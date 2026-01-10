Altcoin Menguat saat Bitcoin dan Ethereum Diperdagangkan Sideways

Bitcoin dan Ethereum telah diperdagangkan secara sideways setelah keuntungan awal 2026 mereka, namun beberapa koin alternatif mencatat angka mingguan yang besar. Para ahli mengatakan ini menunjukkan investor memindahkan uang ke permainan yang lebih berisiko sambil menunggu data ekonomi penting.

XRP dan Solana naik hampir 10% dan 7% selama seminggu terakhir, data CoinGecko menunjukkan. Sui, Bittensor, dan Shiba Inu lebih baik, dengan keuntungan antara 14% dan 17% dalam periode yang sama.

Bitcoin mengalami minggu yang berbeda. Keuntungan tahun berjalan dipotong setengahnya menjadi 4%. Ethereum mengikuti jalur yang sama, turun dari lebih dari 11% menjadi hampir 4%.

Marcin Kazmierczak, yang ikut mendirikan RedStone, mengatakan kepada Decrypt ini adalah pola yang khas. "Reli altcoin mencerminkan pola rotasi klasik—modal mengalir menuju opsi kenaikan yang dipersepsikan ketika ketidakpastian makro memuncak," katanya.

Menurut Kazmierczak, Solana dan XRP sedang mengikuti alur cerita tertentu, tetapi pergerakan ini "sebagian besar didorong oleh sentimen daripada fundamental."

Kehebohan seputar altcoin teratas mencakup uang yang mengalir ke ETF Solana spot dan spekulasi tentang potensi persetujuan ETF XRP pada 2026.

Nicolai Søndergaard, analis riset di Nansen, mengatakan kepada Decrypt bahwa "ini mungkin alasan mengapa token-token ini melihat lebih banyak minat." Uang pintar berada dalam 'mode menunggu dan melihat,' tambahnya. Mereka membutuhkan lebih banyak kabar baik sebelum terjun.

Bitcoin telah berkonsolidasi sementara altcoin bergerak.

Beberapa katalis besar akan datang

Yuya Hasegawa, analis kripto di Bitbank, mengatakan kepada Decrypt tanggal yang perlu diperhatikan adalah laporan ketenagakerjaan AS pada tanggal 9 dan Indeks Harga Konsumen pada tanggal 13.

Data yang bagus bisa mendorong Bitcoin menuju $98.000, catat Hasegawa. Itu adalah level teknis yang penting. Tetapi ada juga celah penurunan dalam futures CME mendekati $88.000 yang bisa diuji jika angka-angka lemah. Dia mengharapkan "dukungan yang berarti" pada level tersebut.

Apakah altcoin dapat terus naik tanpa bantuan pasar yang lebih luas tidak jelas.

"Menjelang akhir pekan, kita dapat mengharapkan volatilitas yang berkelanjutan," kata Kazmierczak. "Lompatan alt cepat berbalik tanpa volume lanjutan."

Minggu depan seharusnya memberitahu lebih banyak. Data ekonomi AS yang keluar akan menunjukkan bagaimana institusi berpikir tentang risiko dan apakah pasar dapat mulai naik lagi.

Morgan Stanley mengajukan pada hari Selasa untuk dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin, Ether, dan Solana. Ini adalah langkah pertama perusahaan ke ETF kripto, datang dua tahun setelah dana-dana ini menjadi populer di AS.

Dokumen tersebut mencakup Bitcoin Trust dan Solana Trust. Masing-masing memegang cryptocurrency individu. Produk Solana akan melakukan staking sebagian, yang berarti mendapatkan hadiah dengan membiarkan token mendukung jaringan blockchain. Morgan Stanley Investment Management Inc. akan mensponsori trust ini, menurut pengajuan.

Rabu pagi, Morgan Stanley mengajukan untuk ETF yang memegang Ether, token terbesar kedua. Yang itu juga akan melakukan staking, pengajuan menunjukkan.

Transaksi dolar digital memecahkan rekor tahun lalu

Infrastruktur kripto yang lebih luas terus berkembang. Sikap administrasi Trump yang lebih ramah terhadap kripto membantu mendorong volume naik. Transaksi stablecoin melonjak 72% menjadi $33 triliun pada 2025, menurut Artemis Analytics. USDC Circle mencapai $18,3 triliun. USDT Tether mencapai $13,3 triliun.

Yang menarik adalah platform terdesentralisasi justru kehilangan pangsa pasar. Itu berarti orang biasa dan bisnis menggunakan stablecoin, bukan hanya trader kripto.

Anthony Yim dari Artemis mengatakan ini menunjukkan "adopsi massal dolar AS digital, terutama dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak stabil."

Orang-orang di negara dengan inflasi buruk mengambil stablecoin sebagai cara mudah untuk memegang dolar, tambah Yim.

