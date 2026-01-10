Morgan Stanley akan Meluncurkan Dompet Kripto Sendiri di Tengah Dorongan Aset Digital: Laporan

Raksasa perbankan Morgan Stanley telah mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan dompet digital proprietary milik mereka sendiri. Kepala Morgan Stanley Wealth Management Mengatakan Bank Memiliki Rencana Besar Aset Digital untuk 2026 Awal minggu ini, institusi berusia 90 tahun tersebut mengumumkan bahwa mereka berencana meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) bitcoin milik mereka sendiri, yang akan menjadikannya sebagai bank besar pertama di AS […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.