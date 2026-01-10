Optimism Mengusulkan Pembagian Pendapatan 50% untuk Pembelian Kembali OP

Optimism Foundation telah menyarankan agar setengah dari pendapatan Superchain digunakan untuk pembelian kembali token OP mulai Februari, sebuah perubahan signifikan dalam tokenomics OP dari token tata kelola.

Foundation menyatakan bahwa mereka akan secara radikal mengubah tokenomics OP. Pembelian kembali token OP bulanan akan mengambil setengah dari total pendapatan Superchain.

Hal ini diumumkan melalui posting blog resmi. Program pembelian kembali akan memerlukan persetujuan tata kelola sebelum dimulai pada bulan Februari. Pemungutan suara akan dilakukan pada 22 Januari.

Optimism juga menghasilkan pendapatan melalui jaringan Superchain, yaitu Base, Unichain, Ink, World Chain, dan Soneium. Jaringan-jaringan ini dan semua chain lainnya mengirimkan pendapatan sequencer mereka ke Optimism.

Superchain menghasilkan 5.868 ETH selama tahun sebelumnya. Sebelumnya, 100 persen dari itu masuk ke perbendaharaan yang dikendalikan oleh pemerintahan. Rencana baru mengalihkan 50 persen dari pendapatan untuk pembelian token OP.

Roda Gila Pendapatan Mengaktifkan Mekanisme Penangkapan Nilai

Superchain telah menguasai 61,4 persen dari pasar biaya L2 dan memproses 13 persen dari transaksi kripto global. Pangsa pasarnya terus berkembang di beberapa chain.

Token yang dibeli kembali dikembalikan ke perbendaharaan token. Tata kelola menentukan cara alokasi mereka, apakah akan dibakar atau diberikan sebagai hadiah staking.

Foundation menganggapnya sebagai langkah awal. Fitur masa depan dapat digunakan untuk menstabilkan infrastruktur bersama dan menyesuaikan rotasi sequencer dan tata kelola bersama.

Manajemen Perbendaharaan Berkembang Melampaui Pembelian Kembali Token

Setengah pendapatan lainnya tetap berada di bawah kendali Foundation. Ini akan memungkinkan manajemen perbendaharaan aktif di luar program staking yang ada. Ini bertujuan untuk memperluas ekonomi Superchain.

Proposal tersebut mengubah insentif di seluruh ekosistem. Sistem yang sama didukung oleh pengguna, pengembang, penyedia, dan pemegang token. Pengembangan didorong oleh pendapatan, begitu juga penggunaan, membentuk siklus yang baik.

Efek roda gila ditimbulkan oleh adopsi perusahaan. Pembukaan jalur Superchain baru meningkatkan permintaan. Setiap pembelian di jaringan meningkatkan basis pembelian kembali.

OP Stack menjadi eksperimen penskalaan Ethereum, kemudian menjadi bentuk infrastruktur pertukaran standar, yang digunakan oleh perusahaan dan institusi. Ini aman, terukur, dan ekonomis.

Mekanisme ini dikendalikan oleh tata kelola. Parameter pembelian kembali tetap dalam kendali kolektif. Distribusi perlu terus diatur oleh perbendaharaan token.

Pembelian kembali bulanan kecil akan ditingkatkan secara progresif. Ekspansi akan serupa dengan pertumbuhan Superchain. Proses ini secara langsung menghubungkan kesuksesan jaringan dengan nilai token OP.

