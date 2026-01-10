Sinyal "beli" whale Bitfinex ini ada di mana-mana, tetapi data Bitcoin yang sebenarnya menunjukkan enam minggu yang jauh lebih berantakan

Hal pertama yang Anda pelajari ketika menghabiskan terlalu banyak waktu di sekitar Bitcoin adalah bahwa setiap orang memiliki grafik yang "selalu berhasil", dan setiap orang memiliki luka dari terakhir kali grafik itu tidak berhasil.

Grafik minggu ini kembali beredar, yaitu grafik yang melacak margin long Bitfinex, dan menunjukkan perubahan bahasa tubuh yang familiar. Setelah naik ke puncak baru, garis long mulai berbalik, jenis pembalikan halus yang terlihat membosankan sampai Anda ingat berapa banyak uang yang ada di baliknya.

Versi sosial dari cerita ini menulis sendiri, paus menutup long, Bitcoin rally 35% terakhir kali, 30% sebelumnya, sampai jumpa di puncak. Bersih, percaya diri, muat dalam sebuah tweet.

Bitfinex long berbalik lagi (Sumber: CryptoRover)

Versi sebenarnya lebih berantakan, dan lebih menarik.

Karena apa yang terjadi di Bitfinex saat ini lebih sedikit tentang ramalan, dan lebih banyak tentang tekanan yang meninggalkan ruangan.

Sinyal "whale long", apa yang sebenarnya diukur

Bitfinex telah lama memiliki reputasi sebagai tempat di mana pembeli spot yang lebih besar dan lebih keras kepala muncul, dan margin long di sana dapat terlihat seperti semacam perdagangan keyakinan dalam gerakan lambat. Aktivitas margin-long Bitfinex telah berat paus dalam siklus masa lalu, yang merupakan bagian dari alasan mengapa orang memperhatikannya sejak awal.

Namun, metrik itu sendiri hanyalah dasar.

Dalam dokumentasi Bitfinex sendiri, statistik yang sering ditarik ke dalam grafik adalah pos.size, ini adalah ukuran total posisi long atau short dalam mata uang dasar, jadi BTC untuk pasangan BTCUSD. Itu penting karena membuat kita jujur tentang apa yang kita lihat, angka besar di sini adalah banyak eksposur Bitcoin yang didanai dengan uang pinjaman, bukan cincin suasana hati untuk seluruh pasar.

Dan itu juga penting karena buku margin satu bursa tidak pernah menjadi cerita lengkap, pedagang besar dapat membuka posisi di Bitfinex sambil memegang lindung nilai di tempat lain, atau berputar ke spot, atau mundur sepenuhnya.

Jadi ketika long mulai turun, Anda dapat membacanya sebagai pengurangan risiko, Anda dapat membacanya sebagai pengambilan keuntungan sederhana, Anda bahkan dapat membacanya sebagai pengelolaan portofolio.

Tugasnya adalah mencari tahu mana yang sesuai dengan sisa rekaman.

Mengapa pembalikan ini membuat orang condong ke depan

Perbesar sedikit, dan Anda dapat melihat mengapa pengaturan ini mendapat perhatian.

Pada akhir Desember, margin long Bitfinex naik ke sekitar 72.700 BTC, tingkat yang sesuai dengan di mana posisi duduk lebih awal dalam siklus 2024. Jika Anda mengikuti metrik ini, jenis penumpukan itu adalah bagian yang membuat Anda gugup, itu adalah tumpukan leverage yang dapat menjadi bahan bakar selama penurunan tajam.

Itu juga mengapa pembukaan posisi bisa menjadi lega.

Ketika kantong leverage yang ramai mulai mengering, pasar dapat menjadi kurang rapuh, hanya ada lebih sedikit bahan bakar untuk kaskade likuidasi, dan harga dapat mulai bereaksi lebih terhadap permintaan segar daripada penjualan paksa dan penutupan paksa.

Itu adalah pembacaan optimis, dan itu adalah yang ada di balik klaim "six week rip" yang viral.

Pembacaan hati-hati sama masuk akal, dan dimulai dengan pertanyaan sederhana, mengapa mereka pergi sekarang?

Pendorong yang lebih besar duduk di balik sinyal ini, aliran ETF

Posisi Bitfinex adalah karakter yang bagus dalam cerita, tetapi plot masih ditulis oleh aliran.

