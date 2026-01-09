Nasdaq dan CME Group Menciptakan Tolok Ukur untuk Eksposur Aset Digital Institusional

Indeks Nasdaq Crypto™ baru saja mendapat pembaruan serius, kini disebut Indeks Nasdaq CME Crypto™, dan Nasdaq serta CME Group menginginkannya menjadi fondasi utama untuk produk kripto yang diatur seperti ETF, dana terstruktur, dan instrumen investasi riil lainnya.

Menurut siaran pers bersama pada hari Jumat, perubahan ini bertujuan mengubah kripto menjadi sesuatu yang benar-benar dapat digunakan oleh manajer dana tanpa harus berspekulasi.

"Ini adalah kombinasi dua standar emas untuk memberikan diversifikasi teregulasi dan blok bangunan dasar yang saat ini dibutuhkan pasar," kata Giovanni Vicioso, yang memimpin produk ekuitas dan alternatif di CME Group.

Sean Wasserman, yang memimpin manajemen produk indeks di Nasdaq, mengatakan ini terjadi karena aturan seputar kripto akhirnya mulai masuk akal. "Sekarang kami mulai melihat kejelasan regulasi dalam penanganan aset kripto, khususnya di AS, pintu telah terbuka bagi pelaku industri untuk membawa jenis solusi investasi teregulasi ke kelas aset kripto yang diandalkan investor setiap hari."

Nasdaq dan CME bekerja sama lagi setelah tiga dekade kolaborasi

Nasdaq dan CME Group telah membangun pasar bersama sejak tahun 90-an. Mereka memulainya dengan futures Indeks Nasdaq-100 pada tahun 1996, kemudian meluncurkan kontrak E-mini pada tahun 1999. Mereka terus berlanjut sejak saat itu. Tahun ini saja, mereka memperbarui lisensi Nasdaq-100 mereka untuk 10 tahun lagi. Indeks kripto baru ini dibangun tepat di atas strategi yang sama.

"Pengumuman ini mencerminkan bagaimana Nasdaq dan CME Group ingin membawa pengalaman kolektif mereka di pasar dan pengindeksan ke kelas aset kripto," kata Sean.

Namun mereka tidak melakukannya sendirian. CF Benchmarks bertanggung jawab menghitung angka-angkanya, dan indeks didukung oleh bursa dan kustodian yang telah diverifikasi. Kelompok tata kelola bersama mengawasi semuanya untuk memastikan memenuhi standar kepatuhan saat ini. Seluruh metodologinya bersifat publik. Itu mencakup apa yang masuk dalam indeks, apa yang dihapus, dan seberapa sering daftar berubah.

Indeks akan digunakan untuk meluncurkan ETF dan dana kripto terstruktur

Sean kemudian membandingkan semuanya dengan bagaimana indeks tradisional digunakan di pasar lain, artinya tidak pernah tentang satu koin atau satu perusahaan tetapi seluruh pasar; setiap sudutnya. Itulah arah indeks ini, menurutnya.

CME Group mendukung ini dengan rekam jejaknya sendiri. Mereka meluncurkan futures Bitcoin teregulasi pertama pada tahun 2017 dan membantu membangun sistem penemuan harga yang berfungsi untuk kripto. "Derivatif kripto kami adalah yang menyediakan pasar teregulasi dan likuid untuk penemuan harga," kata Giovanni.

Indeks ini sudah digunakan dalam produk riil. Salah satunya adalah Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (ticker: NCIQ), yang melacak beberapa koin. Dikelola oleh Hashdex, sebuah perusahaan aset kripto dengan lebih dari $1 miliar yang dikelola di AS, Eropa, dan Amerika Latin.

"Kami benar-benar berbicara tentang menetapkannya sebagai kelas aset. Bahkan alokasi satu hingga lima persen sebagai bagian dari campuran portofolio yang lebih luas adalah peluang besar dari sudut pandang adopsi," janji Sean.

