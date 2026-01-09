Morgan Stanley akan Meluncurkan Dompet Digital untuk Aset Tokenisasi Tahun Depan

Morgan Stanley sedang mengembangkan dompet digital sendiri untuk aset tertoken yang akan diluncurkan pada akhir tahun 2026.

Ini adalah perluasan lebih lanjut dari rencana aset digital bank yang berkembang, yang juga mencakup layanan perdagangan aset digital melalui merek E*Trade-nya.

Morgan Stanley, bank investasi terkemuka secara global, dilaporkan sedang mengembangkan layanan dompet digital dengan fokus untuk membantu menangani aset tertoken. Bank investasi tersebut berencana untuk meluncurkan layanan ini pada paruh kedua tahun 2026. Langkah Morgan Stanley ini merupakan indikasi bahwa teknologi blockchain sedang diintegrasikan ke dalam layanan keuangan yang lebih tradisional.

Menurut postingan X, dompet tersebut akan dapat mendukung beberapa token, dan itu akan mencakup aset tradisional dan bahkan saham di perusahaan swasta. Semua ini dimaksudkan untuk dikembangkan sesuai dengan kerangka regulasi dan untuk melayani aplikasi baru untuk tokenisasi yang terkait dengan aset dunia nyata.

Dompet digital tanpa kontak ini ditambahkan ke fitur lain dalam Strategi Aset Digital Morgan Stanley, termasuk penawaran yang direncanakan seperti perdagangan kripto untuk Bitcoin, Ether, dan Solana melalui platform E*Trade-nya pada akhir paruh pertama tahun 2026. Dompet tersebut diharapkan memiliki kemampuan lebih dari sekadar penyimpanan kripto sederhana hingga kustodi yang lebih canggih, dukungan transaksi, dan manajemen portofolio untuk sekuritas tertoken dan produk investasi.

Fokus Institusional dan Integrasi dengan Layanan yang Ada

Morgan Stanley juga memposisikan dompet sebagai dompet aset tertoken tingkat institusional yang diatur, bukan dompet cryptocurrency ritel standar. Ini dirancang untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi AML dan KYC serta menyediakan solusi kustodi yang aman untuk berbagai macam aset digital.

Beberapa laporan menunjukkan bahwa ini mungkin memperkenalkan penyimpanan dingin dan komputasi multi-pihak sebagai fitur keamanan canggih untuk mengurangi risiko kustodi dan menawarkan perlindungan aset yang luas. Jenis pengaturan teknis ini cukup umum dalam platform aset digital institusional untuk menghindari akses yang tidak sah dan mengurangi kerentanan terkait dompet panas.

Selain investasi tradisional yang tertoken, dompet ini juga diharapkan mendukung pengelolaan aset dunia nyata yang tertoken seperti ekuitas swasta, produk terstruktur, dan akhirnya obligasi tertoken. Dompet ini diharapkan akan diterapkan secara bertahap, dengan fungsi dasar seperti kustodi dan tampilan portofolio, diikuti oleh fungsi lainnya seiring dengan klarifikasi lebih banyak regulasi.

Pasar & Lingkungan Regulasi

"Peluncuran dompet ini terjadi dalam konteks meningkatnya minat institusional dalam tokenisasi dan pengembangan infrastruktur keuangan digital," tambah sumber tersebut. "Tokenisasi, atau proses menempatkan aset dunia nyata di jaringan blockchain, telah mengalami adopsi yang berkembang di seluruh pasar keuangan." Memang, J.P. Morgan dan beberapa pelaku institusional lainnya di sektor keuangan telah mengembangkan dan meluncurkan aset tertoken.

Dompet digital yang diusulkan untuk aset tertoken dari Morgan Stanley adalah langkah maju dalam infrastruktur digital untuk aset digital institusi perbankan. Melalui integrasi kepatuhan regulasi, solusi kustodi yang canggih, dan penanganan berbagai jenis aset tertoken, dompet digital yang diusulkan diharapkan dapat memposisikan institusi dengan baik di sektor keuangan digital. Seiring tokenisasi mendapatkan daya tarik dengan minat investor institusional dan dengan pengembangan lebih lanjut pedoman regulasi, platform yang menghubungkan aset tradisional ke blockchain mungkin penting dalam membentuk masa depan investasi dan manajemen kekayaan digital.

