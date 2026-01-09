Monero memimpin kapitalisasi pasar koin privasi saat ZEC turun di bawah $400

Monero (XMR) kembali ke posisi teratas di antara koin privasi setelah ZEC turun mendekati $400. XMR membalik pemimpin sebelumnya dengan harga $456,39.

Pertarungan antara Monero (XMR) dan ZEC semakin intensif, karena dua koin privasi teratas ini bersaing untuk posisi teratas dalam hal kapitalisasi pasar.

XMR membalik ZEC dengan keuntungan yang lambat dan stabil, sementara ZCash harus menghadapi kerusakan reputasi karena tim pengembang meninggalkan proyek privasi tersebut. | Sumber: Coingecko

XMR kembali sebagai koin paling berharga, dengan harga $456,39, diperdagangkan dalam kisaran biasanya. Koin ini mengambil posisi teratas setelah ZEC mengalami koreksi yang lebih dalam pada minggu lalu setelah tim pengembang meninggalkan proyek tersebut karena perselisihan tata kelola.

Akibatnya, ZEC mengalami ayunan harga yang volatil, turun ke level terendah lokal $395,85. Dalam sehari terakhir, ZEC kembali naik hampir 10% menjadi $434,13, tetapi masih dinilai lebih rendah, dengan total kapitalisasi pasar $7,14 miliar. XMR diperdagangkan pada kapitalisasi pasar total $8,42 miliar.

Bisakah ZEC pulih?

ZEC menunjukkan tanda-tanda pemulihan dalam jangka pendek, tetapi masih tertinggal lebih dari $1 miliar di belakang valuasi Monero. Proyek ZCash juga harus membangun kembali reputasinya setelah gagal dalam tugasnya untuk naik melebihi $1.000.

ZEC juga menunjukkan tanda-tanda bahwa kesuksesannya sebagian besar bergantung pada tindakan influencer dan segelintir pembeli whale. Token ini masih harus membuktikan efeknya pada keuangan terdesentralisasi dan kesediaan retail untuk memegang.

Masih ada lebih dari 4,87 juta ZEC yang distaking dalam brankas tersembunyi paling aman, pool Orchard. Meskipun penurunan ZEC, tidak ada tanda-tanda penarikan panik. Privasi masih dianggap sebagai masalah penting dalam aktivitas kripto, terutama setelah otoritas pajak mencoba meningkatkan pengawasan mereka terhadap dompet.

Selain itu, tim pengembang Electric Coin Company (ECC) belum sepenuhnya meninggalkan ZEC. Mereka telah mengumumkan pembentukan dompet baru dan perusahaan privasi, yang masih diharapkan untuk mendukung ZCash.

Penambang juga mendukung koin ini, dengan hashrate berkembang ke rekor tertinggi baru.

Bisakah Monero mendorong narasi koin privasi?

Monero telah berperilaku sebagai koin warisan, tanpa dukungan khusus dari influencer atau investor. XMR berkembang berdasarkan kinerja keseluruhan pasar kripto.

Perilaku ZEC juga memicu prediksi bahwa XMR dapat melakukan rally serupa setelah bertahun-tahun konsolidasi. Monero masih dapat menumpang narasi privasi, berdasarkan prediksi permintaan untuk menyamarkan kepemilikan.

Hashrate Monero juga mendekati rekor tertinggi dengan ekspansi konstan dalam beberapa bulan terakhir. Penambangan juga merupakan cara untuk mendapatkan koin privasi baru tanpa koneksi ke dompet lain.

XMR masih diperdagangkan sebagian besar di bursa internasional dan dihindari oleh operator pasar berbasis AS dan UE. Untuk saat ini, Monero belum mencoba untuk bergabung dengan ruang DeFi atau menawarkan versi tokenisasi seperti ZEC.

Pemegang XMR memperkenalkan narasi koin sebagai penyimpan nilai, meskipun dilarang di platform Eropa karena undang-undang pencucian uang.