Selama setahun terakhir, ETF Bitcoin spot AS menjadi jalur masuk paling bersih untuk uang tradisional, dan ketika selang itu terbuka, itu dapat mendominasi yang lain. Ketika tidak, bahkan sinyal on-chain atau posisi yang paling terlihat bagus mulai terasa seperti perahu layar dalam badai.

Tabel Farside harian menunjukkan betapa kerasnya ayunan bisa terjadi. Kolom "Total" telah mencetak hari sekuat sekitar +$1,37 miliar, dan selemah sekitar -$1,11 miliar, sejak diluncurkan, dan awal 2026 sudah dimulai dengan gerakan besar, termasuk sesi total inflow sekitar +$471 juta pada 2 Jan 2026, dan outflow -$1,1 miliar di seluruh 5 – 7 Jan.

Jenis volatilitas itu adalah detak jantung pasar yang sebenarnya saat ini, itu juga mengapa orang terus dipalsukan oleh narasi yang rapi.

Bahkan hari outflow tipe rekor muncul dengan cepat ketika sentimen berubah. Outflow satu hari $523 juta dari IBIT BlackRock pada November dibingkai sebagai bagian dari gelombang risk-off yang lebih luas dalam kripto.

Jadi jika Anda ingin mengubah pembalikan Bitfinex menjadi panggilan berpandangan ke depan, Anda akhirnya menonton ETF.

Karena cerita pembukaan "baik" tergantung pada permintaan yang ada untuk menangkap kelonggaran.

Konteks makro, likuiditas longgar, ekspektasi gelisah

Sekarang perbesar sekali lagi, melewati kripto, ke bagian keuangan yang memutuskan apakah risiko bisa bersenang-senang.

Satu pemeriksaan bahasa Inggris yang berguna dan sederhana tentang suasana hati pasar adalah Indeks Kondisi Keuangan Nasional Chicago Fed, itu menggulung banyak sinyal ke dalam cetakan mingguan. Per 2 Jan 2026, NFCI duduk di sekitar -0,5536, dan FRED mencatat bahwa pembacaan negatif menunjukkan kondisi keuangan yang lebih longgar dari rata-rata.

Kondisi longgar tidak menjamin rally, mereka membuat lebih mudah untuk rally terjadi, likuiditas hanya kurang membatasi.

Tangkapannya adalah bahwa ekspektasi suku bunga masih berputar dengan setiap cetakan pekerjaan, setiap kejutan inflasi, setiap berita Fed. Jika Anda ingin orang banyak "six week rip" memiliki kesempatan, Anda umumnya ingin ekspektasi pemotongan suku bunga melayang ke atas, dan Anda ingin hasil menenangkan.

Dashboard publik paling mudah untuk itu adalah alat FedWatch, yang menerjemahkan harga berjangka ke dalam probabilitas pertemuan demi pertemuan. Ini bukan bola kristal, tetapi ini adalah hal terdekat yang dimiliki pasar untuk bahasa bersama untuk "apa yang pedagang pikirkan Fed akan lakukan selanjutnya."

Di sinilah pembukaan Bitfinex berubah menjadi sesuatu yang lebih dari pola grafik, jika makro tetap ramah dan permintaan ETF bertahan, pembukaan dapat terlihat seperti reset, jika makro mengencang dan aliran berubah negatif, itu dapat terlihat seperti awal dari sesuatu yang lebih berat.

Mengapa grafik ini terus viral

Orang-orang menyukai grafik paus Bitfinex untuk alasan yang sama mereka menyukai cerita paus secara umum, itu membuat pasar terasa terbaca.

Paus adalah karakter, bukan spreadsheet.

Jika paus menutup long, itu menunjukkan keputusan yang jelas oleh seseorang yang seharusnya tahu lebih banyak, atau melihat lebih banyak, atau memiliki waktu yang lebih baik daripada kita semua. Itu memberi kekacauan wajah, itu memberi langkah berikutnya narator.

Dan kadang-kadang itu bahkan benar.

Namun, cara terbaik untuk memperlakukan pembalikan ini adalah sebagai pengaturan, bukan tujuan.

Karena Bitcoin dapat rally setelah leverage meninggalkan sistem, itu juga dapat turun sementara leverage meninggalkan sistem, perbedaan biasanya muncul dalam rekaman aliran dan rekaman makro.

Tiga cara enam minggu berikutnya dapat dimainkan

Berikut adalah peta skenario bahasa Inggris sederhana, dibangun di sekitar dua kekuatan yang paling penting baru-baru ini, permintaan ETF, dan likuiditas yang lebih luas.

