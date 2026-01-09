Cara menemukan ruang untuk berhemat di 2026—meskipun dengan anggaran terbatas

Menabung lebih banyak di tahun 2026 adalah resolusi tahun baru yang umum, tetapi dengan anggaran yang ketat dan inflasi yang mendorong biaya bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari lebih tinggi, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Para ahli perencanaan keuangan mengatakan diperlukan tinjauan yang cermat tentang pengeluaran Anda untuk menemukan cara menghemat, tetapi membuat perubahan kecil setiap bulan dapat bertambah sepanjang tahun.

Kelly Ho, perencana keuangan bersertifikat di DLD Financial Group, mengatakan Anda harus mulai dengan mengidentifikasi biaya tetap Anda seperti sewa, hipotek, utilitas atau pembayaran mobil diikuti dengan menghitung berapa banyak yang Anda hasilkan. "Terkadang ketika saya bertanya kepada klien, 'Berapa penghasilan Anda?' Tidak semua orang bisa memberikan jawaban langsung kepada saya," katanya.

Dari sana, katanya, lihatlah sisa pengeluaran Anda dan lihat bagaimana perbandingannya dengan anggaran Anda untuk melihat di mana perbedaannya. Jika Anda membayar dengan kartu kredit atau debit, laporan bulanan Anda akan membantu menunjukkan ke mana uang tersebut pergi. "Ini hanya masalah benar-benar memahami berapa banyak uang yang masuk dan berapa banyak yang keluar," kata Ho.

Pengeluaran langganan: mudah dimulai, mudah diabaikan

Langganan dapat menjadi cara diam-diam untuk kehilangan jejak biaya. Biaya langganan tidak hanya untuk acara dan musik, tetapi layanan lain dapat menumpuk seiring waktu. Dengan aplikasi yang menawarkan pendaftaran mudah dan periode uji coba gratis, itu dapat bertambah sebelum Anda menyadarinya, kecuali Anda melacak pengeluaran Anda dengan cermat.

"Semuanya membutuhkan uang dan terkadang secara spontan, kita akan berlangganan dengan niat berhenti berlangganan di suatu saat. Tetapi sekali lagi, hidup menjadi sibuk, sehingga kami membiarkannya aktif dan kami bertanya-tanya mengapa tagihan kartu kredit kami begitu tinggi setiap bulan," kata Ho.

Ho mengatakan menemukan penghematan $10 per bulan di sana-sini dapat dengan cepat bertambah jika Anda membatalkan lebih dari satu langganan atau layanan yang tidak Anda perlukan atau gunakan. "Anda kalikan dengan 12 bulan, kalikan selama beberapa tahun, ditambah, Anda tahu, potensi pertumbuhan investasi. Itu banyak uang yang tersedia," katanya.

Ketika pengeluaran kehidupan nyata tidak sesuai dengan anggaran

Ho mengatakan perjalanan adalah area lain di mana anggaran Anda mungkin tidak sesuai dengan kenyataan.

"Setiap individu yang saya ajak bicara telah meremehkan biaya perjalanan," katanya. "Saya tidak tahu apakah banyak orang benar-benar melacak apa yang mereka belanjakan ketika mereka berada di tujuan mereka." Minuman ekstra, suvenir mahal atau tamasya tambahan saat berlibur dapat bertambah hingga melampaui anggaran yang direncanakan. "Saya mendorong orang untuk lebih disengaja tentang menabung untuk perjalanan daripada hanya menggabungkan perjalanan dengan biaya sehari-hari," kata Ho.

Becky Western-Macfadyen, manajer pelatihan keuangan di lembaga konseling kredit nirlaba Credit Canada, mengatakan ketika meninjau pengeluaran untuk hal-hal seperti paket nirkabel yang dapat mencakup segala macam fitur tambahan, penting untuk memahami apa yang Anda butuhkan. "Anda ingin memastikan Anda membayar untuk apa yang sebenarnya akan Anda gunakan dalam paket Anda," katanya.

Western-Macfadyen juga mengatakan menghapus aplikasi seperti layanan pengiriman makanan dari ponsel Anda mungkin membuatnya kurang nyaman, tetapi menghentikan pengeluaran rutin untuk makanan pesan antar atau setidaknya membuatnya sedikit lebih sulit akan bertambah.

Dia mengatakan manfaat memiliki sedikit tabungan yang disisihkan untuk keadaan darurat bahkan dapat membantu Anda menghemat di masa depan dengan menghindari mengambil utang. Tetapi, dia mengakui bahwa mengubah kebiasaan pengeluaran bisa sulit dan terkadang kenyataannya adalah Anda tidak dapat menemukan area untuk dipotong.

"Jika seseorang melihat anggaran mereka dan berpikir tidak ada tempat untuk dipotong, itu tidak berarti mereka gagal," katanya. "Itu berarti anggaran hanya memberi tahu Anda kebenaran. Itu informasi. Dan tabungan berasal dari pemahaman arus kas Anda dan perubahan berkelanjutan. Jadi Anda ingin memberi tahu diri Anda sendiri yang sebenarnya sehingga Anda dapat membuat keputusan berdasarkan itu."

