Kemitraan ini berupaya menggabungkan fokus PlayArts terhadap konten AI-native dan kreasi yang dapat dibuktikan dengan mekanisme liquid staking generasi berikutnya dari Gimo Finance.

PlayArts Bermitra Dengan Gimo Finance untuk Meningkatkan Aset Asli AI di 0G

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2026/01/10 01:20
aii-blackwhite

PlayArts, entitas asli Web3 untuk konten kreatif yang dihasilkan AI, on-chain, dan dapat dibuktikan, telah bermitra dengan Gimo Finance, platform liquid staking. Kemitraan ini berupaya menggabungkan fokus PlayArts terhadap konten AI-native dan kreasi yang dapat dibuktikan dengan mekanisme liquid staking generasi berikutnya dari Gimo Finance. Seperti yang disampaikan PlayArts dalam pengumuman media sosial resminya, langkah ini mengikuti visi bersama untuk memungkinkan pengembang, pengguna, dan kreator membuka lebih banyak kasus penggunaan dari beragam aset yang di-stake. Oleh karena itu, perkembangan ini menggarisbawahi tren industri yang lebih luas dalam mendorong konvergensi antara Web3, DeFi, dan AI.

Kemitraan PlayArts dan Gimo Finance Mendefinisikan Ulang Ekosistem 0G dengan Liquid Staking Berbasis AI

Kemitraan antara PlayArts dan Gimo Finance bertujuan untuk memperkuat aset AI-native serta inovasi mutakhir dalam ekosistem 0G. Dalam hal ini, Gimo Finance telah menjadi entitas liquid staking terkemuka, yang dikembangkan pada teknologi Liquid Staking as a Service (LSaaS) berbasis AI dari StaFi. Dengan protokol ini, mereka yang memegang token $0G dapat dengan mulus melakukan stake aset sambil mendapatkan $stOG, token yang menghasilkan yield dan likuid yang menunjukkan posisi yang di-stake.

Pendekatan ini memungkinkan konsumen untuk mempertahankan likuiditas mereka daripada mengunci modal. Hasilnya, ini mengatasi hambatan yang sudah berlangsung lama dalam model pasar yang berfokus pada staking. Selain itu, pengguna dapat menggunakan dan menyusun token $stOG di berbagai sektor, termasuk aplikasi AI-native, GameFi, dan DeFi.

Selain itu, fleksibilitas ini memungkinkan peserta untuk menghasilkan reward staking secara paralel dengan penerapan $stOG dalam peminjaman, kasus penggunaan berbasis AI, gaming, atau trading. Dengan integrasi teknologi liquid staking ke dalam jaringan 0G, Gimo Finance berupaya memperkuat partisipasi dari pengguna institusional dan ritel serta meningkatkan efisiensi modal. Selain menghasilkan yield, platform ini juga berkontribusi pada desentralisasi yang lebih luas dan keamanan jaringan. Untuk tujuan ini, platform ini memberikan insentif pada sentimen staking jangka panjang, meningkatkan aktivitas on-chain dan ketahanan.

Membentuk Masa Depan Ekonomi AI Terdesentralisasi dengan Kreasi yang Dapat Dibuktikan dan Konten AI-Native

Menurut PlayArts, kolaborasi ini sejalan dengan pergeseran pasar yang lebih luas menuju solusi staking yang interoperable dan modular. Kemitraan ini meluas melampaui infrastruktur staking ke dunia kreasi yang dapat dibuktikan dan konten AI-native. Keduanya sedang meneliti cara-cara para kreator dapat memanfaatkan nilai yang di-stake sekaligus memproduksi dan memonetisasi konten yang dibuat AI dalam pengaturan terdesentralisasi. Pada akhirnya, dengan menghubungkan teknologi liquid staking dan generasi AI yang dapat dibuktikan meletakkan dasar untuk kasus penggunaan eksklusif dalam membentuk masa depan lingkungan AI terdesentralisasi.

