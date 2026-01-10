Harga Bitcoin Siap untuk Pergerakan Breakout saat Resistensi Kunci Melemah

TLDR

Harga Bitcoin mempertahankan zona permintaan kritis di tengah-$90K setelah koreksi tajam.

Garis tren naik dan kompresi harga menunjukkan re-akumulasi, bukan distribusi.

Pola fraktal menunjuk pada kelanjutan bullish setelah pullback terkontrol.

Model siklus jangka panjang memproyeksikan target lebih tinggi jika resistance tertinggi sepanjang masa pecah.

Harga Bitcoin (BTC) sedang stabil setelah koreksi tajam, dengan beberapa analis menunjuk pada perbaikan struktur teknis. Grafik jangka pendek menunjukkan akumulasi di dekat permintaan kunci, sementara studi timeframe lebih tinggi menyoroti potensi kelanjutan breakout. Target harga yang dibahas berkisar dari pengujian ulang $98.000–$100.000 hingga ekstensi siklus jangka panjang jika resistance mengalah.

Harga Bitcoin Konsolidasi di Atas Zona Permintaan Kunci

Menurut analis Ted Pillows, harga Bitcoin sedang berkonsolidasi di atas zona permintaan horizontal kritis di kisaran tengah-$90.000. Area ini sebelumnya bertindak sebagai pembalikan support-resistance utama dan sekarang berfungsi sebagai titik keputusan. Pertahanan berulang dari zona ini menunjukkan penjual kehilangan momentum penurunan setelah koreksi November–Desember.

SUMBER: X

Selain itu, grafik harian menunjukkan perkembangan garis tren naik dari posisi terendah Desember. Low yang lebih tinggi terus terbentuk meskipun volatilitas yang lebih luas. Kompresi antara support yang naik dan resistance horizontal ini menyerupai struktur re-akumulasi daripada distribusi.

Selain itu, jalur proyeksi Ted menyoroti potensi pergerakan menuju zona likuiditas $98.000–$100.000. Area ini selaras dengan resistance psikologis dan level penolakan sebelumnya. Breakout yang menentukan dan penerimaan di atas kisaran tertinggi dapat mempercepat momentum. Kegagalan mempertahankan garis tren naik akan melemahkan struktur bullish.

Fraktal Harga Bitcoin Memberi Sinyal Fase Kelanjutan

Sementara itu, analis Javon Marks menunjukkan bahwa perilaku harga Bitcoin mencerminkan pola kelanjutan bullish historis. Grafik menyoroti struktur berulang di mana harga berkonsolidasi dalam saluran yang miring ke bawah sebelum terselesaikan lebih tinggi. Formasi ini secara konsisten mendahului ekspansi impulsif yang kuat dalam tren naik yang lebih luas.

SUMBER: X

Selain itu, konsolidasi saat ini sangat mirip dengan jeda korektif sebelumnya. Setiap fase sebelumnya terselesaikan dengan besaran kenaikan yang meningkat. Ini menunjukkan pasar sedang mereset momentum daripada membentuk puncak. Analis menganggap aksi saat ini sebagai persiapan struktural untuk breakout lainnya.

Lebih lanjut, perspektif ini menekankan kesabaran selama pullback terkontrol. Alih-alih retracement dalam, Bitcoin secara historis menarik permintaan yang lebih kuat selama fase ini. Jika analogi fraktal ini bertahan, breakout berikutnya dapat mendorong harga melampaui posisi tertinggi sebelumnya. Tren yang lebih luas tetap utuh selama support timeframe lebih tinggi bertahan.

Target Siklus Jangka Panjang Meluas di Atas Resistance

Di sisi lain, menurut analis Gert van Lagen, harga Bitcoin mendekati titik kritis dalam siklus multi-tahun. Grafik timeframe tinggi-nya berfokus pada breakout dari resistance jangka panjang dan struktur saluran naik. Zona proyeksi $380.000–$500.000 mewakili pergerakan terukur dari pola makro, bukan prakiraan jangka pendek.

SUMBER: X

Lebih jauh, analisis tersebut menyoroti simetri historis di seluruh siklus sebelumnya. Pasar bull masa lalu menunjukkan konsolidasi berkepanjangan di bawah resistance sebelum memasuki penemuan harga yang cepat. Setelah resistance tertinggi sepanjang masa dibersihkan, volatilitas meningkat tajam dan kenaikan dipercepat.

Namun, kerangka kerja ini juga menyiratkan risiko yang meningkat selama fase akhir siklus. Kenaikan cepat cenderung volatile dan didorong secara emosional. Penerimaan di atas posisi tertinggi sepanjang masa akan mengonfirmasi masuk ke fase ekspansi yang kuat. Kegagalan menembus resistance kemungkinan akan menunda, daripada meniadakan, tesis bullish yang lebih luas

Postingan Harga Bitcoin Siap untuk Pergerakan Breakout saat Resistance Kunci Melemah pertama kali muncul di CoinCentral.