keputusan ini memperkuat dasar hukum bagi penyidik yang menangani kejahatan terkait kripto dan mencerminkan pendekatan Korea Selatan yang semakin matang dalam mengatur aset digital di negara yang adopsi kriptonya sudah tersebar luas.

Kasus yang Memicu Putusan

Menurut laporan, putusan ini berasal dari penyelidikan pencucian uang yang kembali ke tahun 2020. Pada saat itu, polisi menyita 55,6 Bitcoin, senilai sekitar 600 juta won Korea, dari akun bursa milik seorang individu yang diidentifikasi sebagai Tuan A. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung.

Tuan A kemudian menantang tindakan tersebut, dengan berargumen bahwa Bitcoin yang disimpan di bursa tidak dapat disita karena bukan objek fisik, sebagaimana yang secara tradisional diperlukan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah pengadilan tingkat bawah menolak klaim ini, kasus tersebut mencapai Mahkamah Agung untuk peninjauan akhir.

Mengapa Pengadilan Menolak Banding

Dalam putusannya, Mahkamah Agung memperjelas bahwa hukum penyitaan tidak terbatas pada barang berwujud. Pengadilan menyatakan bahwa aset yang dapat disita mencakup informasi elektronik dan representasi digital dari nilai, bukan hanya properti fisik.

Para hakim menekankan bahwa Bitcoin memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat dikelola, ditransfer, dan dikontrol secara independen oleh pemiliknya, bahkan ketika disimpan di bursa. Karena pengguna mempertahankan kontrol efektif atas aset mereka melalui akses akun dan sistem kunci privat, pengadilan memutuskan bahwa Bitcoin memenuhi syarat sebagai target penyitaan yang sah selama penyelidikan kriminal.

Pengadilan menyimpulkan bahwa penyitaan awal adalah sah dan tidak ada kesalahan dalam keputusan pengadilan tingkat bawah untuk menolak keberatan Tuan A.

  • Baca Juga :
  •   Regulasi Kripto AS Mencapai Titik Balik saat Senat Mendorong RUU Bersejarah
  •   ,

Konsistensi dengan Putusan Kripto Sebelumnya

Putusan ini dibangun atas serangkaian keputusan pengadilan Korea Selatan sebelumnya yang secara bertahap mendefinisikan status hukum cryptocurrency. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengakui Bitcoin sebagai properti tidak berwujud yang dapat disita jika diperoleh melalui aktivitas kriminal. Pada tahun yang sama, aset kripto juga diperlakukan sebagai properti yang dapat dibagi dalam kasus perceraian.

Pada tahun 2021, pengadilan lebih lanjut memperjelas bahwa Bitcoin merupakan kepentingan properti berdasarkan hukum pidana, memperkuat statusnya sebagai aset yang diakui secara hukum.

Implikasi Kripto

Pakar hukum mengatakan putusan terbaru ini menghilangkan ketidakpastian praktis seputar penyitaan aset digital yang disimpan di bursa dan akan berfungsi sebagai titik referensi untuk penyelidikan dan persidangan di masa depan. Dengan lebih dari 16 juta warga Korea Selatan yang memiliki akun kripto, keputusan ini memberikan regulator dan penegak hukum otoritas yang lebih jelas sambil menandakan bahwa aset kripto tidak berada di luar jangkauan hukum.

Secara global, langkah ini menyelaraskan Korea Selatan dengan yurisdiksi lain, seperti Inggris, yang secara resmi mengakui aset digital sebagai properti. Bersama-sama, perkembangan ini menunjukkan konsensus internasional yang berkembang: cryptocurrency tidak lagi beroperasi dalam zona abu-abu hukum tetapi dengan tegas menjadi bagian dari sistem hukum dan keuangan yang sudah mapan.

Jangan Pernah Ketinggalan Berita di Dunia Kripto!

Tetap unggul dengan berita terkini, analisis ahli, dan pembaruan real-time tentang tren terbaru dalam Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan banyak lagi.

bell icon Berlangganan Berita

FAQ

Bisakah Korea Selatan secara hukum menyita Bitcoin yang disimpan di bursa kripto?

Ya. Mahkamah Agung memutuskan Bitcoin di bursa terpusat dapat disita berdasarkan hukum pidana, meskipun itu adalah aset digital, bukan fisik.

Apakah keputusan ini dapat memengaruhi bagaimana aset pengguna dilindungi di bursa?

Secara tidak langsung. Meskipun perlindungan pengguna tetap utuh untuk aktivitas yang sah, bursa mungkin memperkuat sistem pemantauan dan kepatuhan untuk mengurangi risiko hukum dan operasional.

Apa artinya ini untuk kasus pengadilan terkait kripto di masa depan di Korea Selatan?

Pengadilan kemungkinan akan mengandalkan putusan ini sebagai preseden, mengurangi perselisihan tentang apakah aset digital memenuhi syarat untuk tindakan penegakan. Ini dapat mempersingkat jadwal persidangan dalam kasus kejahatan keuangan.

Apakah dompet terdesentralisasi atau kripto yang disimpan sendiri terpengaruh oleh putusan ini?

Tidak secara langsung. Keputusan ini berlaku untuk aset yang disimpan di bursa terpusat, meskipun mungkin menginformasikan perdebatan hukum di masa depan seputar penyimpanan mandiri dan batas penegakan.

Peluang Pasar
Logo The AI Prophecy
Harga The AI Prophecy(ACT)
$0.02737
$0.02737$0.02737
+9.30%
USD
Grafik Harga Live The AI Prophecy (ACT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45