Perusahaan Pembayaran Stablecoin Rain Mencapai Valuasi $1,95 Miliar Setelah Pendanaan Besar

Perusahaan pembayaran yang berbasis di New York ini telah mendapatkan suntikan modal besar untuk mewujudkan visi tersebut: mengubah stablecoin menjadi jalur pembayaran berbasis kartu global yang bekerja semulus keuangan tradisional.

Poin-Poin Penting Rain mengumpulkan $250 juta dengan valuasi $1,95 miliar untuk mengembangkan pembayaran stablecoin

Perusahaan mengalami pertumbuhan 30x pada kartu aktif dan pertumbuhan 38x pada volume pembayaran

Ekspansi di berbagai benua dan integrasi Visa yang lebih dalam kini menjadi prioritas utama

Perusahaan mengumumkan pendanaan segar Series C sebesar $250 juta yang menilai Rain pada $1,95 miliar, mendorong total pendanaannya menjadi $338 juta. Putaran ini dipimpin oleh Iconiq dan didukung oleh campuran pendukung lama dan investor institusional baru, mencerminkan keyakinan yang tumbuh terhadap infrastruktur pembayaran stablecoin daripada eksposur kripto spekulatif.

Dari taruhan infrastruktur hingga pertumbuhan yang meledak

Penggalangan dana Rain datang setelah setahun pertumbuhan operasional yang eksplosif. Hanya pada tahun 2025, perusahaan melipatgandakan basis kartu aktifnya sebanyak 30 kali, sementara volume pembayaran tahunan berkembang hampir empat puluh kali lipat. Pertumbuhan semacam itu telah membantu mengubah cerita Rain dari "startup infrastruktur yang menjanjikan" menjadi "platform pembayaran berskala."

Menurut CEO Farooq Malik, lonjakan ini mencerminkan realitas sederhana: stablecoin semakin banyak digunakan untuk memindahkan uang, tetapi adopsi bergantung pada alat yang sudah dipahami orang. Kartu, aplikasi, dan kegunaan instan lebih penting daripada kompleksitas blockchain yang mendasarinya.

Mengapa investor condong ke jalur stablecoin

Putaran terbaru ini mencakup partisipasi berkelanjutan dari investor seperti divisi ventura Galaxy Digital, Sapphire Ventures, Dragonfly, Lightspeed, Norwest, dan Endeavor Catalyst, bersama dengan dukungan baru dari Bessemer Venture Partners dan FirstMark.

Daripada mengejar eksposur token, perusahaan-perusahaan ini bertaruh pada infrastruktur yang menguntungkan terlepas dari stablecoin atau rantai mana yang pada akhirnya mendominasi. Posisi Rain sebagai anggota utama jaringan Visa memberinya keunggulan yang kuat: penerimaan global instan tanpa memaksa pedagang atau pengguna untuk mengubah perilaku.

Satu platform, banyak rantai, pembayaran yang familiar

Penawaran inti Rain adalah platform end-to-end yang memungkinkan perusahaan meluncurkan kartu yang didukung stablecoin yang patuh melalui satu integrasi. Kartu-kartu tersebut dapat digunakan di mana pun Visa diterima, sementara penyelesaian terjadi on-chain.

Platform ini mendukung stablecoin utama yang didukung dolar seperti USDT dan USDC, dan terhubung di berbagai blockchain termasuk Ethereum, Solana, Tron, dan Stellar. Desain multi-chain ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan biaya, kecepatan, atau yurisdiksi tanpa membangun kembali tumpukan pembayaran mereka.

BACA LEBIH LANJUT: Bank-Bank Besar Membangun Kembali Pasar Keuangan Dengan Tokenisasi

Ekspansi global menjadi prioritas

Dengan pendanaan baru yang terjamin, Rain berencana untuk mempercepat peluncurannya di berbagai wilayah sekaligus. Target ekspansi termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan Afrika, mencerminkan di mana penggunaan stablecoin tumbuh paling cepat untuk pembayaran dan penyelesaian lintas batas.

Modal tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur internal dan mengejar akuisisi strategis yang memperkuat kemampuan pembayaran Rain. Tujuannya adalah membuat pembayaran stablecoin dapat diterapkan untuk perusahaan secepat program kartu tradisional – tanpa gesekan operasional.

Tanda ke mana arah adopsi kripto

Pendanaan terbaru Rain menyoroti pergeseran yang lebih luas dalam investasi kripto. Modal semakin mengalir ke perusahaan yang membuat blockchain tidak terlihat oleh pengguna akhir, menanamkannya ke dalam kebiasaan keuangan yang ada daripada meminta pengguna untuk beradaptasi.

Saat stablecoin mendapatkan daya tarik sebagai lapisan pembayaran, perusahaan yang menjembatani jalur kripto dengan jaringan mapan seperti Visa muncul sebagai infrastruktur kritis. Pertumbuhan Rain menunjukkan bahwa, untuk fase selanjutnya kripto, kegunaan mungkin lebih penting daripada ideologi.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Perusahaan Pembayaran Stablecoin Rain Mencapai Valuasi $1,95 Miliar Setelah Pendanaan Besar muncul pertama kali di Coindoo.