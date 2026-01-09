BursaDEX+
Ripple Mendapat Lampu Hijau FCA untuk Pembayaran di Inggris melalui Unit Lokal, tetapi dengan Batasan Ketat

Penulis: FinancemagnatesSumber: Financemagnates
2026/01/09 22:52
Ripple telah mendapatkan persetujuan regulasi penting di Inggris yang memungkinkan anak perusahaan lokalnya menawarkan layanan pembayaran yang diatur, sementara negara tersebut bergerak menuju rezim lisensi penuh untuk aset kripto. Keputusan ini memberikan Ripple basis yang lebih jelas di salah satu pusat keuangan utama dunia.

Financial Conduct Authority memberikan registrasi Electronic Money Institution kepada Ripple Markets UK dan mendaftarkan perusahaan tersebut di bawah Money Laundering Regulations Inggris, menurut daftar regulator.

Status EMI memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan uang elektronik dan menyediakan layanan pembayaran, yang dapat mendukung rencana Ripple seputar stablecoin dolarnya, Ripple USD (RLUSD), jika perusahaan memutuskan untuk menerapkannya di Inggris.

Apa yang Disetujui FCA

Persetujuan baru ini menambah upaya Ripple untuk membangun profil yang lebih teregulasi di pasar besar sementara para pembuat kebijakan memperdebatkan cara memperlakukan kripto dan stablecoin.

  • Ripple Tidak Menginginkan Wall Street, dan Kas Perang $500 Juta-nya Menjelaskan Alasannya
  • Bagaimana Ripple Mewujudkan Penggalangan Dana Kripto Terbesar Tahun Ini Sementara XRP Jatuh 40%
  • Ripple Meluncurkan Spot Prime Brokerage untuk Institusi AS Setelah Rebranding Hidden Road

Registrasi EMI dan MLR juga menandakan bahwa perusahaan telah memenuhi standar dasar terkait tata kelola, modal, dan kontrol anti pencucian uang yang diterapkan FCA pada bisnis pembayaran dan aset kripto. Meskipun telah mendapat registrasi EMI, Ripple Markets UK harus beroperasi dalam kondisi ketat hingga FCA menyetujui aktivitas kripto yang lebih luas.

Anda mungkin juga menyukai: Bagaimana Ripple Mewujudkan Penggalangan Dana Kripto Terbesar Tahun Ini Sementara XRP Jatuh 40%

Catatan FCA menyatakan bahwa Ripple Markets UK tidak dapat menjalankan atau mendukung ATM kripto, melayani klien ritel, atau menunjuk agen dan distributor tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari regulator.

Perusahaan juga menghadapi batasan pada layanan uang elektronik intinya. FCA telah melarang perusahaan untuk menerbitkan uang elektronik atau menyediakan layanan pembayaran kepada konsumen, usaha mikro, atau lembaga amal pada tahap ini, yang secara efektif mempersempit izin hanya untuk penggunaan institusional atau grosir hingga persetujuan lebih lanjut diberikan.

Jadwal Lisensi Kripto Inggris

Persetujuan Ripple tiba saat Inggris menetapkan jadwal untuk membawa lebih banyak aktivitas kripto ke dalam rezim Financial Services and Markets Act.

Berdasarkan rencana FCA, perusahaan yang hanya terdaftar di bawah Money Laundering Regulations perlu mengajukan otorisasi FSMA penuh untuk menjalankan bisnis aset kripto yang diatur sebelum kerangka kerja baru dimulai pada Oktober 2027.

Jendela aplikasi diperkirakan akan dibuka pada September 2026, dan tidak akan ada konversi otomatis dari izin MLR atau pembayaran yang ada ke lisensi kripto baru.

Kemajuan regulasi di London terjadi saat kepemimpinan Ripple menandakan bahwa mereka tidak memiliki rencana segera untuk mencatatkan sahamnya. Presiden Ripple Labs Monica Long baru-baru ini mengatakan bahwa perusahaan bermaksud untuk tetap privat untuk saat ini, mengulangi posisinya dari November setelah putaran penggalangan dana yang menilai perusahaan sekitar 40 miliar dolar.

Pilihan untuk tetap privat menunjukkan Ripple akan terus mengandalkan modal privat dan persetujuan regulasi daripada pasar publik saat mengembangkan infrastruktur pembayaran dan kriptonya.