Reset bersih, pembukaan lambat, permintaan stabil

Bitfinex long terus melayang turun, tidak ada lilin panik, ETF mencetak lebih banyak hari hijau daripada merah, kondisi keuangan tetap longgar. Di dunia ini, Bitcoin memiliki ruang untuk menggiling lebih tinggi, dan pergerakan 10% hingga 15% selama enam minggu terasa normal. Angka untuk menonton hidup di Farside dan FRED, jika aliran stabil dan kondisi tetap longgar, pembukaan menjadi kebisingan latar belakang. Squeeze klasik, pembukaan ditambah lonjakan aliran

Ini adalah versi yang diharapkan semua orang ketika mereka mengutip pergerakan 30% dan 35%. Long turun, pasar terasa kurang rapuh, kemudian aliran ETF kembali dengan keyakinan, dan harga mulai bergerak lebih cepat dari yang diharapkan orang. Untuk ini terjadi, Anda biasanya memerlukan cerita di luar Bitfinex, suku bunga terasa seperti mereka menuju lebih rendah, risiko terasa lebih aman, dan pembeli marjinal kembali. Perhatikan FedWatch untuk pergeseran ekspektasi, dan total Farside untuk persistensi aliran multi-hari, satu hari besar tidak sama dengan tren. Konfirmasi risk-off, pembukaan ditambah outflow

Long berguling, dan alih-alih lega, itu sejalan dengan outflow ETF, hasil lebih tinggi, sentimen risiko lebih lemah, dan pasar yang mulai menjual rally. Di sinilah pembukaan berhenti terlihat seperti reset dan mulai terlihat seperti kehati-hatian dari kelompok yang telah sabar selama berbulan-bulan. Sinyal masih "bekerja" dalam arti bahwa itu memberi tahu Anda sesuatu yang nyata, itu hanya memberi tahu Anda orang banyak dengan leverage mundur. Jika Anda melihat pengulangan hari negatif besar dan kondisi mengencang di FRED, ini adalah skenario yang layak dihormati.

Konteks masa simpan yang lebih lama, di mana perkiraan besar mendarat

Satu alasan sinyal ini penting adalah bahwa pasar masih mencoba memutuskan jenis siklus apa yang sedang terjadi.

Di satu sisi, institusi besar telah memangkas optimisme mereka. Standard Chartered memotong target akhir-2026 nya menjadi $150.000 dari $300.000, dan itu membingkai kasus bull sebagai bersandar berat pada pembelian ETF.

Di sisi lain, masih ada bank dan broker yang memegang langit-langit tinggi. Bernstein mempertahankan perkiraan $150.000 untuk 2026, dan target $200.000 untuk puncak siklus berikutnya pada 2027, terkait dengan narasi "tokenisasi" yang lebih luas.

Angka-angka itu adalah jangka panjang; mereka juga adalah pengingat bahwa bahkan para profesional berlabuh optimisme mereka pada hal yang sama yang ditonton orang lain, aliran uang institusional.

Jadi ketika Bitfinex long mulai turun, pertanyaan berpandangan ke depan tetap sama, siapa yang membeli selanjutnya?

Satu pemeriksaan realitas terakhir, gerakan besar mungkin, mereka hanya tidak santai

Klaim viral mengatakan 30% hingga 35% dalam enam minggu terjadi sebelumnya, jadi itu bisa terjadi lagi.

Bisa.

Itu hanya permintaan besar dalam istilah statistik, dan Anda tidak perlu PhD untuk memahami mengapa. Pasar opsi secara harfiah harga seberapa liar pedagang mengharapkan hal-hal menjadi, dan DVOL adalah satu cara populer meringkas itu menjadi satu angka untuk bitcoin.

Ketika pasar mengharapkan periode yang lebih tenang, sprint 30% biasanya memerlukan katalis, dan ketika pasar mengharapkan kekacauan, gerakan itu terjadi lebih sering, tetapi mereka datang dengan jenis penarikan yang menguji keyakinan semua orang.

Itulah mengapa penggunaan paling cerdas dari sinyal Bitfinex ini bukan sebagai prediksi. Jika leverage pergi, langkah berikutnya milik siapa pun yang menggantinya.

Dan saat ini, pasar terus memberi tahu kita bahwa "siapa" adalah pembeli ETF, dan "kapan" muncul dalam tabel aliran harian.

Jadi tonton paus jika Anda mau, hanya tetap satu mata pada pasang surut.