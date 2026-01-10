Pundi AI Bermitra dengan OptimAI Network untuk Membangun Sistem AI Agentik yang Mengutamakan Privasi

Pundi AI telah mengumumkan kemitraan baru dengan OptimAI Network, menandakan pergeseran besar menuju kecerdasan buatan terdesentralisasi yang dimiliki pengguna. Kolaborasi ini menyatukan infrastruktur data on-chain yang terverifikasi dari Pundi AI dengan sistem AI agentik dari OptimAI Network yang bertujuan untuk berfungsi secara otonom di dunia digital. Kedua proyek ini bersama-sama akan mengembangkan agen AI yang lebih cepat, transparan, sadar privasi, dan dimiliki oleh komunitas yang berkontribusi pada pelatihan mereka.

Kemitraan ini hadir pada saat isu-isu kontrol AI yang terpusat, penggunaan data yang tidak jelas, dan privasi pengguna menjadi semakin penting. Melalui sistem data terdesentralisasi dan kecerdasan berbasis penguatan, Pundi AI dan OptimAI Network memposisikan diri untuk menjadi bagian dari ekosistem AI yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Pertumbuhan Cepat OptimAI Network dan Validasi Industri

OptimAI Network telah mampu tumbuh dengan kecepatan luar biasa sejak diperkenalkan pada Maret 2025. Jaringan ini saat ini memiliki lebih dari 870.000 node terpasang dan lebih dari 530.000 pengguna di pasar global. Jaringan ini didukung oleh Layer-2 Reinforcement Data Network di mana agen AI belajar melalui interaksi dengan komunitas, dan selanjutnya mengambil tindakan otonom pada platform web dan lingkungan sosial.

OptimAI juga telah menerima reputasi signifikan di industri. Dukungan yang ditawarkan oleh YZi Labs dalam hal program EASY Residency dan bantuan yang diberikan oleh CMC Labs telah berkontribusi pada otoritasnya di Web3 dan AI. Proyek ini juga diperhatikan dalam Binance Square Personalized AI Challenge di mana CZ mengakui dan memverifikasi sistem Persona Agentik dari OptimAI, yang sekali lagi mengungkapkan kemajuan teknologi dan kemungkinan praktisnya.

Peran Pundi AI dalam Infrastruktur Data Terdesentralisasi

Pundi AI menyediakan basis vital untuk kemitraan ini dengan infrastruktur informasi terdesentralisasi dan terverifikasi yang berjalan di BNB Chain. Platform ini bertujuan mengubah data menjadi properti intelektual on-chain, yang akan memungkinkan kontributor memiliki karya mereka tetapi juga memungkinkan penggunaan data secara terbuka dalam sistem AI.

Dalam aliansi ini, Pundi AI akan memberikan dukungan model agentik dan penguatan kepada OptimAI dengan menawarkan asal-usul data on-chain, pelabelan berbasis komunitas, dan struktur kepemilikan data yang eksplisit. Desain ini dapat menjamin data pelatihan AI yang dapat diaudit, tanpa izin, dan terdesentralisasi, memecahkan salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi dalam pengembangan AI kontemporer.

Membangun Agen AI Milik Komunitas dan Mengutamakan Privasi

Ide fundamental dari kolaborasi ini adalah visi kolektif di mana AI dapat menjadi terbuka, berorientasi komunitas, dan selaras dengan insentif manusia. Sistem agentik berbasis penguatan OptimAI didasarkan pada umpan balik konstan dari pengguna dan node, sedangkan Pundi AI memastikan bahwa data yang memberi makan sistem agentik tertentu transparan dan terverifikasi.

Kekuatan ini akan memungkinkan kedua tim mendukung agen AI yang mampu bertindak secara independen tanpa mengganggu privasi pengguna. Model ini memungkinkan peserta mendapatkan manfaat langsung dari data dan kecerdasan yang mereka kontribusikan alih-alih pengguna dimanfaatkan, yang mengubah dinamika kekuatan dalam ekosistem AI.

BNB Chain sebagai Fondasi yang Dapat Diskalakan

Kerja sama antara Pundi AI dan BNB Chain dapat diskalakan dan efisien melalui implementasi infrastruktur di BNB Chain. Ekosistem BNB Chain menyediakan throughput tinggi dan peningkatan adopsi oleh pengembang, yang menjadikannya fondasi yang layak untuk sistem AI agentik dalam skala besar. Korespondensi teknis semacam itu memungkinkan kedua proyek fokus pada peningkatan fungsi tanpa mengorbankan efektivitas biaya dan aksesibilitas untuk klien global.